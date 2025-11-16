search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

16.11.2025 14:34

Με αντιστασιακούς πλάι του στο Πολυτεχνείο για την κατάθεση στεφάνου ο Στέφανος Κασσελάκη

16.11.2025 14:34
kasselakis_polytexneio

Στεφάνι στο Μνημείο του Πολυτεχνείου, συνοδευόμενος από αγωνιστές της αντιδικτατορικής πάλης που φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν από το καθεστώς των συνταγματαρχών, κατέθεσε το μεσημέρι της Κυριακής ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

Ανάμεσα στους αντιστασιακούς βρέθηκε η Μέλπω Λεκατσά – η θρυλική «φαρμακοποιός του Πολυτεχνείου». Σε ηλικία μόλις 20 ετών, ως φοιτήτρια της Φαρμακευτικής, έζησε από κοντά τα γεγονότα της Νομικής, πέρασε στην παρανομία, έμεινε για μήνες κυνηγημένη και αποκλεισμένη από τους γονείς της και συμμετείχε ενεργά στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Εκεί είχε την ευθύνη του αυτοσχέδιου φαρμακείου, περιθάλποντας τραυματίες και συναγωνιστές, πριν συλληφθεί από το ΕΑΤ-ΕΣΑ στις 24 Δεκεμβρίου 1973.

Μαζί με τον Πρόεδρο ήταν κι ο Σωτήρης Τσιακμακης, ο οποίος, ως φοιτητής του Μαθηματικού στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη τον Ιούνιο του 1969 ως αντιφρονούντας και οδηγήθηκε στις διαβόητες φυλακές Αβέρωφ. Παρούσα επίσης η Αλκμήνη Ψιλοπούλου, τότε φοιτήτρια της Φιλοσοφικής, που συνελήφθη και βασανίστηκε άγρια για τη δράση της. Στο πλευρό του Στέφανου Κασσελάκη βρέθηκαν και οι αντιστασιακοί Κοσμάς Ιωαννίδης και Ανδρέας Κοντογιώργος, τιμώντας μαζί εκείνες την επέτειο.

Τον Πρόεδρο συνόδευσαν επίσης οι δύο Αντιπρόεδροι του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη και Μυρτώ Κροβεσή, η βουλευτής Κυριακή Μάλαμα και αλλα στελέχη.

Το Κίνημα Δημοκρατίας τιμά με βαθύ σεβασμό όλους όσοι αντιστάθηκαν στο σκοτάδι της δικτατορίας, κρατώντας ζωντανό το φως της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

