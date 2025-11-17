Ναυάγιο στη Γαύδο: Στους έξι οι νεκροί μετανάστες – Έρευνες για ακόμη οχτώ αγνοούμενους (video)

Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των θυμάτων από το ναυάγιο που σημειώθηκε με λέμβο γεμάτο μετανάστες ανοιχτά της Γαύδου.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί έξι σοροί από τη θάλασσα, μεταξύ αυτών μία γυναίκα και ένας ανήλικος.

Οι Αρχές εκφράζουν έντονους φόβους ότι ο απολογισμός θα αυξηθεί περαιτέρω, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που παρείχαν οι διασωθέντες στο Λιμενικό.

Όπως αναφέρει το patris.gr, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το σκάφος είχε ξεκινήσει από τη Λιβύη με 69 άτομα.

Από αυτούς, 55 διασώθηκαν, ενώ έξι μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί.

