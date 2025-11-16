Μαρινάκης: «H κυβέρνηση ενισχύει τα εισοδήματα, χαμηλώνει τον πληθωρισμό και μεγαλώνει τις συντάξεις»

Τις πολιτικές της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ανέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο Mononews, παρουσιάζοντας στοιχεία για τον χαμηλό πληθωρισμό στην Ελλάδα, αναφερόμενος σε φορολογικές ελαφρύνσεις, αυξήσεις συντάξεων και ενίσχυση εισοδημάτων.

Τόνισε τις στρατηγικές ενεργειακές συμφωνίες με εταιρείες όπως η Exxon Mobil και η Chevron, καθώς και την επικαιροποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Απάντησε στην κριτική για πολιτικές και κομματικές αντιπαραθέσεις, ενώ παρουσίασε το νέο νομοσχέδιο για την ΕΡΤ που στοχεύει σε εκσυγχρονισμό, διαφάνεια και καλύτερη εισπραξιμότητα του ανταποδοτικού τέλους Παρουσίασε στοιχεία για τον χαμηλό πληθωρισμό στην Ελλάδα, αναφερόμενος σε φορολογικές ελαφρύνσεις, αυξήσεις συντάξεων και ενίσχυση εισοδημάτων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει ότι η περίοδος χαρακτηρίζεται από εισαγόμενες κρίσεις και διεθνείς προκλήσεις, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση ακολουθεί μια υπεύθυνη στρατηγική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τονίζει ότι η κυβέρνηση «μεγαλώνει την πίτα», ενισχύει τα εισοδήματα και πραγματοποιεί αυστηρούς ελέγχους στην αγορά, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, η οποία -όπως σημειώνει- προσπαθεί να παρουσιάσει τη διεθνή κρίση ως «κρίση Μητσοτάκη» και υιοθετεί πολιτικές τύπου «δώσ’ τα όλα».

Ο κ. Μαρινάκης επικαλείται επίσημα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα έχει τον χαμηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα στην ΕΕ και τον τρίτο χαμηλότερο στον ΟΟΣΑ.

Παράλληλα αναγνωρίζει ότι η κοινωνία έχει πιεστεί, αλλά υπογραμμίζει ότι τα οφέλη της ανάπτυξης επιστρέφουν σταδιακά στους πολίτες μέσα σε δημοσιονομικά όρια. Παρουσιάζει αναλυτικά τις πρόσφατες φορολογικές ελαφρύνσεις που ψηφίστηκαν, όπως η μηδενική φορολογία για νέους έως 25 ετών, οι μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές για οικογένειες, καθώς και το νέο πλαίσιο για τους κατοίκους ακριτικών νησιών. Ακόμη, αναφέρει τις αυξήσεις στις συντάξεις που θα ισχύσουν από το 2026, τις μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ για μικρούς οικισμούς και τις αυξήσεις των δημοσίων υπαλλήλων μέσω της αναμόρφωσης της φορολογικής κλίμακας και του αυξημένου κατώτατου μισθού.

Στη συνέχεια αναφέρεται στις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς όπως η Exxon Mobil και η Chevron, χαρακτηρίζοντάς τες ιστορικής σημασίας για την Ελλάδα τόσο ενεργειακά όσο και γεωπολιτικά. Τονίζει ότι η Ελλάδα καθίσταται ενεργειακή πύλη της Ευρώπης και ενισχύει τη θέση της σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας. Για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, σημειώνει πως αποφασίστηκε η άμεση επικαιροποίηση των παραμέτρων του έργου, με αυξημένο ενδιαφέρον και από νέους επενδυτές, γεγονός που δημιουργεί νέες δυνατότητες συνεργασίας με χώρες της Μεσογείου και την Ινδία.

Απαντώντας στην κριτική για τη δήλωση του Ν. Ανδρουλάκη περί «βεντέτας», ο Παύλος Μαρινάκης κάνει λόγο για «αχαρακτήριστη δήλωση» και κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για «παιδικές» δικαιολογίες.

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις επισημαίνει ότι υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα πληρωμών και αισιοδοξεί για την υλοποίησή του. Σχετικά με τις έρευνες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι εργαλειοποιεί το θέμα, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα αποκαταστήσει την αλήθεια και θα αποδοθούν ευθύνες.

Για τις εσωκομματικές εντάσεις στη Νέα Δημοκρατία, ειδικά μετά τη συνέντευξη του Α. Σαμαρά, είπε ότι αποφεύγει να σχολιάσει υποθετικά σενάρια περί νέου κόμματος, επιμένοντας ότι η αυτοδυναμία κρίνεται από την κυβερνητική αποτελεσματικότητα. Παρόμοια στάση κρατά και για τις κινήσεις του Αλ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση χαρακτηρίζεται από αυτοαναφορικότητα.

Τέλος, παρουσιάζει το νέο νομοσχέδιο για την ΕΡΤ, το οποίο -όπως λέει- εκσυγχρονίζει τον φορέα, ενισχύει τη διαφάνεια, αναβαθμίζει την εταιρική διακυβέρνηση, προβλέπει bonus αποδοτικότητας για τους εργαζομένους χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού και ενσωματώνει διατάξεις του European Media Freedom Act. Παράλληλα, βελτιώνεται η εισπραξιμότητα του ανταποδοτικού τέλους, που σήμερα αφήνει ανείσπρακτα πάνω από 50 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Ένας… «ανήσυχος» πρόεδρος: Η κομματική παρέμβαση του Κώστα Τασούλα, που ταυτίζεται με την κυβερνητική ρητορική

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα εισάγει φυσικό αέριο από την Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη συμφωνία πριν την επίσκεψη

Τσιάρας για πληρωμές αγροτών: Θα γίνουν τέλη Νοέμβρη – «Για εμάς δεν υπάρχει δεύτερο πλάνο»