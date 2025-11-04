Η αλήθεια για τα ποσοστά ανεργίας: Μεγάλη απόκλιση μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και ΔΥΠΑ για την ανεργία τον Σεπτέμβριο 2025

Για τον Σεπτέμβριο 2025, τα ποσοστά ανεργίας που ανακοινώθηκαν από ΕΛΣΤΑΤ και ΔΥΠΑ, έχουν ως εξής :

● 334.235 λιγότερους ανέργους (διαφορά 7,5%) από τη ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ), ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ για τον Σεπτέμβριο 2025.

Συγκεκριμένα:

●385.804 (ποσοστό 8,2%) ήταν οι άνεργοι τον Σεπτέμβριο 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

● 720.039 (ποσοστό 15,7%) ήταν οι άνεργοι τον Σεπτέμβριο 2025, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ

●2.046 περισσότερους ανέργους (+0,1%) σε σχέση με τον Αύγουστο 2025, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ για τον Σεπτέμβριο 2025

●70.805 λιγότερους ανέργους (-1,54%) σε σχέση με τον Αύγουστο 2025, ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ για τον Σεπτέμβριο 2025

Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε 385.804 (ποσοστό 8,2%) για τον Σεπτέμβριο 2025, δηλαδή ΑΥΞΗΜΕΝΗ ανεργία κατά 2.016 άτομα (ποσοστό 0,1%) σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 που ήταν 8,1% ή 383.788 άνεργοι και 8,2% μετά την αναθεώρηση.

Από την πλευρά της η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ-πρώην ΟΑΕΔ) ανακοίνωσε (Πίνακας 2: Μεταβολές Εγγεγραμμένων και Επιδοτουμένων»), για τον ίδιο μήνα, 720.039 άτομα (ποσοστό 15,7%), δηλαδή ΜΕΙΩΜΕΝΗ ανεργία (έστω και ανεπαίσθητα) κατά 1,54% ή 70.805 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 που ήταν 790.844 (ή 17,24%).

Με άλλα λόγια, οι δύο Οργανισμοί διαφωνούν για το αν αυξήθηκε ή μειώθηκε η ανεργία τον Σεπτέμβριο 2025 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Αύγουστος 2025), γεγονός πρωτοφανές για σύγχρονο κράτος, αλλά επαναλαμβανόμενο για τη χώρα μας.



Ι. 334.235 λιγότερους ανέργους (διαφορά 7,5%) από τη ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ), ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ για τον Σεπτέμβριο 2025

Όπως προκύπτει με σαφήνεια από τα παρακάτω επίσημα στοιχεία, η ΕΛΣΤΑΤ καταμέτρησε 334.235 λιγότερους ανέργους από την ΔΥΠΑ για τον Σεπτέμβριο 2025 (διαφορά 7,5%).

Πρόκειται για μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο επίσημων Οργανισμών καταμέτρησης της ανεργίας, όχι μόνο ως προς τους αριθμούς, αλλά και ως προς την καθολική εκτίμηση για το αν η ανεργία αυξήθηκε ή μειώθηκε.

Η συνεχιζόμενη απόκλιση των δύο κρατικών Οργανισμών στην καταμέτρηση των ανέργων εγείρει ερωτηματικά και ταυτόχρονα εκθέτει τη χώρα μας τόσο στις κυβερνήσεις της Ευρώπης όσο και σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς που ασχολούνται με την αγορά εργασίας, την αγοραστική δύναμη, την οικονομία, την ανάπτυξη κ.ά.

ΙΙ. 2.046 περισσότερους ανέργους (+0,1%) σε σχέση με τον Αύγουστο 2025, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ για τον Σεπτέμβριο 2025

70.805 λιγότερους ανέργους (-1,54%) σε σχέση με τον Αύγουστο 2025, ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ για τον Σεπτέμβριο 2025

Όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα από την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για την ανεργία τον Αύγουστο 2025, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, οι άνεργοι ανέρχονταν σε 383.768 άτομα (ποσοστό 8,1%), ενώ για τον Σεπτέμβριο 2025 ανακοίνωσε 385.804 ανέργους, δηλαδή 2.046 περισσότερους.

Αντιθέτως, η ΔΥΠΑ τον Αύγουστο 2025 είχε καταμετρήσει 790.844 ανέργους και τον Σεπτέμβριο 720.039, δηλαδή 70.805 λιγότερους, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα.

Η εξόχως μεγάλη απόκλιση των δύο κρατικών Οργανισμών στην καταμέτρηση των ανέργων (334.235 άτομα) δυστυχώς συνεχίζεται δημιουργώντας τουλάχιστον προβληματισμό για τους θεσμικούς χειρισμούς στο μείζον αυτό κοινωνικό ζήτημα, πολύ περισσότερο που διαφωνούν ακόμη και στο αν έχουμε αύξηση ή μείωση της ανεργίας αφού η ΕΛΣΤΑΤ την εμφανίζει αυξανόμενη ενώ η ΔΥΠΑ ελαφρώς μειωμένη.

ΙΙΙ. Γιατί οι δύο Οργανισμοί (ΔΥΠΑ-ΕΛΣΤΑΤ) έχουν τόσο σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ τους

Η θηριώδης διαφορά τού αριθμού των ανέργων και του ποσοστού ανεργίας μεταξύ των δύο Οργανισμών οφείλεται αφενός μεν στο ότι οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι της ανεργίας εκ μέρους της ΕΛΣΤΑΤ δεν περιλαμβάνουν τους μακροχρόνια ανέργους (πάνω από 12 μήνες) -που υποχρεωτικά εκ της Νομοθεσίας λαμβάνει υπόψη της η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)- και αφετέρου στο ότι η ΕΛΣΤΑΤ (σελ. 7 ανακοίνωσης) εκλαμβάνει ως εργαζόμενους και όσους εργάζονται τουλάχιστον μία (1) ώρα την εβδομάδα (4 ώρες τον μήνα).

Εξάλλου, πρέπει να γίνει γνωστό ότι η ΕΛΣΤΑΤ ασχολείται με στατιστικές προβλέψεις και εκτιμήσεις και ΔΕΝ καταγράφει τους πραγματικούς αριθμούς ανέργων και επιδοτουμένων, που είναι αρμοδιότητα τού εθνικού φορέα (της ΔΥΠΑ). Για τον λόγο αυτό, δύναται να προβαίνει και σε διορθώσεις των εκτιμήσεών της κατόπιν παρέλευσης του χρονικού διαστήματος των «ερευνών» της. Αποκαλυπτικός είναι ο Πίνακας 9 (σελ. 7) της ανακοίνωσης της ΕΛΣΤΑΤ με τις διορθωμένες (αναθεωρημένες) εκτιμήσεις που δημοσιεύθηκαν στις 2-10-2025 και τις δημοσιοποιημένες ανά μήνα ως «τρέχουσες».

Ασφαλώς το γεγονός αυτό φαίνεται πως αποσιωπάται από τα φίλια στην κυβέρνηση ΜΜΕ που από μόνο του ακυρώνει το κύρος και την αξιοπιστία των δημοσιεύσεων, αφού (όπως προελέχθη) δεν αφορούν την πραγματική ανεργία, αλλά μόνο στατιστικές εκτιμήσεις σε αγνώστου εύρους δείγμα και με την εφαρμογή στατιστικών εργαλείων και διαδικασιών, όπως το «benchmarking» (σελ. 5 ανακοίνωσης).

Οι δύο Οργανισμοί μάς έχουν συνηθίσει να έχουν απόκλιση στα ποσοστά ανεργίας, όμως οι αντικρουόμενες δημοσιοποιήσεις για το αν έχουμε αύξηση ή μείωση της ανεργίας είναι ανεπίτρεπτο γεγονός για σύγχρονο κράτος.

Εδώ και πάνω από δύο χρόνια, σε κάθε ανακοίνωσή μας αναδεικνύουμε το σπουδαίο θεσμικό (και όχι μόνο) ζήτημα της δημοσιοποίησης στοιχείων ανεργίας από την ΕΛΣΤΑΤ. Η ίδια η Αρχή κατανοεί ότι εκτίθεται στην ελληνική κοινή γνώμη! Για τον λόγο αυτό στις ανακοινώσεις της και στην ενότητα «Επεξηγηματικές σημειώσεις», σχεδόν απολογητικά, αναφέρει ότι «Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης, η ΕΛΣΤΑΤ χρησιμοποιεί το λογισμικό JDemetra+ το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat . Η παραγωγή των εποχικά διορθωμένων χρονοσειρών έγινε με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι, λόγω της εποχικής διόρθωσης, επανυπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούριου μήνα. Αυτός ο επανυπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες. Επιπλέον, σημειώνεται ότι κάθε φορά που ολοκληρώνεται ένα τρίμηνο τα μη-εποχικά διορθωμένα αποτελέσματα (απασχολούμενοι, άνεργοι, εκτός εργατικού δυναμικού) των αντίστοιχων μηνών επανυπολογίζονται έτσι ώστε οι μέσοι όροι τους να είναι ίδιοι με τις αντίστοιχες τριμηνιαίες εκτιμήσεις (benchmarking).».

Ως προς τα «δειγματοληπτικά σφάλματα» αναφέρει ότι «Τα μηνιαία αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού είναι εκτιμήσεις που βασίζονται σε στοιχεία που έχουν προκύψει από δείγμα μικρού μεγέθους και επομένως συνοδεύονται από ιδιαίτερα μεγάλο δειγματοληπτικό σφάλμα (συντελεστή) μεταβλητότητας (CV) και έντονες διακυμάνσεις . Αναφέρεται, ενδεικτικά, ότι εκτιμήσεις της τάξης των 10.000 ατόμων στο σύνολο της Χώρας συνοδεύονται από συντελεστή μεταβλητότητας τουλάχιστον 15%. Ακριβέστερες εκτιμήσεις που επιτρέπουν ασφαλέστερη ανάλυση των μεταβολών στην απασχόληση είναι προτιμότερο να βασίζονται στα τριμηνιαία στοιχεία της έρευνας.».

Συνεπώς, η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει άμεσα να επικαλείται τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (που ουσιαστικά αποτελεί το «υποκατάστημα» της Eurostat στην Ελλάδα), αναφορικά με την πορεία τής ανεργίας στη χώρα για να πείσει ότι η ανεργία μειώνεται καθότι τίποτε δεν προσφέρει η δημοσιοποίηση τέτοιων αντικρουόμενων και ελλιπών στοιχείων στην ελληνική κοινωνία.

Ι V. Το κυβερνητικό αφήγημα περί δήθεν ανάπτυξης, καταρρίπτεται

Είναι ανεπίτρεπτο η κυβέρνηση και τα φίλια ΜΜΕ να ανακοινώνουν ΜΟΝΟ τα ευνοϊκά για την κυβέρνηση στατιστικά ευρήματα της ΕΛΣΤΑΤ (που «στοχεύει στην άριστη συνεργασία με τη Eurostat και τις άλλες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής») και να παραγνωρίζουν ή να αποσιωπούν τα πραγματικά στοιχεία της ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ).

Το αφήγημα της κυβέρνησης περί ανάπτυξης καταρρέει αφού δεν έχει έρεισμα. Κι αν στατιστικά φαίνεται κάποιος ρυθμός ανάπτυξης, δεν πρόκειται για ουσιαστική και βιώσιμη ανάπτυξη επ’ωφελεία της κοινωνίας, αλλά σε «φτωχογόνα» ανάπτυξη. Πραγματική ευημερία και ανάπτυξη δεν υπάρχει στα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα που ζουν (δυστυχώς ακόμη και σήμερα, επτά χρόνια μετά την υποτιθέμενη έξοδο από τα Μνημόνια) σε συνθήκες απόλυτης ή σχετικής φτώχειας με τον καλπάζοντα πληθωρισμό, τις χαμηλές συντάξεις, την υψηλή φορολογία, τις ελλείψεις σε φάρμακα και δομές υγείας κ.λπ.

Συμπερασματικά, η μεγάλη απόκλιση των δύο Οργανισμών στην καταμέτρηση των ανέργων δυστυχώς συνεχίζεται δημιουργώντας τουλάχιστον προβληματισμό για τους θεσμικούς χειρισμούς στο μείζον αυτό κοινωνικό ζήτημα, πολύ περισσότερο που διαφωνούν στο αν έχουμε αύξηση ή μείωση της ανεργίας τον Σεπτέμβριο του 2025, αφού η ΕΛΣΤΑΤ την εμφανίζει αυξανόμενη ενώ η ΔΥΠΑ μειούμενη.

Έτσι, όσοι προβαίνουν στη δημοσιοποίηση ποσοστών ανεργίας και επικαλούνται την ΕΛΣΤΑΤ, οφείλουν τουλάχιστον να δημοσιοποιούν και τα αντίστοιχα Δελτία Τύπου της ΔΥΠΑ επισημαίνοντας ότι είναι ο εθνικός φορέας επίσημης και κατά τεκμήριο αξιόπιστης καταγραφής των ανέργων (παρά τις αυστηροποιήσεις ως προς τις προϋποθέσεις ανεργίας με τον ν. 4921/2022).

Σε κάθε περίπτωση, η απαράδεκτη διαφωνία των δύο Οργανισμών για το αν η ανεργία αυξήθηκε ή μειώθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, πλην του ότι εκθέτει τη χώρα μας, θίγει τη νοημοσύνη όχι μόνο των ανέργων και των οικογενειών τους, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας καταρρίπτοντας παταγωδώς το κυβερνητικό αφήγημα περί ανάπτυξης και μείωσης της ανεργίας.

*Γράφουν οι Αλέξης Μητρόπουλος (Καθηγητής ΕΚΠΑ-Πρόεδρος ΕΝΥΠΕΚΚ) και Αγγελική Α. Μητροπούλου (Διδάκτωρ-Δικηγόρος)

Διαβάστε επίσης

Η Κρήτη: Το «ενεργειακό φρούριο» που κινδυνεύει να γίνει εφαλτήριο ξένων συμφερόντων

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ή «Αθηναϊκή Λέσχη Δικηγόρων»

Το εκλογοδικείο και οι «Σπαρτιάτες»: Οι αλλεπάλληλες ερμηνευτικές ακροβασίες και το ανοιχτό ζήτημα των αναπληρωτικών εκλογών