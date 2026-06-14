Βρετανικές δυνάμεις αναχαίτισαν πετρελαιοφόρο του ρωσικού σκιώδους στόλου

Οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις ανέκοψαν σήμερα την πορεία ενός δεξαμενόπλοιου του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μάγχη, ηγούμενες για πρώτη φορά μιας επιχείρησης διακοπής των πετρελαϊκών εσόδων που βοηθούν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στο δεξαμενόπλοιο Smyrtos, με σημαία Καμερούν, επιβιβάστηκαν άντρες των ειδικών δυνάμεων του Βασιλικού Ναυτικού, αλλά κι αξιωματικοί της Εθνικής Εγκληματολογικής Υπηρεσίας της Βρετανίας, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, με την εναέρια υποστήριξη ελικοπτέρων Chinook, αλλά κι άλλων αεροσκαφών, μιας φρεγάτας κι ενός ναρκαλιευτικού.

“Αυτή η επιτυχής επιχείρηση είναι ένα ακόμα πλήγμα στη Ρωσία υπενθυμίζοντας σε αυτούς που συντηρούν τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία ότι δεν θα τους επιτρέψουμε να κρυφτούν”, ανέφερε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σε μία ανάρτησή του στο Χ.

In the early hours of this morning, I directed our Armed Forces to intercept a shadow fleet oil tanker attempting to pass through the English Channel.



This successful operation delivers yet another blow to Russia and reminds those fueling Putin's war in Ukraine that we will not… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 14, 2026

Το τάνκερ θα τεθεί υπό κράτηση και θα οδηγηθεί στα ανοιχτά της νότιας ακτής της Αγγλίας, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες, ανέφερε μία κυβερνητική ανακοίνωση μετά την επιχείρηση, η οποία ολοκληρώθηκε σε στενή συνεργασία με τους Γάλλους.

Ο Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπος με μία πρόκληση πολιτικής ηγεσίας, ενώ απώλεσε τον υπουργό Άμυνας του την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από μία διαφωνία που είχε μαζί του για τις αμυντικές δαπάνες. Ο βρετανός πρωθυπουργός είχε από τον Μάρτιο δώσει τη σχετική άδεια στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις για την επιβίβασή τους, αλλά και για την κράτηση ρωσικών πλοίων, για τα οποία, οι δυτικές κυβερνήσεις υποστηρίζουν ότι βοηθούν τη Μόσχα να εξάγει πετρέλαιο παρά τις κυρώσεις που έχει επιβάλλει στη Ρωσία, η Δύση.

Η αλλαγή της στάσης του βρετανού πρωθυπουργού δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στον αριθμό των ρωσικών πλοίων που έχουν τεθεί υπό το καθεστώς κυρώσεων και περνούν μέσω των βρετανικών χωρικών υδάτων, σύμφωνα με την ανάλυση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, που δείχνει ότι ίδιος παραμένει ο αριθμός των πλοίων που διέρχονται από τα βρετανικά νερά, πριν και μετά την ανακοίνωση του Βρετανού πρωθυπουργού για τη λήψη μέτρων.

Μέχρι σήμερα, η βρετανική εμπλοκή στις προσπάθειες τερματισμού της διέλευσης των πλοίων ήταν περιορισμένη στην παροχή υποστήριξης σε γαλλικές κι αμερικανικές επιχειρήσεις.

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