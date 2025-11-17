Φρούριο η Αθήνα για την πορεία του Πολυτεχνείου, ανοιχτές οι πύλες μέχρι τη 1 μ.μ. – Κατέθεσε στεφάνι ο Τασούλας (videos)

Δρακόντεια είναι τα μέτρα της ΕΛΑΣ στο κέντρο της Αθήνας ενόψει των σημερινών (17/11) εκδηλώσεων μνήμης για την 52η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Οι πύλες στον ιστορικό χώρο του ΕΜΠ στην Πατησίων θα κλείσουν στη 1 το μεσημέρι προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία.

Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί από τα ΜΑΤ, την Ομάδα ΔΙΑΣ, τη ΔΡΑΣΗ, των ΟΠΚΕ, την Ασφάλεια, και την Τροχαία θα βρίσκονται επί ποδός από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, γύρω από το Πολυτεχνείο και από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δημόσια κτίρια, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, συνδρομή στις παραπάνω δυνάμεις θα δίνουν στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΥΠ, ενώ αστυνομικοί με πολιτικά θα βρίσκονται σε καίρια σημεία της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της Αθήνας, όπου θα πραγματοποιούνται προληπτικοί έλεγχοι.

Από αέρος, drones και ελικόπτερο θα δίνουν συνεχώς εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ, ενώ θα παρακολουθούνται και ταράτσες πολυκατοικιών, ειδικά στην περιοχή των Εξαρχείων. Εξονυχιστικοί έλεγχοι θα γίνονται και σε σημεία όπου θα υπάρχουν ενδείξεις ή πληροφορίες ότι κάποιοι μπορεί να έχουν κρύψει «πολεμοφόδια».

Παράλληλα τα ειδικά θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, οι γνωστοί «Αίαντες», θα είναι έτοιμοι προς χρήση…

Τέλος, η Τροχαία θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες, ενώ με εντολή της ΕΛΑΣ θα κλείσουν από τις 2 το μεσημέρι οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2), και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Κατέθεσε στεφάνι ο Κωνσταντίνος Τασούλας

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας (17/11) στο χώρο του Πολυτεχνείου για να καταθέσει στεφάνι βρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υπογραμμίζοντας το μήνυμα του Πολυτεχνείου αφορά την «υπεύθυνη λαϊκή και διαρκή προστασία της ελευθερίας και της δημοκρατίας μέσα σε συνθήκες κοινοβουλευτισμού».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί υπενθύμιση του χρέους απέναντι στο «ευαίσθητο πολίτευμα της Δημοκρατίας», ενώ παράλληλα προσφέρει αφορμή για αναζήτηση κοινών τόπων και κοινών αληθειών, με πίστη σε όσα ενώνουν την κοινωνία και το έθνος.

Αναφερόμενος στο ιστορικό σύνθημα «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία», το χαρακτήρισε «φωνή που ταρακούνησε τη δικτατορία», επισημαίνοντας ότι σήμερα μετατρέπεται σε χρέος για μια δημοκρατική πολιτεία με προκοπή, μόρφωση και στέρεους θεσμούς.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι όσο πολίτες και ηγεσία παραμένουν ενωμένοι και προσηλωμένοι σε αυτό το καθήκον, «η πατρίδα θα πηγαίνει μπροστά», δικαιώνοντας το Πολυτεχνείο και διαφυλάσσοντας τη δημοκρατία από τις απειλές που αντιμετωπίζει.

