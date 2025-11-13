search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 06:34
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

13.11.2025 06:22

Μοσχαρόσουπα με λαχανικά, θερμαντική και δυναμωτική

13.11.2025 06:22
mosxarosoupa2

Μια υγιεινή και χορταστική σούπα με ζωμό βοδινού ή μοσχαρίσιου κρέατος, μεδούλι, χορταρικά και λαχανικά, με οικογενειακή πατροπαράδοτη συνταγή.

Η μοσχαρόσουπα είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και λιπίδια (κολλαγόνο κτλ.), σας ζεσταίνει τις κρύες μέρες και αποτελεί την ιδανική τροφή για τις χειμωνιάτικες ασθένειες .

Υλικά για τη Συνταγή

1.200 γραμμάρια μοσχάρι (κατά προτίμηση ποντίκι)

Ένα οστό με μεδούλι (προαιρετικά)

600 γραμμάρια καρότα, κομμένα σε φέτες

2 κομμάτια παστινάκι (προαιρετικά)

2-3 κρεμμύδια ξερά, κόκκινα και κίτρινα, κομμένα στη μέση

1 κουταλιά της σούπας πιπέρι

2-3 κουταλάκια του γλυκού αλάτι

3-4 φύλλα δάφνης

3-4 πατάτες, κομμένες σε τέταρτα

2 κλαράκια σέλερι, ψιλοκομμένο

2 κλωνάρια σέλινο μαζί με τα φύλλα

Μαϊντανό, ψιλοκομμένο

150 ml χυμό ντομάτας (προαιρετικά)

Ελαιόλαδο

Εκτέλεση

1. Ξεκινήστε πλένοντας το κρέας σε κρύο νερό (ειδικά αν το μοσχάρι είναι σε φέτες και περιέχει κοκαλάκια) και στη συνέχεια βράστε το με ένα κίτρινο κρεμμύδι, ένα κόκκινο κρεμμύδι, μια κουταλιά της σούπας πιπέρι, 2-3 κουταλάκια του γλυκού αλάτι και 3-4 φύλλα δάφνης.

2. Τοποθετήστε τις φέτες κρέατος και το οστό στην κατσαρόλα, προσθέστε το κρεμμύδι και τα μπαχαρικά και βράστε με αρκετό κρύο νερό ώστε να σκεπαστεί καλά το κρέας ή μέχρι το όριο στάθμης που αναγράφεται στο εσωτερικό τοίχωμα της χύτρας ταχύτητας.

3. Κλείστε την χύτρα ταχύτητας με το καπάκι και τοποθετήστε την σε μέτρια φωτιά. Μόλις πάρει βράση ξαφρίστε τους αφρούς που σχηματίζονται στην επιφάνεια. Σε μια κλασική κατσαρόλα, σιγοβράστε για τουλάχιστον 2 ώρες, ελέγχοντας μέχρι να ψηθεί το κρέας, ενώ σε χύτρα σιγοβράστε για μια ώρα (από τη στιγμή που θα αρχίσει να βράζει).

4. Όσο μαγειρεύεται το κρέας, καθαρίστε τα χόρτα και τα λαχανικά και κόψτε τα. Κόψτε τις πατάτες σε τέταρτα, τα καρότα σε φέτες και το παστινάκι σε 2-3 κομμάτια. Ψιλοκόψτε και το σέλερυ. Το σέλινο αφήστε το ολόκληρο.

5. Αφαιρέστε το βρασμένο κρέας από την κατσαρόλα ή την χύτρα και σουρώστε τον ζωμό μέσα από τουλπάνι ή ψιλή σίτα. Επιστρέψτε το ζωμό στην κατσαρόλα μαζί με τα κομμάτια κρέατος χωρίς κόκαλα. Προσθέστε τα υπόλοιπα λαχανικά και χορταρικά.

Επειδή η σούπα είναι πολύ συμπυκνωμένη (θα μείνουν περίπου 2 χούφτες υγρού), αραιώστε την με μερικά φλιτζάνια νερό (περίπου 2-3). Προσθέστε αν επιθυμείτε και ένα φλιτζάνι χυμό ντομάτας ή ραντίστε με χυμό λεμονιού και λίγο ελαιόλαδο προς το τέλος του μαγειρέματος.

6. Αφήστε τη σούπα να σιγοβράσει μέχρι να μαγειρευτούν και να μαλακώσουν τα λαχανικά. Μπορείτε να σερβίρετε με λίγο ζυμαρικό (μικρό ζυμαρικό όπως πεπονάκι, αστεράκι ή φιδέ) που έχετε βράσει προηγουμένως για να μην απορροφήσει το ζωμό και λασπώσει. Πασπαλίστε με μαϊντανό και απολαύστε την ζεστή.

