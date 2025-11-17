Νοσοκομείο Χανίων: Ατύχημα με όπλο στην αλλαγή φρουράς για επικίνδυνο κρατούμενο

Παραλίγο τραγωδία τα ξημερώματα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όταν εκπυρσοκρότησε όπλο εξωτερικού φρουρού των φυλακών Αγυιάς.

Το περιστατικό έγινε κατά την αλλαγή βάρδιας στην φύλαξη κρατουμένου ο οποίος νοσηλεύεται καθώς είχε καταπιεί… γυαλιά από τζάμι, σύμφωνα με το zarpanews.

Από τον πυροβολισμό επικράτησε πανικός, αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς καθώς η σφαίρα κατέληξε σε γυψοσανίδα.

