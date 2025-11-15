search
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 15:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.11.2025 13:38

Περιστέρι: Ομάδα κοριτσιών ξυλοκόπησε 13χρονη για ένα αγόρι (Video)

15.11.2025 13:38
koritsi-kakopoiisi

Άλλο ένα άγριο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, αυτήν τη φορά στο Περιστέρι, όπου ο άγριος ξυλοδαρμός μίας 13χρονης κατεγράφη σε βίντεο και τις τελευταίες ώρες κάνει τον «γύρο» του διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, μία μαθήτρια της Α’ Γυμνασίου δέχτηκε επίθεση από συνομήλική της, την ώρα που άλλες ανήλικες παρακολουθούσαν γελώντας και καταγράφοντας το συμβάν με τα κινητά τους. Φαίνεται ότι αφορμή ήταν ένα αγόρι.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί, μια ομάδα κοριτσιών βρίσκεται στα σκαλιά πολυκατοικίας, όταν μία από αυτές αρχίζει να χτυπά, να βρίζει και να φτύνει τη 13χρονη, επαναλαμβάνοντας: «Ότι είναι πρώην της, δεν σ’ το είπε κανείς;».

Η μητέρα του θύματος μίλησε για το περιστατικό, τονίζοντας ότι κανένα από τα κορίτσια δεν προσπάθησε να βοηθήσει την κόρη της. Όπως ανέφερε, η μαθήτρια που τραβούσε το βίντεο φαίνεται πως έδωσε την εντολή για την επίθεση. «Την κλωτσούσαν, την χτυπούσαν, την έφτυσαν. Μέχρι και με τσάντα την χτύπησαν. Δεν θέλω να βλέπω το βίντεο, είμαι άρρωστη, είμαστε άρρωστοι», είπε μεταξύ άλλων.

Η 13χρονη έχει υποστεί ισχυρό σοκ, με τη μητέρα της να προσθέτει ότι έχει ήδη απευθυνθεί στην Αστυνομία για την καταγγελία του περιστατικού.

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Και «βαρύ» όνομα της νύχτας ανάμεσα στους συλληφθέντες – Βρέθηκαν 5 όπλα και μεγάλα χρηματικά ποσά

Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών καζίνο: Πήραν πάνω από μισό εκατομμύριο από τον Μαρτίκα – Οι διάλογοι που τους πρόδωσαν

Κρήτη: 23χρονος τραυματίστηκε σε σοβαρό τροχαίο – Τούμπαρε το αυτοκίνητο που οδηγούσε  

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
liagkas-kalyva-new
MEDIA

Το «καρφί» της Καλύβα για Λιάγκα: «Τώρα τελευταία καρφώνει όλους τους φίλους του – Βέβαια, έχει πει πολλές φορές ότι είναι ά-φιλος»

syntaxiouhoi_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Έκρηξη του αριθμού των εργαζομένων συνταξιούχων – Επταπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2023

proastiakos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Προαστιακός: Ακινητοποιούνται οι συρμοί για 10 λεπτά εις μνήμη του εργάτη που σκοτώθηκε – Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

wizardofthekremlin.ξπγ
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Ο Μάγος του Κρεμλίνου»: Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας, με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν

peripoliko_new
ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σας στείλω στα σύνορα»: Συνελήφθη γνωστή δημοσιογράφος σε έλεγχο αλκοτέστ στην Αττική Οδό – Απειλούσε και έβριζε αστυνομικούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

liagkas-moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου - Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 15:20
liagkas-kalyva-new
MEDIA

Το «καρφί» της Καλύβα για Λιάγκα: «Τώρα τελευταία καρφώνει όλους τους φίλους του – Βέβαια, έχει πει πολλές φορές ότι είναι ά-φιλος»

syntaxiouhoi_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Έκρηξη του αριθμού των εργαζομένων συνταξιούχων – Επταπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2023

proastiakos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Προαστιακός: Ακινητοποιούνται οι συρμοί για 10 λεπτά εις μνήμη του εργάτη που σκοτώθηκε – Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

1 / 3