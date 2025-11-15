Αλέξης Μητρόπουλος: Έκρηξη του αριθμού των εργαζομένων συνταξιούχων – Επταπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2023

Έκρηξη του αριθμού των εργαζομένων συνταξιούχων διαπιστώνει ο Αλέξης Μητρόπουλος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ για τον Νοέμβριο του 2025.

Στην ανάλυσή του, ο καθηγητής και Πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ κάνει λόγο για 254.784 εργαζόμενους συνταξιούχους, οι οποίοι είτε συνεχίζουν την εργασία μετά τη συνταξιοδότηση είτε

επανεντάχθηκαν στην αγορά εργασίας στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν, και επισημαίνει τον καταλυτικό τους ρόλο στη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης.

Ο Αλέξης Μητρόπουλος επισημαίνει πως «η μείωση της ανεργίας δεν οφείλεται προφανώς στην ανάπτυξη της οικονομίας, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση», αλλά κυρίως στους

παρακάτω τρεις (3) βασικούς λόγους:

Μείωση της ανεργίας αλλά και μεγάλη μείωση του εργατικού δυναμικού Μείωση της ανεργίας αλλά και εκτίναξη της μερικής απασχόλησης στο 23,3% του συνόλου της ιδιωτικής οικονομίας Μείωση της ανεργίας αλλά και 254.784 εργαζόμενοι συνταξιούχοι («working pensioners»), σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦΚΑ για Νοέμβριο 2025).

«Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο της εργασίας των συνταξιούχων, 1 στους 10 συνταξιούχους σήμερα είναι εργαζόμενος συνδυάζοντας σύνταξη και μισθό από ενεργή απασχόληση. Λόγω του ευνοϊκότερου καθεστώτος εργασίας των συνταξιούχων, ο αριθμός των εργαζομένων συνταξιούχων («working pensioners») έχει επταπλασιαστεί αφού από 35.000 που ήταν μέχρι το 2023, σήμερα ο αριθμός τους εκτοξεύτηκε στους 254.784 και τους προσεχείς μήνες, σύμφωνα με τις

προβλέψεις εγκύρων ερευνητών, αναμένεται να φτάσει σε 300.000!», επισημαίνει.

«(…) Η δραστική μείωση του εργατικού δυναμικού σε σχέση με τα χρόνια προ Μνημονίων, η εκτίναξη της μερικής απασχόλησης σε ποσοστά τριπλάσια από εκείνα προ Μνημονίων, αλλά και ο 7πλάσιος αριθμός των εργαζομένων συνταξιούχων (από 35.000 το 2023 σε 254.784 την 1-11-2025) είναι οι βασικές αιτίες της μείωσης της ανεργίας και της αύξησης της απασχόλησης και όχι η

δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ο ανταγωνισμός και η παραγωγικότητα όπως υποστηρίζουν κυβερνητικοί παράγοντες», τονίζει ο Αλέξης Μητρόπουλος.

«Συνεπώς, η κυβέρνηση οφείλει να ενισχύσει άμεσα την πλήρη και ασφαλισμένη εργασία αφήνοντας μεγαλύτερο έδαφος σε αξιοπρεπείς και αξιοβίωτους μισθούς και να αυξήσει δραστικά μισθούς, συντάξεις και παρεπόμενες παροχές προς μισθωτούς και συνταξιούχους. Οφείλει να ενθαρρύνει την είσοδο νέων εργαζομένων στην αγορά εργασίας, με πλήρη και ασφαλισμένη εργασία και ικανοποιητικό μισθό ώστε να δύνανται να προβούν και στη δημιουργία οικογένειας μήπως και ανακοπεί η κατάρρευση του πληθυσμού τής χώρας.

Γιατί είναι αυτονόητο ότι, τον Σεπτέμβριο 2025, οι 195.611 εργαζόμενοι με μερική και εκ περιτροπής απασχόληση (187.648 νεοπροσληφθέντες και 7.963 από μετατροπές) με μεικτό μηνιαίο μισθό 558,74 €, όχι μόνο δεν προχωρούν στη δημιουργία οικογένειας, αλλά ζουν οι ίδιοι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Υπό τις σημερινές, πάντως, συνθήκες γενικευμένης εργασιακής απορρύθμισης και της «ελντοραντο»-ποίησης της ελληνικής αγοράς εργασίας που θα επιταχυνθεί με τον πρόσφατο νόμο Κεραμέως (5239/2025), δεν μπορεί να γίνει λόγος για ελεύθερο χρόνο και κοινωνική, συνδικαλιστική και πολιτιστική δράση των Ελλήνων. Η καταστροφή τής εγχώριας εργατικής δύναμης συνεχίζεται, η

ελληνική αγορά εργασίας δεινοπαθεί, χιλιάδες συνταξιούχοι σε προχωρημένη ηλικία επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας λόγω των χαμηλών συντάξεων και η ελληνική κοινωνία στην πλειοψηφία της αδυνατεί να επιβιώσει με αξιοπρέπεια», καταλήγει.

Ολόκληρη η ανάλυση Μητρόπουλου:

