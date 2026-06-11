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11.06.2026 13:01

Χαμηλή έως μέση η επικινδυνότητα πυρκαγιάς την Παρασκευή 12 Ιουνίου

11.06.2026 13:01
pirosvestiki-oxima
φωτογραφία αρχείου

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας βρίσκεται στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου (Κατηγορία 1), ενώ σε αρκετές νησιωτικές και παράκτιες περιοχές καταγράφεται μέσος κίνδυνος (Κατηγορία 2).

Δεν υπάρχουν περιοχές που να εντάσσονται στις υψηλές κατηγορίες κινδύνου (3, 4 ή 5), γεγονός που αποτυπώνει ευνοϊκές συνθήκες ως προς την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι σε περιοχές όπου ενδέχεται να σημειωθούν καταιγίδες και πτώσεις κεραυνών, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει αυξημένος, καλώντας πολίτες και φορείς να διατηρούν την απαραίτητη επαγρύπνηση.

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