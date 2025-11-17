search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 08:32
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.11.2025 08:06

Στεφάνι στο Πολυτεχνείο κατέθεσε ο Τασούλας: Υπεύθυνη, λαϊκή και διαρκής διεκδίκηση της Δημοκρατίας 

17.11.2025 08:06
tasoulas new

Σε μήνυμα για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υπογραμμίζοντας ότι η εξέγερση του 1973 αποτελεί «υπεύθυνη, λαϊκή και διαρκής διεκδίκηση της δημοκρατίας και της ελευθερίας», μέσα σε συνθήκες δικτατορίας και αυταρχισμού.

Όπως τόνισε, ο κ. Τασούλας, 52 χρόνια μετά, το μήνυμα του Πολυτεχνείου αφορά την «υπεύθυνη λαϊκή και διαρκή προστασία της ελευθερίας και της δημοκρατίας μέσα σε συνθήκες κοινοβουλευτισμού». Αυτό συνιστά συνταγματική επιταγή και αποδεικνύει ότι η δημοκρατία παραμένει «το καλύτερο από τα εφικτά πολιτεύματα», όταν οι πολίτες συμφωνούν στη διαφύλαξή της.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί υπενθύμιση του χρέους απέναντι στο «ευαίσθητο πολίτευμα της Δημοκρατίας», ενώ παράλληλα προσφέρει αφορμή για αναζήτηση κοινών τόπων και κοινών αληθειών, με πίστη σε όσα ενώνουν την κοινωνία και το έθνος.

Αναφερόμενος στο ιστορικό σύνθημα «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία», το χαρακτήρισε «φωνή που ταρακούνησε τη δικτατορία», επισημαίνοντας ότι σήμερα μετατρέπεται σε χρέος για μια δημοκρατική πολιτεία με προκοπή, μόρφωση και στέρεους θεσμούς.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι όσο πολίτες και ηγεσία παραμένουν ενωμένοι και προσηλωμένοι σε αυτό το καθήκον, «η πατρίδα θα πηγαίνει μπροστά», δικαιώνοντας το Πολυτεχνείο και διαφυλάσσοντας τη δημοκρατία από τις απειλές που αντιμετωπίζει.

Αναλυτικά η δήλωση του Κ. Τασούλα

Το Πολυτεχνείο είναι η υπεύθυνη, λαϊκή και γενναία διεκδίκηση της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας.

Μέσα σε συνθήκες δικτατορίας και αυταρχισμού.

Το μήνυμα του Πολυτεχνείου σήμερα, 52 χρόνια μετά, είναι η υπεύθυνη, λαϊκή και διαρκής προστασία της ελευθερίας και της δημοκρατίας μέσα σε συνθήκες κοινοβουλευτισμού.

Αυτό επιτάσσει το Σύνταγμα. Αυτό αποδεικνύει ότι η δημοκρατία είναι το καλύτερο από τα εφικτά πολιτεύματα, όταν οι πολίτες συμφωνούν στην διαφύλαξη του.

Σήμερα, τιμώντας το Πολυτεχνείο και όσους αψήφησαν ακόμη και τη ζωή τους γι΄ αυτό, αναμετριόμαστε με το χρέος μας απέναντι στο ευαίσθητο πολίτευμα της Δημοκρατίας και αναζητούμε κοινούς τόπους και κοινές αλήθειες. Με πίστη σε όσα μας ενώνουν ως κοινωνία και ως έθνος.

Η φωνή του Πολυτεχνείου που ταρακούνησε τη δικτατορία «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» γίνεται σήμερα χρέος για τη δημοκρατική πολιτεία, για προκοπή, μόρφωση και στέρεους θεσμούς.

Και όσο εμείς ως λαός και ηγεσία είμαστε ενωμένοι και προσηλωμένοι σε αυτό το χρέος, τόσο η πατρίδα μας θα πηγαίνει μπροστά, δικαιώνοντας το Πολυτεχνείο και διαφυλάσσοντας τη δημοκρατία από τις κακοτοπιές που την απειλούν.

Διαβάστε επίσης

Συνάντηση Μητσοτάκη με Ζελένσκι: Οι πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά τις υπογραφές στο Μαξίμου

Κακλαμάνης σε Ζελένσκι: Αν η διεθνής κοινότητα είχε αντιδράσει όπως θα έπρεπε στην εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο, ίσως η Ρωσία να μην είχε εισβάλει στην Ουκρανία

Χατζηδάκης: «Η επίσκεψη Ζελένσκι αναβαθμίζει τη γεωστρατηγική θέση της πατρίδας μας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paris-hilton–new
LIFESTYLE

«Είμαι αυτοδημιούργητη» δήλωσε η Πάρις Χίλτον – «Είσαι σε παραλήρημα» της γράφουν, οι αντιδράσεις στα social media

mitsotakis_vouleftes_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρχίζουν τραπεζώματα και… μασάζ στους βουλευτές από τον Μητσοτάκη

kharkiv_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και δέκα τραυματίες από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο (video)

marios_metamosxeysi
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ιταλία ο 17χρονος Μάριος για το μόσχευμα που θα του χαρίσει ζωή (video)

polytexneio2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση, πορεία και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

xristidou_tsouros
MEDIA

Στο πλευρό Τσουρού η Χρηστίδου: «Ο Χάρης ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε “θα φύγω” και στο τέλος το κανάλι του είπε “φύγε”»

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 08:32
paris-hilton–new
LIFESTYLE

«Είμαι αυτοδημιούργητη» δήλωσε η Πάρις Χίλτον – «Είσαι σε παραλήρημα» της γράφουν, οι αντιδράσεις στα social media

mitsotakis_vouleftes_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρχίζουν τραπεζώματα και… μασάζ στους βουλευτές από τον Μητσοτάκη

kharkiv_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και δέκα τραυματίες από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο (video)

1 / 3