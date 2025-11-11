Κρέπες στον φούρνο με κοτόπουλο, μανιτάρια και τυρί

Οι γεμιστές κρέπες με κοτόπουλο, μανιτάρια και τυρί είναι ιδανικές για το πρωινό, για ένα ελαφρύ γεύμα ή δείπνο ή ένα γιορτινό μπουφέ.

Είναι εύκολες στην παρασκευή τους και εξαιρετικά εντυπωσιακές στην παρουσίασή τους, καθιστώντας τες το πρώτο πιάτο που θα εξαφανίσουν οι καλεσμένοι σας.

Υλικά για τη Συνταγή

Για τις κρέπες

250 ml γάλα πλήρες, σε θερμοκρασία δωματίου

4 αυγά, σε θερμοκρασία δωματίου

1 κουταλιά της σούπας σπορέλαιο ή ήπιο ελαιόλαδο

½ κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

2 κουταλιές της σούπας (γεμάτες) αλεύρι γ.ο.χ., κοσκινισμένο

Για τη γέμιση

250 γραμμάρια κοτόπουλο φιλέτο στήθος

200 γραμμάρια μανιτάρια φρέσκα

120 γραμμάρια τυρί που λιώνει (γκούντα, ένταμ, μοτσαρέλα), χοντροτριμμένο

Λίγο άνηθο, ψιλοκομμένο

Λίγο μαϊντανό, ψιλοκομμένο

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Εκτέλεση

1. Αρχικά, ετοιμάστε τις κρέπες. Βάλτε τα αυγά σε ένα μπολ και χτυπήστε τα με έναν αυγοδάρτη μαζί με το αλάτι και τη ζάχαρη μέχρι να αφρίσουν ελαφρά. Ρίξτε το κοσκινισμένο αλεύρι και ανακατέψτε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μίγμα. Ρίξτε και το γάλα, προσέχοντας να είναι όλα σε θερμοκρασία δωματίου για να διαλυθεί καλά το αλεύρι. Αν παρά ταύτα το μίγμα έχει σβώλους, σουρώστε το μέσα από ένα λεπτό σουρωτήρι.

2. Ζεστάνετε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά και αλείψτε το με λίγο λάδι. Ψήστε 4-6 κρέπες (ανάλογα με το μέγεθος του τηγανιού) και αφαιρέστε τις μόλις ροδίσουν και από τις δύο πλευρές. Στοιβάξτε τις σε ένα πιάτο και αφήστε τις να κρυώσουν.

3. Ετοιμάστε τη γέμιση. Κόψτε το φιλέτο κοτόπουλο σε μικρά κυβάκια ή λεπτές λωρίδες. Όσο πιο λεπτό και ψιλοκομμένο είναι το κοτόπουλο τόσο πιο τρυφερή και λεία θα είναι η γέμιση, καθώς τα μεγάλα κομμάτια θα είναι δύσκολο να τυλιχθούν μέσα στις κρέπες. Καθαρίστε και τα μανιτάρια και κόψτε τα σε λεπτές φέτες.

4. Ζεστάνετε λίγο λάδι σε ένα τηγάνι και σοτάρετε τα μανιτάρια, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να ροδίσουν. Αποσύρετέ τα στην άκρη σε ένα πιάτο.

5. Ρίξτε στο ίδιο τηγάνι το υπόλοιπο λάδι και σοτάρετε τα κομμάτια κοτόπουλου, μέχρι να πάρουν κι αυτά όμορφο χρώμα και να ψηθούν. Μόλις είναι έτοιμα, ρίξτε μέσα στο τηγάνι τα σοταρισμένα μανιτάρια, αλατοπιπερώστε και προσθέστε το μισό τριμμένο τυρί και τα μυρωδικά. Ανακατέψτε καλά και αφήστε τη γέμιση στην άκρη.

6. Πάρτε μια κρέπα, βάλτε 1-2 κουταλιές της σούπας από τη γέμιση στην άκρη της, διπλώστε τις άκρες προς τα μέσα και τυλίξτε σαν ρολάκι. Κάντε το ίδιο και με τις υπόλοιπες κρέπες.

7. Λαδώστε ένα πυρέξ ή ένα μικρό ταψάκι και τοποθετήστε τις κρέπες μέσα. Πασπαλίστε με το υπόλοιπο τυρί και ψήστε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180ο C για 20 λεπτά περίπου.

