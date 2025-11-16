search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

16.11.2025 17:19

Κακλαμάνης σε Ζελένσκι: Αν η διεθνής κοινότητα είχε αντιδράσει όπως θα έπρεπε στην εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο, ίσως η Ρωσία να μην είχε εισβάλει στην Ουκρανία

16.11.2025 17:19
kaklamanis_zelenski

Με το Νικήτα Κακλαμάνη, στη Βουλή, συναντήθηκε ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, μετά την υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας για τη μεταφορά αμερικανικού LNG από την Ελλάδα στην Ουκρανία.

«Η Ελλάδα είναι απέναντι σε όποιον παραβιάζει τους κανόνες τους διεθνούς δικαίου», τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης προσφωνώντας τον ουκρανό πρόεδρο.

Επισήμανε ακόμα ότι, αν η διεθνής κοινότητα είχε αντιδράσει με διαφορετικό τρόπο στην εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, η στάση της και στην περίπτωση της Ουκρανίας θα ήταν διαφορετική.
«Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα γενικά, αλλά και η Βουλή των Ελλήνων στη συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων που την αποτελούν, από την πρώτη στιγμή της εισβολής της Ρωσίας στη χώρα σας, ετάχθη στο πλευρό σας», ανέφερε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

»Αυτό οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους. Πρώτος λόγος είναι η πίστη που έχει η Ελλάδα στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Όποιος παραβιάζει αυτούς τους κανόνες του Διεθνούς δικαίου, η Ελλάδα πάει απέναντι. Ο δεύτερος λόγος είναι κάτι που ακούσατε και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από τον Πρωθυπουργό, ότι πενήντα χρόνια πριν εμείς, ως Ελληνισμός, έχουμε υποστεί το ίδιο με εσάς στην Κύπρο», πρόσθεσε.

«Προσωπικά πιστεύω ότι εάν η πολιτισμένη Δύση, η Ευρώπη δηλαδή και η Αμερική, είχαν αντιδράσει όπως θα έπρεπε στην εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο, ίσως να μην είχε υποστεί η Ουκρανία την εισβολή της Ρωσίας», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Βουλής.

«Η Βουλή των Ελλήνων εύχεται η ειρήνη σύντομα να έρθει στην πατρίδα σας. Αλλά για να είναι μία ειρήνη σταθερή, πρέπει η κατάπαυση του πυρός να γίνει χωρίς προϋποθέσεις και η ειρήνη να βασίζεται πάνω στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου» κατέληξε, καθιστώντας σαφές πως «Η Βουλή των Ελλήνων είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τη δική σας Βουλή μέσω των ομάδων φιλίας που υπάρχουν για οποιοδήποτε θέμα».

Ζελένσκι: Η ελληνική Βουλή έχει κάνει πολλά για την Ουκρανία

Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στον Ν. Κακλαμάνη, δήλωσε: «Ευχαριστώ εσάς κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους Έλληνες βουλευτές που από την πρώτη στιγμή τάχθηκαν στο πλευρό της Ουκρανίας και στηρίζουν την Ουκρανία και τον ουκρανικό λαό στον αγώνα τους ενάντια σε αυτή την βάρβαρη αιματηρή εισβολή».

«Υπήρχε από την πλευρά της Ελλάδας πολλών ειδών στήριξη, ήταν και ανθρωπιστική στήριξη ήταν και στρατιωτική στήριξη, αλλά σήμερα μας ανοίγει ένας καινούργιος δρόμος. Είναι δρόμος της ασφάλειας, ενεργητικής ασφάλειας και ευχαριστώ την Ελληνική Δημοκρατία. Είμαι ευγνώμων για αυτόν τον καινούργιο δρόμο και για όλη την υποστήριξη που δέχεται η Ουκρανία από την Ελλάδα.
Η ελληνική Βουλή έχει κάνει πολλά για την Ουκρανία. Είναι και η στήριξη της πλατφόρμας της Κριμαίας είναι και η γενοκτονία του ουκρανικού λαού, είναι και τα ψηφίσματα στον ΟΗΕ σχετικά με την Ουκρανία. Η Ελλάδα ήταν πάντα στο πλευρό μας», συνέχισε, χωρίς να κάνει καμία αναφορά στην Κύπρο.

»Αλλά όλα αυτά βασίζονται, είμαι πεπεισμένος στην βασική στήριξη, η οποία είναι ο λαό, ο ένας λαός στηρίζει τον άλλον λαό, οι άνθρωποι. Και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την συμβολή της Ελλάδας, όταν μας στάθηκε η Ελλάδα από την πρώτη ημέρα της εισβολής. Ήταν ευαίσθητος ο ελληνικός λαός έδωσε καταφύγιο στους πολλούς Ουκρανούς πρόσφυγες κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου της εισβολής και είμαστε πάντα ευγνώμονες.

Και ευχαριστούμε ακόμα μια φορά για την στήριξη, επίσης για τα μηνύματα που στέλνετε για την επίτευξη της δίκαιης ειρήνης στην Ουκρανία και ευχαριστώ επίσης για την μελλοντική συμμετοχή σας στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας στο μεταπολεμικό διάστημα», κατέληξε.

