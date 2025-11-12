search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 08:55
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

12.11.2025 06:19

Απλή μηλόπιτα κέικ, αφράτη σαν παντεσπάνι

12.11.2025 06:19
Αφράτη, εύκολη και γευστική, φτιαγμένη με 5-6 απλά υλικά, η πεντανόστιμη αυτή μηλόπιτα κέικ ετοιμάζεται στο σπίτι σε 20 μόλις λεπτά και ψήνεται σε 40΄.

Μια φανταστική λιχουδιά για το πρωινό, για σνακ και για συνοδευτικό με τον απογευματινό καφέ ή τσάι, που θα ενθουσιάσει, καθώς με τις συμβουλές που σας δίνουμε θα επιτύχετε ένα αφράτο αποτέλεσμα, σαν παντεσπάνι.

Υλικά για τη Συνταγή

4 αυγά

170 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική

1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη βανίλιας

1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

180 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ.

2 μεγάλα μήλα ή 3 μικρά

Προαιρετικά για το σερβίρισμα

Αχνοζάχαρη για το πασπάλισμα

Κανέλα σκόνη για το πασπάλισμα

Εκτέλεση

1. Αρχικά ανακατέψτε το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ και κοσκινίστε τα με ένα λεπτό σουρωτήρι. Αυτό θα αυξήσει την περιεκτικότητα του αλευριού σε αέρα, κάτι που θα βοηθήσει τη ζύμη να φουσκώσει καλύτερα κατά το ψήσιμο, με αποτέλεσμα πιο αφράτο και αέρινο κέικ.

2. Πλύντε, στεγνώστε και κόψτε τα μήλα σε μικρού έως μεσαίου μεγέθους κύβους. Αν η φλούδα τους είναι λεπτή, μπορείτε να την αφήσετε, σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να τα ξεφλουδίσετε.

3. Σε ένα μπολ βάλτε τα αυγά και χτυπήστε τα με το μίξερ μαζί με τη ζάχαρη και τη ζάχαρη βανίλιας. Χτυπήστε τα σε υψηλή ταχύτητα μέχρι να αφρατέψουν και να ασπρίσουν. Το μίγμα των χτυπημένων αυγών είναι έτοιμο όταν τα χτυπητήρια του μίξερ αφήνουν ορατά εμφανή σημάδια όταν τα τραβάτε προς τα πάνω, σαν λωρίδες ζύμης.

4. Σταδιακά και λίγο – λίγο ξεκινήστε να προσθέτετε το κοσκινισμένο αλεύρι με το μπέικιν μέσα στο μίγμα των αυγών. Ενσωματώνετε, διπλώνοντας απαλά τη ζύμη με μια μαρίζ για να διατηρήσετε τον αέρα στο μίγμα.

5. Στρώστε μια λαδόκολλα στον πάτο μιας φόρμας, 22 εκατοστών περίπου, με αποσπώμενα τοιχώματα και αλείψτε την ελαφρά με σπορέλαιο, χωρίς να λαδώσετε τα πλαϊνά της.

6. Ρίξτε το 1/3 της ζύμης, απλώστε τα μισά κομμένα μήλα από πάνω, βάλτε το άλλο τρίτο της ζύμης με τους υπόλοιπους κύβους μήλων από πάνω και τέλος ρίξτε το τελευταίο τμήμα της ζύμης.

7. Ισιώστε την επιφάνεια και ψήστε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180ο C για 35-40 λεπτά ή μέχρι να βγαίνει καθαρή μια οδοντογλυφίδα που θα βυθίσετε στο κέντρο του κέικ. Μόλις κρυώσει, πασπαλίστε με αχνοζάχαρη και κανέλα και απολαύστε.

