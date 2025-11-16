Live η επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα – Στο Μαξίμου για την υπογραφή συμφωνίας μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα στην Ουκρανία

Στην Αθήνα έφτασε, λίγο μετά τις 12.20 το μεσημέρι, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τον ουκρανό πρόεδρο καλωσόρισε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με μια σύντομη συνομιλία.

Ο Ζελένσκι επιβιβάστηκε στο όχημα του, συνοδεία των αυτοκινήτων ασφαλείας, για να κατευθυνθεί στο Προεδρικό Μέγαρο και να συναντήσει τον έλληνα ομόλογό του. Στο εσωτερικό του προεδρικού Μεγάρου βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, και μέλη της πρεσβείας της Ουκρανίας στην Ελλάδα.

Τασούλας: Η επίσκεψη είναι σημαντική για την Ουκρανία και για τον κόσμο όλο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, τόνισε στον χαιρετισμό του πως η Ελλάδα τάχθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας, από την πρώτη στιγμή της «απρόκλητης εισβολής» για να αντιμετωπίσει και να προστατεύσει την εδαφική κυριαρχία, την ελευθερία και την ειρήνη.

«Γι’ αυτό και η βοήθειά μας αυτά τα περίπου 4 χρόνια εξελίχθηκε σε όλα τα επίπεδα, το οικονομικό, το πολιτικό, το ενεργειακό, το ανθρωπιστικό», πρόσθεσε.

«Η στάση μας αυτή υπαγορεύτηκε από την προσήλωσή μας στον Χάρτη των ΗΕ, την αφοσίωσή μας στο διεθνές δίκαιο, που στην περίπτωση της ρωσικής εισβολής παραβιάστηκαν βάναυσα», συνέχισε.

Ο κ. Τασούλας ανέφερε πως η στάση της χώρας υπαγορεύτηκε και από το τραύμα της Κύπρου, από το γεγονός της εισβολής της Τουρκίας. «Αυτή η περίπτωση υπαγορεύει τη στάση μας στη ρωσική εισβολή, γιατί είναι ταυτόσημες περιπτώσεις. Και όταν στο διεθνές δίκαιο τίθενται θέματα αρχών και αξιών, παραμερίζονται οι άλλες σχέσεις. Η Ελλάδα διατηρούσε σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά πλέον, η στάση μας δεν θα μπορούσε να είναι άλλη», συνέχισε.

«Καλωσορίζοντας εσάς και τους αξιότιμους συνεργάτες σας, ήθελα να δώσω τη διαβεβαίωση ότι η Αθήνα θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειές σας για κατάπαυση πυρός, που θα οδηγήσει σε δίκαιη και διαρκή ειρήνη, ώστε αυτή η περιπέτεια του λαού σας να λάβει τέλος. Και βεβαίως να σας υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα είναι στήριγμα της Ουκρανίας στην προσπάθεια να ενταχθεί στην ΕΕ υπό τους όρους της αιρεσιμότητας, αλλά και στην ανοικοδόμηση της χώρας», είπε.

Βολοντιμίρ Ζελένσκι: «Έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας»

Στην αντιφώνησή του, ο ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τον έλληνα ομόλογό του για τη θερμή υποδοχή. «Η Ουκρανία και εκ μέρους της Ουκρανίας ευγνωμονώ τον ελληνικό λαό για την ακλόνητη στάση και αλληλεγγύη στους δύσκολους καιρούς. Η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και την ευχαριστούμε πολύ», είπε.

Ακόμη ευχαρίστησε τη χώρα για τη στήριξη στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε ευγνώμονες που βρίσκεστε και σε αυτόν τον τομέα δίπλα μας και μας στηρίζετε».

«Έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Τα χτυπήματα με drone και πυραύλους είναι καθημερινά. Ευχαριστούμε για τη στήριξη αλλά και τη στήριξη στον ενεργειακό τομέα. Εδώ και μήνες είχαμε συνεργασία στον ενεργειακό τομέα», πρόσθεσε και τόνισε πως εδώ και μήνες βρίσκονται σε εξέλιξη διμερείς διαπραγματεύσεις για ενεργειακά θέματα.

Σε εξέλιξη η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Μετά τη συνάντηση με τον έλληνα ομόλογό του, ο ουκρανός πρόεδρος κατευθύνθηκε πεζή στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου τον υποδέχτηκε ο πρωθυπουργός. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν μία θερμή χειραψία. Στη συνέχεια ανέβηκαν μαζί τα σκαλιά του κτιρίου.

Η ολιγόωρη επίσκεψή του στην Αθήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί με συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλής Ν. Κακλαμάνη.

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα εισάγει φυσικό αέριο από την Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη συμφωνία πριν την επίσκεψη

Η Ουκρανία θα εισάγει φυσικό αέριο από την Ελλάδα που θα βοηθήσει να καλυφθούν οι χειμερινές της ανάγκες, ανέφερε σε σημερινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνική δικτύωσης ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεσμευόμενος να εξασφαλίσει σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ για να αντισταθμίσει τις απώλειες που υπέστη από τις ρωσικές επιθέσεις στην εγχώρια παραγωγή.

«Σήμερα, έχουμε ετοιμάσει ήδη μια συμφωνία με την Ελλάδα για φυσικό αέριο για την Ουκρανία, η οποία θα αποτελέσει μια ακόμη διαδρομή εφοδιασμού με φυσικό αέριο που θα εξασφαλίσει τις εισαγωγές για τον χειμώνα όσο το δυνατόν περισσότερο» αναφέρει στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο Ουκρανός Πρόεδρος.

«Ήδη έχουμε συμφωνίες στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των εισαγωγών φυσικού αερίου, και θα καλύψουμε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται για τις εισαγωγές φυσικού αερίου για να αντισταθμίσουμε τις απώλειες που έχουν προκληθεί στην παραγωγή της Ουκρανίας από τις ρωσικές επιθέσεις», συνέχισε.

Η ανακοίνωση πριν τη συνάντηση

Η δήλωση Ζελένσκι έγινε πριν από τη σημερινή άφιξή του στην Ελλάδα, πρώτο σταθμό των επισκέψεών σε χώρες της Ευρώπης, καθώς στη συνέχεια πρόκειται να μεταβεί στη Γαλλία και την Ισπανία, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για εκείνον τόσο στο μέτωπο του πολέμου όσο και στο εσωτερικό με φόντο το σκάνδαλο διαφθοράς.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είχε διαθέσει κεφάλαια για εισαγωγές φυσικού αερίου από Ευρωπαίους εταίρους και τράπεζες υπό τις εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και από ουκρανικές τράπεζες, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με αμερικανούς εταίρους για να εξασφαλίσει πλήρη χρηματοδότηση.

Η Ουκρανία διευρύνει τις επιλογές χειμερινού εφοδιασμού μέσω των πολωνών εταίρων, όπου συνεργάζεται με το Αζερμπαϊτζάν και ελπίζει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα συμβόλαια, πρόσθεσε ο ίδιος.

Τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. απαγορεύονται όλες οι δημόσιος συναθροίσεις σήμερα Κυριακή, «από ώρα 06:00′ έως και την ώρα 22:00′ με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στην Αθήνα», στις περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:

Δήμος Αθηναίων

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Φιλελλήνων – Πλ. Συντάγματος – Σταδίου – Αμερικής – Λυκαβηττού – Ηλ. Ρογκάκου – Κλεομένους – Πλουτάρχου – Ριζάρη – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου

Λ. Κηφισίας – Βεκιαρέλη – Γρίβα Διγενή – 25ης Μαρτίου – Μπιζανίου – Κορυτσάς – Μπενάκη – Κοκκώνη – Λ. Κηφισίας – Αγαμέμνονος – Αγ. Βαρβάρας – Σερρών – Λ. Κηφισίας.

«Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις εν λόγω περιοχές», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

