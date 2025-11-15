«Θα σας στείλω στα σύνορα»: Συνελήφθη γνωστή δημοσιογράφος σε έλεγχο αλκοτέστ στην Αττική Οδό – Απειλούσε και έβριζε αστυνομικούς

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με απειλές και δύο συλλήψεις ολοκληρώθηκε έλεγχος αλκοτέστ τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αττική Οδό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα, αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν για έλεγχο στη Μεταμόρφωση. Ο οδηγός, με συνοδηγό γνωστή δημοσιογράφο, δεν συμμορφώθηκε αρχικά στις υποδείξεις των τροχονόμων, όμως το όχημα ακινητοποιήθηκε τελικά στη διασταύρωση των οδών Κύμης και Κασταμονής.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο άντρας είχε καταναλώσει αλκοόλ. Η συνοδηγός αντέδρασε έντονα, βρίζοντας και απειλώντας τους αστυνομικούς.
«Θα σας δείξω τι θα πάθετε, θα σας στείλω στα σύνορα» τους έλεγε η 52χρονη δημοσιογράφος, σύμφωνα με τα όσα κατέγραψαν στην καρτέλα που άνοιξαν για την υπόθεση οι αστυνομικοί.
Tελικά και οι δύο συνελήφθησαν.
Ο οδηγός για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η γυναίκα για απειλές, εξύβριση και απείθεια. Σημειώνεται πως στον οδηγό επιβλήθηκε πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 90 ημέρες.
