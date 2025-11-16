Βαρουφάκης: «Τέλος η συνεργασία του ΜέΡΑ25 με την ΑΡΑΣ» μετά την επίθεση στο Πολυτεχνείο

Το «τέλος η συνεργασία του ΜέΡΑ25 με την ΑΡΑΣ», μετά την άγρια επίθεση εναντίον αναρχικών ομάδων, χθες Σάββατο, στο Πολυτεχνείο, θα εισηγηθεί ο Γιάνης Βαρουφάκης

«Αυτό θα εισηγηθώ απόψε σε έκτακτη συνεδρίαση της ΠΓ. Μόνο έτσι μπορεί να ευοδωθεί η ενωτική μας πρωτοβουλία ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, στην οποία παραμένουμε αφοσιωμένοι. Με αδιαπραγμάτευτες αρχές και αγωνιστική συνέπεια», αναφέρει σε ανάρτησή του ο γραμματέας του ΜέΡΑ25.

Η χθεσινή ανακοίνωση του ΜέΡΑ25 ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η σημερινή επίθεση στον χώρο του Πολυτεχνείου από μέλη της ΑΡΑΣ εναντίον αναρχικών ομάδων, που είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά ανθρώπων στο νοσοκομείο, αμαυρώνει το ίδιο το μήνυμα της επετείου των 52 χρόνων από τη λαϊκή εξέγερση».

«Για την Αριστερά, οι αξίες της Ελευθερίας, της Αλληλεγγύης, της Δημοκρατίας και της Ανοχής είναι αδιαπραγμάτευτες. Πρακτικές βίας και ακραίου αυταρχισμού που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ανθρώπων στο όνομά της Αριστεράς, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

Το ΜέΡΑ25, προσηλωμένο στις αρχές της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, καταδικάζει αυτές τις πρακτικές και δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα πρωινά γεγονότα».

Αναφορές για άλλη μία επίθεση της ΑΡΑΣ του Μέρα25 σε φοιτητές, εργαζόμενους και αναρχικούς στο ΑΠΘ εν όψει της μέρας μνήμης της λαϊκής εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκαν τρία άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο.

Μάλιστα, σύμφωνα τη σελίδα 161antifascist_action στο Instagram, τα θύματα της επίθεσης συνελήφθησαν από τις Αρχές, ενώ σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και φθορές.

