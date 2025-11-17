Λεπτομέρειες για τον τρόπο που έπεσε θύμα του γνωστού επιχειρηματία που κατηγορείται ότι παγίδευε ιδιώτες, ανέφερε ο Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έδωσε στο κύκλωμα πάνω από 720.000 ευρώ, ότι δέχθηκε απειλές και έφτασε στο σημείο να αποπειραθεί να αυτοκτονήσει, ενώ τον έσωσε η Βρισηίδα Ανδριώτου και η αδερφή του.



Ο Σπύρος Μαρτίκας, ένα από τα θύματα του κυκλώματος με τις «μαϊμού» επενδύσεις, αποκάλυψε στο Mega πώς στήθηκε η μεγάλη επιχείρηση εξαπάτησης σε βάρος των ανυποψίαστων θυμάτων.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στην εκπομπή LiveNews ο Σπύρος Μαρτίκας, το κύκλωμα με τις «παραμυθένιες» επενδύσεις «μου πήρε συνολικά 720.000 ευρώ. Αυτά δεν είναι χρήματα μόνο δικά μου αλλά και δικών μου ανθρώπων. Ο υπαρχηγός υποστήριζε ότι δεν θα τολμήσω να μιλήσω και ανέφερε και απειλές κατά της ζωής μου. Έπειθε τα άλλα θύματα λέγοντας: Να σας πω πόσα κέρδισε ο Μαρτίκας».

«Είναι τεράστια η ψυχολογική φόρτιση. Έχω περάσει πολύ δύσκολα ψυχολογικά. Βγαίνω μπροστά για να πάρει θάρρος ο κόσμος να μιλήσει» είπε μεταξύ άλλων ο Σπύρος Μαρτίκας.

Το εξώδικο του υπαρχηγού και το επενδυτικό πρόγραμμα

Στις 5/06/2025 ο υπαρχηγός του κυκλώματος έστειλε εξώδικο στον Σπύρο Μαρτίκα στο οποίο ισχυρίζεται πως του χρωστάει 33.000 ευρώ τα οποία δεν του έχει επιστρέψει.

«Τον Ιούλιο του 2024 αιτηθήκατε τον δανεισμό χρημάτων από εμένα ενώπιον της συντρόφου σας και μέσω μηνυμάτων, για την κάλυψη έκτακτων χρηματικών αναγκών σας. Με τον καιρό το αίτημά σας διατυπωνόταν με ολοένα πιεστικότερο τρόπο ενώ αναφέρατε χαρακτηριστικά ότι βρισκόσασταν σε κλίμα απόγνωσης. Με δεδομένη τη φιλία που είχε αναπτυχθεί μεταξύ μας, αποφάσισα να σας δανείσω. Ωστόσο, δεν είχε οριστεί ημέρα για να επιστραφούν τα χρήματα και εξακολουθούσατε να μου ζητάτε τον δανεισμό περισσότερων κεφαλαίων.

»Προς λύπη μου οι μεταξύ μας σχέσεις ψυχράθηκαν και ήταν οι εντελώς τυπικές. Μετά από κάποιους μήνες το ποσό έφτασε τις 33.000 ευρώ. Σας ζήτησα μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία να ομολογείτε την οφειλή σας και την πράξατε στις 3.10.2024. Στις μετέπειτα οχλήσεις μου για την αποπληρωμή του δανείου αντιδράσατε έντονα και αποκορύφωμα όλων ήταν η αποστολή σε υπάλληλό μου συκοφαντικών μηνυμάτων σε βάρος μου και εξαπολύσατε απειλές. Σας καλώ να μου επιστρέψετε τα χρήματα εντός τεσσάρων μηνών».

Ο Σπύρος Μαρτίκας απάντησε πως ο υπαρχηγός του είχε πει πως για να συνεχίσει να του δίνει χρήματα θα πρέπει να του υπογράψει μία υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει πως του χρωστάει τα χρήματα.

Ωστόσο, όπως λέει, υπέγραψε την υπεύθυνη δήλωση με τη σύμφωνη γνώμη της δικηγόρου του καθώς και ο υπαρχηγός είχε δεχτεί να υπογράψει μία άλλη υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται πως δεν του οφείλει τίποτα.

Ο Σπύρος Μαρτίκας απάντησε και στα όσα είπε το καζίνο Λουτρακίου, λέγοντας πως για να ανέβεις στο δωμάτιο του υπαρχηγού έπρεπε κάποιος να ξεκλειδώσει το ασανσέρ. «Πώς δεν γνώριζαν το όνομά του; Και των επενδυτών και το δικό του;».

Μάλιστα, ο Σπύρος Μαρτίκας, αποκάλυψε πως ο υπαρχηγός του κυκλώματος, στο παρελθόν ήταν γκρουπιέρης και εκδιώχτηκε από το καζίνο της Πάρνηθας καθώς και εκεί είχε στήσει παιχνίδια.

«Μας οδηγούσαν σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα της επιχείρησης καζίνο, ο αρχηγός παρουσιαζόταν ως διευθυντής των ταμείων του καζίνο. Να επενδύσετε με ένα 10% στα παιχνίδια, για τη ρευστότητα στο ταμείο. Έταζε απόδοση εβδομαδιαία… Τα χρήματα μπήκαν σταδιακά και στο τέλος μαγκώθηκαν. Γύρισε το παιχνίδι και (έλεγαν) μετά: Δεν έχεις να πληρωθείς.

«Έστησαν μία τρομερή ιστορία. Εγγύηση ήταν η προσωπική εγγύηση του υπαρχηγού και είχες πληρωθεί ήδη 3 – 4 φορές. Ο υπαρχηγός εγγυόταν τα πάντα. Μας έλεγαν να επενδύσουμε με απόδοση εβδομαδιαία 10%. Το παραμύθι ήταν ότι δεν φτάνει η ρευστότητα του καζίνο και χρειάζονται επενδυτές. Εγώ δεν πήρα αποδεικτικό για τα λεφτά που έδωσα, εγγυήθηκε ο αρχηγός.

Τα δικά μου λεφτά ήταν πεντακάθαρα: Έσπασα τρία ασφαλιστικά συμβόλαια και έδωσα και 100.000 που κέρδισα από το Survivor. Πίστεψα σε εκείνους γιατί 3 χρόνια μου έκαναν πλύση εγκεφάλου. Το έπαιζε επενδυτής και έφερνε τον κόσμο».

Οι απειλές κατά της ζωής του και η «στημένη ληστεία»

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Σπύρος Μαρτίκας αναφέρθηκε στην στημένη, όπως καταγγέλλει, ληστεία εις βάρος του, από μέλη του κυκλώματος. Τότε, κατηγορούμενος «στις 8 Ιουλίου 2024, στις 5 το πρωί, ήρθε να με πάρει, ανοίγει το πορτμπαγκάζ και βάζει μέσα την τσάντα. “Άνοιξε την τσάντα να βάλεις και τα δικά μου να είναι όλα μαζί” μου είπε. Κοντοστέκεται σε ένα σκοτεινό σημείο, κοιτάει τους καθρέφτες του. Μας περιμένει διάσημος ενεχυροδανειστής για να εξαργυρώσει τις πλάκες, τα μαρμαράκια που κουβαλάγαμε. Κοντοστέκεται στο στενό, δεν είχε φανάρι, μας προσπερνάει από δεξιά ένα σκούτερ με δύο κουκουλοφόρους. Βγάζουν όπλα, με σπάνε στο ξύλο, μέσα στα αίματα. “Μαρτίκα που έχεις μπλέξει θα σε σκοτώσουμε”. Αυτόν ούτε τον άγγιξαν. Βγήκε μόνος του από το αυτοκίνητο, δεν του είπαν άνοιξε, τους τα έδωσε από το πορτμπαγκάζ, κάνανε ματάκια, πήραν την τσάντα και έφυγαν. Στημένη ληστεία. Μου είπε “να πάμε στην ΕΛΑΣ να γράψουμε το περιστατικό” ότι εκείνος είχε ένα ποσό και τον παρακολουθούσαν και τον έκλεψαν».



«Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας με φάρμακα που έκλεψα από το φαρμακείο μου»

Στη συνέχεια είπε πως «την επόμενη μέρα δεν άντεξα αυτό που έζησα» και αποπειράθηκε να δώσει τέλος στη ζωή του: «δεν το άντεξα γιατί και γνώριζα από την πληροφορία που μου είχαν δώσει και το έζησα. Δεν άντεξα την κατάληξη και έκανα απόπειρα αυτοκτονίας με φάρμακα που έκλεψα από το φαρμακείο μου. Έλειπαν όλοι. Είναι 8-9 Ιουλίου του 2024. Είμαι στον καναπέ του σπιτιού μου με την κάμερα που είχαμε για το σκυλάκι, με βλέπει η Βρισηίδα που ήταν συνέχεια στο πλευρό μου και αρχίζει να ουρλιάζει να πάω να ανοίξω. Με παρακολουθούσε συνέχεια γιατί το φοβόταν αυτό επειδή ήμουν ράκος. Φώναξε την αδερφή μου και κατέβηκε να με σώσει. Είχα γράψει μια επιστολή για το τι έπαθα γιατί δεν είχα αποδείξεις. Είχα γράψει μια επιστολή για το τι έπαθα και μόνο έτσι θα τους αντιμετώπιζα. Και έκανα απόπειρα αυτοκτονίας, με έσωσε η Βρισηίδα και η αδερφή μου».

