ΕΛΛΑΔΑ

17.11.2025 13:41

Αγρίνιο: 17χρονη στο νοσοκομείο από κανάλωση αλκοόλ – Χειροπέδες στον ιδιοκτήτη του μαγαζιού

17.11.2025 13:41
alkool

Χειροπέδες σε ιδιοκτήτη καταστήματος, όπου 17χρονη κοπέλα φέρεται να κατανάλωσε αλκοόλ, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ειδικότερα, προχθές το βράδυ, στο Αγρίνιο, 17χρονη μετέβη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου κατανάλωσε αλκοολούχο ποτό, με αποτέλεσμα να περιέλθει σε κατάσταση μέθης και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου μετέβησαν στο κατάστημα, όπου εντόπισαν τον ιδιοκτήτη και τον συνέλαβαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

