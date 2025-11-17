Αγρίνιο: 17χρονη στο νοσοκομείο από κανάλωση αλκοόλ – Χειροπέδες στον ιδιοκτήτη του μαγαζιού

Χειροπέδες σε ιδιοκτήτη καταστήματος, όπου 17χρονη κοπέλα φέρεται να κατανάλωσε αλκοόλ, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ειδικότερα, προχθές το βράδυ, στο Αγρίνιο, 17χρονη μετέβη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου κατανάλωσε αλκοολούχο ποτό, με αποτέλεσμα να περιέλθει σε κατάσταση μέθης και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου μετέβησαν στο κατάστημα, όπου εντόπισαν τον ιδιοκτήτη και τον συνέλαβαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Διαβάστε επίσης

Υπεγράφη η σύμβαση για προμήθεια και 4ης φρεγάτας Belharra – Θα φέρει και βαλλιστικούς πυραύλους

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία

Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω της αυριανής 24ωρης απεργίας εργαζομένων