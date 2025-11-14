search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 08:39
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

14.11.2025 06:17

Μπισκοτόκρεμα νοσταλγική, για μικρούς και μεγάλους

14.11.2025 06:17
Ένα γρήγορο και πανεύκολο επιδόρπιο που συνδυάζει τη λεπτή γεύση του μπισκότου με το σιρόπι καραμέλας και η γεύση του θυμίζει κάτι ανάμεσα σε κρέμα καραμελέ και κρέμα αραβοσίτου της παιδικής ηλικίας.

Υλικά για τη Συνταγή

3 φύλλα ζελατίνης

120 γραμμάρια μπισκότα τύπου Μαρία + λίγα επιπλέον για τη διακόσμηση

100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική

40 γραμμάρια σιρόπι καραμέλας (σπιτικό ή του εμπορίου)

400 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, πλήρης

500 γραμμάρια φρέσκο γάλα, πλήρες

Εκτέλεση

1. Αρχικά μουλιάστε τα φύλλα ζελατίνης σε κρύο νερό και αφήστε τα να εμποτιστούν καλά για 5 λεπτά.

2. Τρίψτε τα μπισκότα σε πολυμηχάνημα, ή βάλτε τα σε πλαστική σακούλα ζιπ και θρυμματίστε τα με τη βοήθεια ενός πλάστη.

3. Βάλτε τα θρυμματισμένα μπισκότα, τη ζάχαρη, το σιρόπι καραμέλας, το γάλα και την κρέμα γάλακτος σε μια κατσαρόλα. Ανακατέψτε καλά και ζεστάνετε σε χαμηλή φωτιά, αναδεύοντας συνεχώς, μέχρι να αρχίσει να βράζει.

4. Στραγγίστε τα φύλλα ζελατίνης και προσθέστε τα κι αυτά στο μίγμα. Επαναφέρετε την κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά και μαγειρέψτε για λίγα λεπτά, μέχρι να διαλυθεί πλήρως η ζελατίνη και να ενσωματωθεί στο μίγμα.

5. Μοιράστε την κρέμα σε ατομικά μπολάκια ή ποτήρια, διακοσμήστε με ένα μπισκότο, αφήστε την να έρθει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και έπειτα τοποθετήστε την στο ψυγείο να σφίξει για τουλάχιστον 4 ώρες.

Συμβουλή

Μπορείτε να παρασκευάσετε το επιδόρπιο αυτό χωρίς ζελατίνη, αντικαθιστώντας την με 9 γραμμάρια σκόνη κάσταρντ ή κορν φλάουρ και 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος αντί για 400. Κρατήστε τα υπόλοιπα υλικά στην ίδια δοσολογία, διαλύστε το κορν φλάουρ στο μισό γάλα και βράστε τα όλα μαζί, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να πήξει καλά η κρέμα.

