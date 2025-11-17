Πολυτεχνείο: Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας για την πορεία – Ποιοι σταθμοί του μετρό έκλεισαν

Σε φρούριο έχει μετατραπεί το κέντρο της Αθήνας με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για την πορεία του Πολυτεχνείου. Επίσης, έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τροχαίας για την κίνηση των οχημάτων, καθώς σχεδόν όλο το κέντρο είναι κλειστό για τα οχήματα. Συγκεκριμένα, από το μεσημέρι της Δευτέρας σταδιακά και ανάλογα με το σημείο που βρίσκεται η πορεία κλείνουν οι παρακάτω δρόμοι:

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Ομονοίας.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Συντάγματος.

Β. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Ποιοι σταθμοί του μετρό έκλεισαν με εντολή της ΕΛΑΣ

Με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2 )έκλεισαν στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.



Οι σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν με νεότερη εντολή της ΕΛΑΣ. Τυχόν πρόσθετες μεταβολές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛΑΣ.



Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί από τον σύνδεσμο Τροποποιήσεις 52ης επετείου του Πολυτεχνείου, από το πληροφοριακό κέντρο 11185, καθώς και από την εφαρμογή Τηλεματικής ΟΑΣΑ.

