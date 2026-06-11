«Σπίτι μου 2»: Όνειρο απατηλό η προσιτή στέγη για έναν στους δύο δικαιούχους

Εκτός αγοράς έμεινε το 55% των δικαιούχων του προγράμματος «Σπίτι Μου 2», παρότι είχε εξασφαλίσει τραπεζική χρηματοδότηση προκειμένου να… βάλουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους.

Συγκεκριμένα, από τις 38.000 αιτήσεις που έλαβαν έγκριση για δανειοδότηση, μόλις οι 17.000 κατάφεραν να βρουν διαθέσιμο σπίτι που να έχει ηλεκτρονική ταυτότητα, όπερ σημαίνει ότι 21.000 αιτούντες δεν κατάφεραν να βρουν σπίτι, παρότι είχαν διασφαλισμένη χρηματοδότηση. Σημειώνεται, δε, ότι για το πρόγραμμα έχει δεσμευτεί συνολικό ποσό 1,8 δισ. ευρώ, από το οποίο έχει εκταμιευθεί ποσό 1,2 δισ. ευρώ για 11.000 αιτούντες.

Η εικόνα αυτή ουσιαστικά αποκαλύπτει το μεγάλο πρόβλημα της αγοράς στέγης στην Ελλάδα: ενώ υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης, υπάρχει ταυτόχρονα και έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών που να πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος και να μπορούν να αγοραστούν.

Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, η αδυναμία εύρεσης ακινήτου συνδέεται κυρίως με δύο παράγοντες: τη χαμηλή – έως ανύπαρκτη – διαθεσιμότητα κατοικιών που πληρούσαν τα κριτήρια του προγράμματος και την αύξηση των ζητούμενων τιμών στις περιοχές υψηλής ζήτησης. Σημειώνεται, δε, ότι σε πολλές περιπτώσεις, τα διαθέσιμα ακίνητα απαιτούσαν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης, γεγονός που αύξανε σημαντικά το συνολικό κόστος αγοράς.

Ακόμα χειρότερα, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών του real estate, τα προγράμματα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2» συνέβαλαν σε αύξηση των τιμών κατοικίας που σε ορισμένες περιοχές έφτασε έως και το 30%. Η εξέλιξη αυτή περιόρισε σημαντικά το όφελος από το επιδοτούμενο επιτόκιο, καθώς η αυξημένη ζήτηση μεταφράστηκε σε υψηλότερες τιμές πώλησης.

To πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση επιτοκίου κατά 50% για όλη τη διάρκεια του δανείου, με το μέσο επιτόκιο να διαμορφώνεται περίπου στο 2,3%, δηλαδή περίπου στο μισό ενός αντίστοιχου συμβατικού στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο.

To μέσο δάνειο διαμορφώθηκε στις 125.000 ευρώ, με τις εκτιμήσεις των αναλυτών να αναφέρουν ότι τελικά ωφελημένοι από το πρόγραμμα είναι όσοι αναζητούσαν κατοικίες στα αστικά κέντρα της περιφέρειας, όπου, όμως, το στεγαστικό πρόβλημα είναι λιγότερο οξύ, απ’ όσο στα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα π.χ. της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Ούτως ή άλλως, πάντως, το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει παράταση έως τις 31 Αυγούστου για την ολοκλήρωση των εκκρεμών συμβάσεων. Η παράταση αφορά περίπου 6.000 δικαιούχους που έχουν ήδη εξασφαλίσει δανειακή έγκριση, έχουν εντοπίσει ακίνητο και διαθέτουν την απαραίτητη Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρώσει ακόμη τη διαδικασία αγοράς.

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