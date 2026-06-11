Χαμηλή έως μέση η επικινδυνότητα πυρκαγιάς την Παρασκευή 12 Ιουνίου

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας βρίσκεται στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου (Κατηγορία 1), ενώ σε αρκετές νησιωτικές και παράκτιες περιοχές καταγράφεται μέσος κίνδυνος (Κατηγορία 2).

Δεν υπάρχουν περιοχές που να εντάσσονται στις υψηλές κατηγορίες κινδύνου (3, 4 ή 5), γεγονός που αποτυπώνει ευνοϊκές συνθήκες ως προς την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι σε περιοχές όπου ενδέχεται να σημειωθούν καταιγίδες και πτώσεις κεραυνών, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει αυξημένος, καλώντας πολίτες και φορείς να διατηρούν την απαραίτητη επαγρύπνηση.

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