Πολυτεχνείο: Σοβαρά επεισόδια μεταξύ αναρχικών και μελών της ΑΡΑΣ – «Αμαυρώνουν την επέτειο», λέει το ΜέΡΑ25 (Video)

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Πολυτεχνείο το πρωί του Σαββάτου (15/11) που έχει ανοίξει από το πρωί της πύλες του, για τις τριήμερες εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 52ης επετείου από την εξέγερση του 1973.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Πρωτοβουλίας Αναρχικών Φοιτητών/-τριών Αθήνας, σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ της ΑΡΑΣ και άλλων ομάδων τόσο εντός του κτιρίου όσο και στον περιβάλλοντα χώρο, ενώ κάνουν λόγο για «πογκρόμ» γύρω από το κτίριο Τοσίτσα.

«Η επίθεση συνεχίστηκε και εντός του κτηρίου σε κόσμο που είχε μπει μέσα για να προστατευτεί από το πρώτο κύμα του πογκρόμ. Κατά τη διάρκεια της εξελισσόμενης τυφλής επίθεσης, και ενώ μέλη της συνέλευσής μας έστηναν πολιτικό υλικό και προετοίμαζαν την εκδήλωση στα πλαίσια του τριημέρου του Πολυτεχνείου, χτυπήθηκαν από τη συμμορία της ΑΡΑΣ», αναφέρει η ανακοίνωση ενώ προσθέτει ότι τρία άτομα μεταφέρθηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο.

Ολόκληρη η καταγγελία:

«Σήμερα το πρωί, τη πρώτη μέρα του τριημέρου του Πολυτεχνείου, η συμμορία υπό τον μανδύα της πολιτικής παράταξης που λέγεται ΑΡΑΣ, προέβη σε πογκρόμ στον χώρο γύρω από το κτήριο Τοσίτσα. Η επίθεση συνεχίστηκε και εντός του κτηρίου σε κόσμο που είχε μπει μέσα για να προστατευτεί από το πρώτο κύμα του πογκρόμ. Κατά τη διάρκεια της εξελισσόμενης τυφλής επίθεσης, και ενώ μέλη της συνέλευσής μας έστηναν πολιτικό υλικό και προετοίμαζαν την εκδήλωση στα πλαίσια του τριημέρου του Πολυτεχνείου, χτυπήθηκαναπό τη συμμορία της ΑΡΑΣ. Συντονισμένα, προσχεδιασμένα, και με πλήρη γνώση των πράξεώντους, οι τραμπούκοι κυνήγησαν μέσα στο κτήριο Τοσίτσα συντρόφους/-ισσες, τους χτύπησαν με εξοπλισμό, και τους έστειλαν στο νοσοκομείο. Μέσα στο πογκρόμ που διεξήγαγαν, φώναζαν σε εγκλωβισμένους ανθρώπους, ανάμεσά τους και εργαζόμενους του Πολυτεχνείου, να πέσουν από τα παράθυρα, ενώ χτύπαγαν και λυπόθυμους. Εν τέλει, 2 σύντροφοι και 1 συντρόφισσα της συνέλευσής μας, είναι τραυματισμένοι στο νοσοκομείο, ενώ υπάρχουν κι άλλοι που χτυπήθηκαν.

Οι απολίτικες αυτές επιθέσεις καταφέρνουν μόνο την περαιτέρω νομιμοποίηση της κρατικής καταστολής και ρητορικής περί «άνδρων ανομίας» εντός του ασύλου. Το Πολυτεχνείο δεν κινδυνεύει να απονεκρωθεί πολιτικά αποκλειστικά από το Κράτος, το Κεφάλαιο, τις πρυτανικές αρχές, αλλά και από τραμπούκους όπως αυτούς της συμμορίας της ΑΡΑΣ».

ΜέΡΑ25: «Η επίθεση από μέλη της ΑΡΑΣ εναντίον αναρχικών αμαυρώνει το μήνυμα της επετείου των 52 χρόνων»

Θέση πήρε το ΜέΡΑ25 κατά της ΑΡΑΣ για την επίθεση που εξαπέλυσαν στους αναρχικούς με την ανακοίνωση του να αναφέρει χαρακτηριστικά πως «καταδικάζει αυτές τις πρακτικές».

«Η σημερινή επίθεση στον χώρο του Πολυτεχνείου από μέλη της ΑΡΑΣ εναντίον αναρχικών ομάδων, που είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά ανθρώπων στο νοσοκομείο, αμαυρώνει το ίδιο το μήνυμα της επετείου των 52 χρόνων από τη λαϊκή εξέγερση.

Για την Αριστερά, οι αξίες της Ελευθερίας, της Αλληλεγγύης, της Δημοκρατίας και της Ανοχής είναι αδιαπραγμάτευτες. Πρακτικές βίας και ακραίου αυταρχισμού που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ανθρώπων στο όνομά της, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

Το ΜέΡΑ25, προσηλωμένο στις αρχές της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, καταδικάζει αυτές τις πρακτικές και δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα πρωινά γεγονότα».

