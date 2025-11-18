search
18.11.2025 07:11

Μυστήριο με τον θάνατο 58χρονου στον Νέο Κόσμο – Μαρτυρίες ότι δέχτηκε επίθεση από 2 επιβάτες μηχανής

Σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος ενός 58χρονου άνδρα στον Νέο Κόσμο το απόγευμα της Δευτέρας που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.

Ο 58χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα που ήταν οδού Σουλιέ στον Νέο Κόσμο σε ένα τροχαίο που προκαλεί πολλά ερωτηματικά, ενώ διαπιστώθηκε πως έφερε χτυπήματα στο κεφάλι.

Οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο, το θύμα να δέχθηκε μπουνιές στο κεφάλι και στο πρόσωπο από επιβάτες μηχανής πριν γίνει το τροχαίο.

Μάρτυρες υποστήριξαν σύμφωνα με το Mega ότι μια μηχανή με δύο άτομα καταδίωξε τον οδηγό, με τους επιβαίνοντες να τον γρονθοκοπούν στη συνέχεια.

Μετά από αυτό αναζητούνται οι επιβάτες της μηχανής με την έρευνα να είναι σε εξέλιξη και οι αστυνομικές να αρχές χτενίζουν τις κάμερες της περιοχής για να διαπιστωσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. 

Να σημειωθεί ότι ο άνδρας μετά το τροχαίο μεταφέρθηκε τραυματισμένος και σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Πέρα από τα χτυπήματα που είχε η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο ο οδηγός να έπαθε ανακοπή καρδιάς πριν ή κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσης.

