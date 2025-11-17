search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 21:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.11.2025 19:31

Μακελειό στα Βορίζια: Το φωτογραφικό ντοκουμέντο που έκανε ανακρίτρια και εισαγγελέα να διαφωνήσουν

17.11.2025 19:31
vorizia (1)

Σε κατ’οίκον περιορισμό τέθηκε ο 23χρονος από την οικογένεια Καργάκη, που κατηγορήθηκε ότι έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια διαφώνησαν για την τύχη του. Ο 23χρονος στην απολογία του αρνήθηκε ότι τοποθέτησε τη βόμβα και προσκόμισε φωτογραφικό υλικό, στο οποίο εμφανίζεται να διασκεδάζει σε γάμο.  Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών θα αποφανθεί τις επόμενες μέρες για την προφυλάκισή του ή όχι, σύμφωνα με το patris.

«Άκουσε την έκρηξη όταν έφτασε στο σπίτι»

«Μετά από μία πολύωρη διαδικασία αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και συγκεκριμένα οι όροι ήταν να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και να παραμείνει στην οικία του. Υπήρχε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα. Περιμένουμε να αποφανθεί το αρμόδιο συμβούλιο. Με βάσει τα στοιχεία που προσκομίσαμε, βρήκαμε έγγραφα και στοιχεία που καταθέσαμε για το πού ακριβώς ήταν ο εντολέας μου. Μάλιστα, διαπιστώθηκε και μέσω των στοιχείων αυτό που ισχυριζόταν ο 23χρονος. Ήταν έξω από το σπίτι του αδερφού του, πήρε το αυτοκίνητό του και οδηγώντας πήγε στο σπίτι του. Δεν τον έχει η κάμερα σε άλλο σημείο. Όταν φτάνει σπίτι ακούει την έκρηξη και εκεί αντιλαμβάνεται ότι κάτι έχει συμβεί», δήλωσε ο συνήγορος του Απόστολος  Λύτρας.

Από την πλευρά της η συνήγορος υπεράσπισης του 23χρονου Θεονύμφη Μπέρκη τόνισε: «Κατά την άποψή μας είναι αυστηρά αδύνατη, νομικά και μόνο, η προφυλάκιση του συγκεκριμένου κατηγορουμένου με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Προέκυψε η διαφωνία, θα το δούμε στο συμβούλιο».

Διαβάστε επίσης

Πολυτεχνείο: Στην αμερικανική πρεσβεία η πορεία – Συλλήψεις και προσαγωγές από την αστυνομία – live

Δίκη για υποκλοπές: «Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από την ΕΥΠ και μετά από το Predator» κατέθεσε ο Θανάσης Κουκάκης

Φρίκη στη Δράμα: Πυροβόλησαν και αποκεφάλισαν αρκούδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
antonis-kanakis
MEDIA

Εξοργισμένος ο Κανάκης με τον Λαζαρίδη της ΝΔ: «Καινούργιο αστέρι, θα πάει πολύ μπροστά, στα @@@@@ του»

grok
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιχειρηματολογία «λευκής υπεροχής» και ψευδοεπιστημονικά στοιχεία υπέρ της ευγονικής στην Grokipedia του Έλον Μασκ

katerina-gennimata
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η κόρης της Φώφης Γεννηματά κρατά την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου

bridget jones agalma 88- new
LIFESTYLE

Η Μπρίτζετ Τζόουνς έγινε… άγαλμα στο Λονδίνο

tasoulas_2104_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ κατά Τασούλα: Εμπλέκεται στην τρέχουσα πολιτική, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων  

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 21:31
antonis-kanakis
MEDIA

Εξοργισμένος ο Κανάκης με τον Λαζαρίδη της ΝΔ: «Καινούργιο αστέρι, θα πάει πολύ μπροστά, στα @@@@@ του»

grok
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιχειρηματολογία «λευκής υπεροχής» και ψευδοεπιστημονικά στοιχεία υπέρ της ευγονικής στην Grokipedia του Έλον Μασκ

katerina-gennimata
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η κόρης της Φώφης Γεννηματά κρατά την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου

1 / 3