17.11.2025 18:55

Απάτη με δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες σε καζίνο: Ο «επιχειρηματίας» είχε ανεβάσει στα social media φωτοσοπαρισμένη φωτογραφία με τον Πρωθυπουργό

17.11.2025 18:55
epiheirimatias

Φωτοσοπαρισμένες φωτογραφίες ακόμα και με τον Πρωθυπουργό παρουσίαζε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram ο επιχειρηματίας, που συνελήφθη για την απάτη με τις δήθεν επιχειρηματικές ευκαιρίες σε καζίνο.

Ο «επιχειρηματίας» προσπαθούσε φιλοτεχνήσει την εικόνα του επιτυχημένου, που έχει διασυνδέσεις, ανεβάζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες με υπουργούς και διασημότητες. Όταν δεν έβρισκε τρόπο να φωτογραφηθεί μαζί τους από ό,τι φαίνεται δημιουργούσε τις φωτογραφίες στο φώτοσοπ.

Στην επίμαχη φωτογραφία εμφανίζεται τάχα να ποζάρει δίπλα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε ένα από τα σπα του. Οι ακόλουθοι του στα σχόλια του έβαζαν «καρδιές» και έγραφαν «respect».

Ο διοικητής του Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας Αιμίλιος Βουγιουκλάκης σε ανάρτηση του διεκρινίζει ότι στην αυθεντική φωτογραφία εμφανίζεται ο ίδιος και άλλο ένα πρόσωπο δίπλα στον Πρωθυπουργό στα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας. «Στη φωτογραφία αυτή -που εύκολα διαπιστώνεται η γνησιότητά της- είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με εμένα και τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο στο γραφείο του, στα κεντρικά της ΝΔ, το βράδυ της 7ης Ιουλίου 2019, όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές. Να το θυμόμαστε πάντα, ιδίως την σημερινή ημέρα: Η έγκυρη ενημέρωση δεν είναι εύηχο σύνθημα. Είναι θεμέλιο και προϋπόθεση Δημοκρατίας».

