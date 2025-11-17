Μακελειό στα Βορίζια: Το φωτογραφικό ντοκουμέντο που έκανε ανακρίτρια και εισαγγελέα να διαφωνήσουν

Σε κατ’οίκον περιορισμό τέθηκε ο 23χρονος από την οικογένεια Καργάκη, που κατηγορήθηκε ότι έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια διαφώνησαν για την τύχη του. Ο 23χρονος στην απολογία του αρνήθηκε ότι τοποθέτησε τη βόμβα και προσκόμισε φωτογραφικό υλικό, στο οποίο εμφανίζεται να διασκεδάζει σε γάμο. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών θα αποφανθεί τις επόμενες μέρες για την προφυλάκισή του ή όχι, σύμφωνα με το patris.

«Άκουσε την έκρηξη όταν έφτασε στο σπίτι»

«Μετά από μία πολύωρη διαδικασία αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και συγκεκριμένα οι όροι ήταν να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και να παραμείνει στην οικία του. Υπήρχε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα. Περιμένουμε να αποφανθεί το αρμόδιο συμβούλιο. Με βάσει τα στοιχεία που προσκομίσαμε, βρήκαμε έγγραφα και στοιχεία που καταθέσαμε για το πού ακριβώς ήταν ο εντολέας μου. Μάλιστα, διαπιστώθηκε και μέσω των στοιχείων αυτό που ισχυριζόταν ο 23χρονος. Ήταν έξω από το σπίτι του αδερφού του, πήρε το αυτοκίνητό του και οδηγώντας πήγε στο σπίτι του. Δεν τον έχει η κάμερα σε άλλο σημείο. Όταν φτάνει σπίτι ακούει την έκρηξη και εκεί αντιλαμβάνεται ότι κάτι έχει συμβεί», δήλωσε ο συνήγορος του Απόστολος Λύτρας.

Από την πλευρά της η συνήγορος υπεράσπισης του 23χρονου Θεονύμφη Μπέρκη τόνισε: «Κατά την άποψή μας είναι αυστηρά αδύνατη, νομικά και μόνο, η προφυλάκιση του συγκεκριμένου κατηγορουμένου με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Προέκυψε η διαφωνία, θα το δούμε στο συμβούλιο».

