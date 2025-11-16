Χατζηδάκης: «Η επίσκεψη Ζελένσκι αναβαθμίζει τη γεωστρατηγική θέση της πατρίδας μας»

Ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Με την αφορμή αυτή, ο Κ. Χατζηδάκης έγραψε στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η σημερινή του επίσκεψη συνδέεται με την ενεργειακή στήριξη της Ουκρανίας, μέσω Ελλάδας, πράγμα που αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο τη γεωστρατηγική θέση της πατρίδας μας. Άλλη μια σημαντική ελληνική επιτυχία, μετά τις συμφωνίες της 6ης και 7ης Νοεμβρίου. Ενισχύουμε τη θέση της Ελλάδας διεθνώς, χωρίς φωνές και αντάρα, με στρατηγική και συγκεκριμένο έργο!».

Yποδέχθηκα τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Volodymyr Zelenskyy. Η σημερινή του επίσκεψη συνδέεται με την ενεργειακή στήριξη της Ουκρανίας, μέσω Ελλάδας, πράγμα που αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο τη γεωστρατηγική θέση της πατρίδας μας. Άλλη μια σημαντική ελληνική επιτυχία, μετά τις… pic.twitter.com/m1UlE0oKHr — Kostis Hatzidakis (@K_Hatzidakis) November 16, 2025

