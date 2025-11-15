search
15.11.2025 14:21

«Θα σας στείλω στα σύνορα»: Συνελήφθη γνωστή δημοσιογράφος σε έλεγχο αλκοτέστ στην Αττική Οδό – Απειλούσε και έβριζε αστυνομικούς

15.11.2025 14:21
peripoliko_new

Με απειλές και δύο συλλήψεις ολοκληρώθηκε έλεγχος αλκοτέστ τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα, αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν για έλεγχο στη Μεταμόρφωση. Ο οδηγός, με συνοδηγό γνωστή δημοσιογράφο, δεν συμμορφώθηκε αρχικά στις υποδείξεις των τροχονόμων, όμως το όχημα ακινητοποιήθηκε τελικά στη διασταύρωση των οδών Κύμης και Κασταμονής.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο άντρας είχε καταναλώσει αλκοόλ. Η συνοδηγός αντέδρασε έντονα, βρίζοντας και απειλώντας τους αστυνομικούς.

«Θα σας δείξω τι θα πάθετε, θα σας στείλω στα σύνορα» τους έλεγε η 52χρονη δημοσιογράφος, σύμφωνα με τα όσα κατέγραψαν στην καρτέλα που άνοιξαν για την υπόθεση οι αστυνομικοί.

Tελικά και οι δύο συνελήφθησαν.

Ο οδηγός για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η γυναίκα για απειλές, εξύβριση και απείθεια. Σημειώνεται πως στον οδηγό επιβλήθηκε πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 90 ημέρες.

