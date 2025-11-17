search
17.11.2025 10:03

Κυψέλη: Λουκέτο σε γηροκομείο από την Περιφέρεια Αττικής – Απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής, αβοήθητοι οι ηλικιωμένοι

17.11.2025 10:03
kipseli_girokomio

Λουκέτο σε γηροκομείο στην Κυψέλη έβαλε η Περιφέρεια Αττικής μετά από έλεγχο που αποκάλυψε μια δομή σε καθεστώς πλήρους εγκατάλειψης με τους ηλικιωμένους να διαβιούν σε άθλιες συνθήκες.

Οι ελεγκτές της Περιφέρειας εντόπισαν «εκτεταμένες φθορές και εξαιρετικά κακές συνθήκες υγιεινής σε ολόκληρη τη Μονάδα Φροντίδα Ηλικιωμένων, έντονη δυσοσμία και ρυπαρά κλινοσκεπάσματα, ακάθαρτες τουαλέτες και ελλιπή καθαριότητα στους κοινόχρηστους χώρους.

Παράλληλα, καταγράφηκε απόλυτη δυσλειτουργία στη φροντίδα των ηλικιωμένων, με τους ωφελούμενους να παραμένουν αβοήθητοι για ώρες μετά την πρωινή έγερση, χωρίς να έχει ξεκινήσει η ατομική τους υγιεινή και η διανομή φαρμακευτικής αγωγής ή και πρωινού, λόγω έλλειψης προσωπικού».

Παράλληλα «το προσωπικό που βρισκόταν στη μονάδα κατά τη διάρκεια του ελέγχου, δήλωσε ότι εργαζόταν με προσωπική πρωτοβουλία, χωρίς ενημέρωση για δεδουλευμένα και χωρίς τη βεβαιότητα ότι οι υπόλοιπες βάρδιες θα προσέλθουν. Επιπροσθέτως, καταγράφηκαν σοβαρές παραλείψεις στην επιστημονική εποπτεία, με ελλιπείς καταγραφές ιατρικών επισκέψεων, παραιτήσεις βασικού νοσηλευτικού προσωπικού και αδυναμία εξακρίβωσης της παρουσίας της Υπεύθυνης Προστασίας Ωφελουμένων».

Όπως σημειώνεται, μάλιστα, «σε σύγκριση με προηγούμενες εκθέσεις, η κατάσταση παρουσίαζε σαφή επιδείνωση, η οποία έθετε σε άμεσο κίνδυνο την υγεία και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων».

Μόλις ενημερώθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, έδωσε εντολή στην Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο για θέματα Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων Αθηνά Κωνσταντέλλου, για άμεση έκδοση απόφασης κλεισίματος της δομής και ανέθεσε στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την ασφαλή μεταφορά των φιλοξενούμενων σε κατάλληλες αδειοδοτημένες Μονάδες Φροντίδας.

«Η Περιφέρεια Αττικής δεν πρόκειται να επιτρέψει, σε καμία περίπτωση, τη λειτουργία δομών που παραμελούν, κακομεταχειρίζονται ή θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ηλικιωμένων συμπολιτών μας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Και πρόσθεσε: «Η εικόνα που διαπιστώθηκε στην Κυψέλη ήταν εξοργιστική και προσβλητική για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Απαράδεκτα φαινόμενα σαν και αυτά δεν θα γίνονται ανεκτά. Τελεία. Και αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμά μας προς όλους.
Οι άνθρωποί μας στην τρίτη ηλικία δικαιούνται αξιοπρεπείς συνθήκες, επαρκή φροντίδα και απόλυτη ασφάλεια. Τίποτα λιγότερο. Η απόφαση αναστολής ήταν η ελάχιστη υποχρέωσή μας απέναντι στους ίδιους τους ωφελούμενους και στις οικογένειές τους. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη αυστηρότητα και συχνότητα. Όπου εντοπίζονται παραβάσεις, η Περιφέρεια Αττικής θα επεμβαίνει άμεσα και οι κυρώσεις θα επιβάλλονται χωρίς καμία καθυστέρηση. Είμαστε δίπλα στους πιο ευάλωτους με πράξεις, όχι με λόγια».

