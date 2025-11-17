search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 19:37
ΕΛΛΑΔΑ

17.11.2025 17:40

«Φαρμάκι» ο καφές στο κυλικείο του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» – 2000 ευρώ το πρόστιμο για αισχροκέρδεια

17.11.2025 17:40
Τσουχτερές ήταν οι τιμές σε προϊόντα που πουλούσε το κυλικείο που είναι εντός του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», με συνέπεια να του επιβληθεί πρόστιμο, ύψους 2.000 εύρω, μετά από ελέγχους της Περιφέρειας Αττικής.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, κατά τον αγορανομικό έλεγχο στις 5 Νοεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν στο κυλικείο «Καπετανάκης Γ. Κων/νος», δύο προϊόντα με τιμές άνω του επιτρεπόμενου ορίου. Συγκεκριμένα, ο μονός εσπρέσο πωλούνταν προς 1,85 ευρώ, ενώ η ανώτατη τιμή είναι 1,65 ευρώ, και ο μονός καφές φίλτρου επίσης προς 1,85 ευρώ, με ανώτατη τιμή 1,50 ευρώ. Η υπέρβαση των τιμών κατά 0,20 και 0,35 ευρώ αντίστοιχα συνιστά παράβαση των άρθρων 4, 7 και 10 του Ν. 4177/13, καθώς και του άρθρου 115§2 του Κώδικα Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ., όπως ισχύει.

Η απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 7329/13-11-2025 προβλέπει την επιβολή προστίμου 1.000 ευρώ ανά προϊόν, συνολικά 2.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 94130 (ΦΕΚ 5183/Β/06-10-2022). Η Περιφέρεια Αττικής επισημαίνει ότι οι τιμές σε κυλικεία εντός νοσοκομείων υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο, καθώς αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και χώρους δημόσιας υγείας. Η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της τήρησης των κανόνων τιμολόγησης σε δημόσιες δομές και την ανάγκη για συνεχή εποπτεία της αγοράς, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες από φαινόμενα αισχροκέρδειας.

