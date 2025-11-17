search
ΕΛΛΑΔΑ

17.11.2025 14:59

Νοσοκομείο Χανίων: Ατύχημα με όπλο στην αλλαγή φρουράς για επικίνδυνο κρατούμενο

17.11.2025 14:59
nosokomeio_hania

Παραλίγο τραγωδία τα ξημερώματα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όταν εκπυρσοκρότησε όπλο εξωτερικού φρουρού των φυλακών Αγυιάς.

Το περιστατικό έγινε κατά την αλλαγή βάρδιας στην φύλαξη κρατουμένου ο οποίος νοσηλεύεται καθώς είχε καταπιεί… γυαλιά από τζάμι, σύμφωνα με το zarpanews.

Από τον πυροβολισμό επικράτησε πανικός, αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς καθώς η σφαίρα κατέληξε σε γυψοσανίδα.

