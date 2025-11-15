search
CUCINA POVERA

Ρουστίκ τηγανητά μπιφτέκια από χοντροκομμένο κιμά κοτόπουλου

Σπιτικά πεντανόστιμα μπιφτέκια κοτόπουλου από χοντροκομμένο κιμά που κόβεται στο χέρι με τον παραδοσιακό τρόπο, με ακονισμένα μαχαίρια ή μπαλταδάκια, όπως τότε που δεν υπήρχαν μηχανές κιμά και μούλτι.

Μπορείτε να σερβίρετε το απλό αυτό πιάτο με αφράτο πουρέ πατάτας ή ένα σπυρωτό βουτυράτο πιλάφι και μια πλούσια σαλάτα εποχής.

Υλικά για τη Συνταγή

600 γραμμάρια φιλέτο στήθος κοτόπουλου

150 γραμμάρια λευκό ψωμί

100 ml κρέμα γάλακτος με τουλάχιστον 20% λιπαρά

1 μεγάλο κρεμμύδι, κομμένο σε μέτρια κομμάτια

2 σκελίδες σκόρδο, κομμένες σε φέτες

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο + επιπλέον για το τηγάνισμα

50–70 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ.

Μίγμα μπαχαρικών για κοτόπουλο (προαιρετικά)

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Εκτέλεση

1. Αρχικά ετοιμάστε το μίγμα του κιμά. Αφαιρέστε την κόρα από το ψωμί, κόψτε το σε μεσαίου μεγέθους κομμάτια, βάλτε τα σε μπολ και ρίξτε από πάνω την κρέμα γάλακτος. Αφήστε στην άκρη να εμποτιστεί το ψωμί ενώ ετοιμάζετε τα υπόλοιπα υλικά.

2. Χρησιμοποιήστε τη μεγαλύτερη σανίδα σας και το μεγαλύτερο και βαρύτερο μαχαίρι σας. Κόψτε τα στήθη κοτόπουλου σε φέτες, μετά σε λωρίδες και μετά σε κύβους. Συγκεντρώστε τα κομμάτια σε έναν σωρό και ψιλοκόψτε το κρέας σε χοντρό κιμά, περιστρέφοντας συνεχώς τη σανίδα κατά 90° και μαζεύοντας τα κομμάτια πάλι σε στοίβα. Αλατοπιπερώστε τον κιμά, προσθέστε τα μπαχαρικά της επιλογής σας και ανακατέψτε καλά.

3. Σοτάρετε το κρεμμύδι και το σκόρδο σε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο με λίγο αλάτι σε δυνατή φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς, για περίπου 5 λεπτά. Μεταφέρετε το κρεμμύδι και το σκόρδο όπως είναι με το λάδι, στο δοχείο του μπλέντερ, προσθέστε το μουλιασμένο ψωμί με την κρέμα γάλακτος και πολτοποιήστε τα όλα μαζί.

4. Ανακατέψτε καλά αυτό το μίγμα του ψωμιού – κρεμμυδιού με τον κιμά σε ένα μπολ. Σκεπάστε με πλαστική μεμβράνη και τοποθετήστε το στο ψυγείο για 1 ώρα.

5. Χωρίστε τον κιμά σε μερίδες των 100 γραμμαρίων. Βάλτε ένα αντικολλητικό τηγάνι με λίγο λάδι να ζεσταθεί σε μέτρια φωτιά. Απλώστε το αλεύρι σε ένα ρηχό πιάτο και αλατίστε το ελαφρά.

6. Με βρεγμένα χέρια, πλάστε στρογγυλά, χοντρά μπιφτέκια , αλευρώστε τα και τοποθετήστε τα στο ταψί χωρίς να το παραγεμίσετε.

7. Τηγανίστε τα μπιφτέκια σε μέτρια φωτιά, γυρίζοντάς τα κάθε 2 λεπτά, για περίπου 10 λεπτά συνολικά. Στη συνέχεια, σκεπάστε το τηγάνι με ένα καπάκι, χαμηλώστε τη φωτιά σε μέτρια προς χαμηλή και μαγειρέψτε τα έτσι για άλλα 5-7 λεπτά. Σερβίρετέ τα ζεστά με πουρέ πατάτας, ρύζι και σαλάτα εποχής.

Συμβουλή

Όταν φτιάχνετε μπιφτεκάκια κοτόπουλου που θα τα ψήσετε σε τηγάνι, είναι σημαντικό να μην χρησιμοποιείτε μύλο κρέατος ή μπλέντερ για το κόψιμο του κιμά. Τα μπιφτέκια κοτόπουλου θα είναι πιο νόστιμα, αν ο κιμάς κοπεί με κοφτερό μαχαίρι.

