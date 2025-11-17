Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω της αυριανής 24ωρης απεργίας εργαζομένων

Αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του προαστιακού θα υπάρξουν αύριο, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, λόγω της 24ωρης απεργίας που εξήγγειλαν η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και το Σωματείο Εργαζομένων της Hellenic Train.

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια, στη γραμμή Πειραιάς – Κιάτο, θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής: 2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα – Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Καρυστιανού: «Ο αγώνας μου είναι πολιτικός, αφορά στο πώς πρέπει να λειτουργεί η χώρα» – Απαισιόδοξη για τη δίκη (Videos)

Ναυάγιο στη Γαύδο: Στους έξι οι νεκροί μετανάστες – Έρευνες για ακόμη οχτώ αγνοούμενους (video)

Κυψέλη: Λουκέτο σε γηροκομείο από την Περιφέρεια Αττικής – Απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής, αβοήθητοι οι ηλικιωμένοι