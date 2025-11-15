Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών καζίνο: Πήραν πάνω από μισό εκατομμύριο από τον Μαρτίκα – Οι διάλογοι που τους πρόδωσαν

Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης που υποσχόταν σε ανυποψίαστους πολίτες «χρυσές» επενδύσεις στο καζίνο Λουτρακίου και κατάφερε να υφαρπάξει ποσά που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Ως αρχηγός της ομάδας εμφανίζεται ένας 53χρονος άνδρας ενώ, ως υπαρχηγός, ένας γνωστός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης κέντρων μασάζ και συστηματικός χρήστης τον social media μέσω των οποίων «διαφήμιζε» τις υπηρεσίες και τις γνωριμίες του.

Η οργάνωση φέρεται να απέσπασε μεγάλα χρηματικά ποσά από τουλάχιστον επτά άτομα, ενώ ανάμεσα στα θύματά τους, συμπεριλαμβάνεται και ο πρώην παίκτης ριάλιτι Σπύρος Μαρτίκας από τον οποίο κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερα από 500.000 ευρώ. Μάλιστα έστησαν σε βάρος του… εαυτού τους και «εικονική» ληστεία τη στιγμή που υποτίθεται ότι θα του επέστρεφαν τα χρήματα που τους είχε δώσει με υπό την μορφή όμως πλακών χρυσού. Κάποιοι συνεργάτες της ομάδας λοιπόν έστησαν εικονική επίθεση σε βάρος του υπαρχηγού από τον οποίο υποτίθεται ότι απέσπασαν με τη βία τις πλάκες χρυσού που ετοιμαζόταν να δώσει στον Σπύρο Μαρτίκα και έγιναν καπνός.

Τόσο η καταγγελία που έκανε στις Αρχές ο Σπύρος Μαρτίκας όσο και οι συνομιλίες που «αλίευσαν» οι αστυνομικοί έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος.

«Σε ένα μήνα θα πάρεις το πενηντάρι πίσω»

Αποκαλυπτική είναι η παρακάτω συνομιλία μεταξύ του φερόμενο ως αρχηγού και ενός θύματος. Η συζήτηση γίνεται την περίοδο που του είχαν ήδη αποσπάσει 50.000 ευρώ και του είχαν επιστρέψει μόνο 7.500 ευρώ. Στην συνομιλία ο αρχηγός πιέζει το θύμα να βρει άμεσα και να του παραδώσει επί πλέον το χρηματικό ποσό των 50.000 σε μετρητά για την «δήθεν» επένδυση στο καζίνο με την προϋπόθεση να αφήσει το «κεφάλαιο» για ένα μήνα. Μάλιστα ο αρχηγός παριστάνει ψευδώς στο θύμα ότι θα μεσολαβήσει στις διαδικασίες του καζίνο Λουτρακίου έτσι ώστε να κερδίσει σε κλήρωση ένα πολυτελές αυτοκίνητο.

Αρχηγός: Άκου τι θα κάνεις, θα τα δώσεις όλα να είσαι Τετάρτη εδώ για να σε βάλω και στο έκτακτο.

Θύμα: Ναι.

Αρχηγός: Τετάρτη, εντάξει τώρα άκου ένας τρόπος γιατί μίλησα με ένα Διευθυντή φίλο να μπορείς να βγάλεις τα λεφτά.

Θύμα: Ναι.

Αρχηγός: Μπορείς να πας αύριο σε δύο, τρεις τράπεζες.

Θύμα: Ναι.

Αρχηγός: Μπορείς να πας τη Δευτέρα, μπορείς να πας και τη Τρίτη και να είσαι έτοιμος.

Θύμα: Α λες να τα πάρω λίγα-λίγα και όχι μεταφορά ε;

Αρχηγός: Όχι μεταφορά φίλε γιατί μεταφορά πενήντα χιλιάδες (50.000) ε πρέπει να κόψουμε τιμολόγια και αρ.. και μύδια.

Θύμα: Ήθελα να στο πω Α. είμαι πολύ πιστωτικός αν έχεις κανέναν άνθρωπο για τιμολόγια αλλά.

Αρχηγός: Μη φωνάζεις ρε θα μου πεις από κοντά τη Τετάρτη.

Θύμα: Ναι εντάξει ωραία.

(…)

Αρχηγός: Κοίταξε να δεις με το που αρχίσουμε εδώ πέρα κατευθείαν θα πάμε και στο άλλο.

Θύμα: Ωραία.

Αρχηγός: Εντάξει; Αλλά θέλω να είμαστε ταχύτατοι σε ότι πούμε, ότι πούμε να γίνει.

Θύμα: Όχι ρε εννοείται ρε Α.

Αρχηγός: Για να μπορώ κατάλαβες να παίξω και εγώ τη μπάλα μου όπως θέλω.

Θύμα: Ωραία εννοείται, εννοείται να σου πω ρε Α. (…) Αυτό θα είναι για ένα μήνα ε το πενηντάρι.

Αρχηγός: Ένα μήνα δε το ‘παμε ρε φίλε;

Θύμα: Εντάξει τέλεια.

Αρχηγός: Ένα μήνα και το CAYENNE κάνει γύρω στα 174.000.

Θύμα: 174; Έλα, τί είναι;

Αρχηγός: Ναι είναι το SUPER TURBO.

(…)

Θύμα: Μπράβο ωραίος, ωραίος αυτό πότε θα βγει Α;

Αρχηγός: 8 Φεβρουαρίου.

Θύμα: Οκτώ, πάλι με τον ίδιο τρόπο;

Αρχηγός: Ναι ρε ένα προς τρία θα πληρώσεις εκεί.

Θύμα: Δηλαδή πόσο θα βγει;

Αρχηγός: Ε βάλε το 1 προς 3 πόσο είναι 170.

Θύμα: Ε εξήντα;

Αρχηγός: Ε κάνα εξηντάρι εκεί.

(…)

Θύμα: Εντάξει εντάξει Α. ωραία.

Αρχηγός: Εντάξει;

Θύμα: Εντάξει τέλος.

Αρχηγός: Με βολεύει και μένα την Τετάρτη και θα σου κάνω και γύρισμα και θα σου κάνω και συμπλήρωμα.

Θύμα: Δηλαδή;

Αρχηγός: Θα σου βγάλω και ένα πέντε τοις εκατό (5%) ρε φίλε συμπλήρωμα μπορεί να κάνω δύο γυρίσματα και να σου βγάλω δέκα τοις εκατό (10%).

Θύμα: Άρα τη Τετάρτη πόσο για να ξέρω πόσο θα κάτσω πόση ώρα.

Αρχηγός: Άρα το πενήντα (50) το πενήντα (50) δεν είναι ανάγκη να κάτσεις το πενήντα (50) θα γίνει πενήντα πέντε (55) ή πενήντα δυόμισι (52,5) ή πενήντα πέντε (55).

Θύμα: Ναι.

Αρχηγός: Συν τα πενήντα που έχεις.

Θύμα: Ωραία.

Αρχηγός: Κατάλαβες;

Θύμα: Άρα το πενηντάρι (50) αυτό που θα σου φέρω Τετάρτη θα το πάρω σε ένα μήνα γιατί το χρειάζομαι.

Αρχηγός: Σε ένα μήνα θα το πάρεις.

Θύμα: Το άλλο το πενηντάρι (50) το αφήνω μέσα, το άλλο το αφήνω μέσα.

Αρχηγός: Ότι θέλεις.

«Ο Μαρτίκας θα πεταχτεί και θα πει αυτή είναι η πλάκα μου»

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρακάτω συνομιλία μεταξύ ενός μέλους της οργάνωσης και του υπαρχηγού-επιχειρηματία στην οποία αναφέρονται σε μία διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έκανε ο τελευταίος και αφορούσε μία πλάκα χρυσού. Οι δύο άνδρες επιχαίρονται αναφερόμενοι ειρωνικά στον Σπύρο Μαρτίκα για τις πλάκες χρυσού που του αφαίρεσαν με την «εικονική» ληστεία.

Μέλος Α: A, μπράβο θα πρέπει να ανέβουν και τέτοια και…

Υπαρχηγός: Ναι, ναι, άστο θα φουντώσει.

Μέλος Α: Να μπει και κανένας Influencer για να φουντώσει, κατάλαβες.

Υπαρχηγός: Ναι, αλλά φοβάμαι μη πλακώσει η εφορία στα μαγαζιά, μόνο αυτό με ενοχλεί, τίποτε άλλο.

Μέλος Α: Ο Κ. θα έρθει και θα πει ώπα φίλε τι έγινε εδώ. Μοιράζετε πλάκες;

Υπαρχηγός: Γέλια.

Μέλος Α: Ο Μαρτίκας θα πει, η πλάκα μου, θα πει ο Μαρτίκας. Είναι από τις πλάκες μου, θα πει.

Υπαρχηγός: (Γέλια). Άλλος βλάκας. Αυτός είναι βλάκας τελείως.

Μέλος Α: Ο Μαρτίκας θα πεταχτεί και θα πει αυτή είναι η πλάκα μου.

Υπαρχηγός: Ναι, ναι, ναι.

Μέλος: (Γέλια).

«Πάμε μαζί μου φάνηκε καλός»

Χαρακτηριστική είναι και συνομιλία μεταξύ του αρχηγού και του υπαρχηγού (επιχειρηματίας) για ένα υποψήφιο θύμα που εντόπισαν. Συγκεκριμένα ο επιχειρηματίας ενημέρωσε τον αρχηγό ότι βρήκαν ένα υποψήφιο θύμα που θα αποκτήσει χρήματα από επικείμενη πώληση ακινήτου. Στη συνέχεια κανόνισαν να συναντηθούν μαζί του σε σουίτα στο ξενοδοχείο του καζίνο Λουτρακίου, όπου του παρουσίασαν τα ψευδή γεγονότα της «σίγουρης» επένδυσης.

Υπαρχηγός: Καλά, σπίτι είμαι δεν κάνω τίποτα. Ε με πήρε ένας προχθές τηλέφωνο.

Αρχηγός: Ναι.

Υπαρχηγός: Ένας είδε το τέτοιο με το Ρ., μου λέει έχω ένα ακίνητο φίλε, έχω και ένα μασάζ λέει και το πουλάω και αυτό λέει στο Χαϊδάρι.

Αρχηγός: Ναι.

Υπαρχηγός: Λέω θα το έχεις πάρει τώρα λέω για να το πουλάς και δεν θα είναι η δουλειά σου. Μου λέει ναι μου λέει ακριβώς.

Αρχηγός: Ναι.

Υπαρχηγός: Του λέω θες να βρεθούμε αύριο; Μου λέει αύριο δεν μπορώ αλλά τη Δευτέρα μου λέει 12:30 η ώρα.

Αρχηγός: Ναι.

(…)

Υπαρχηγός: Θες να πάμε μαζί;

Αρχηγός: Πάμε ρε.

Υπαρχηγός: Πάμε μαζί να τον δούμε γιατί μου φάνηκε καλός.

Αρχηγός: Ότι θες, ότι θες πάμε.

Υπαρχηγός: Έχει και μαγαζί, έχει και ακίνητο που το πουλάει.

Αρχηγός: Ωραία.

(…)

Αρχηγός: Βάγγο καλημέρα.

Υπαρχηγός: Καλημέρα, τι κάνεις;

Αρχηγός: Λοιπόν 8 η ώρα να κλείσω κάτω;

Υπαρχηγός: Ναι ναι ναι κλείσε οχτώ. Κάτσε να τον πάρω και ένα τηλέφωνο, τον πάρω και ένα τηλέφωνο τώρα για επιβεβαίωση. Εμείς έχουμε έξι η ώρα ραντεβού στο παλατάκι να τον πάρω εγώ στο δικό μου το αυτοκίνητο, έχω πει στον Δ. να μου φέρει το δικό του.

Αρχηγός: Μόνος του θα έρθει;

Υπαρχηγός: Μόνος του ναι.

Αρχηγός: Ωραία ωραία. Άρα είναι να είμαστε οι τρεις μας; Καλύτερα.

Υπαρχηγός: Όχι οι τρεις μας θα έρθει και ο Ε. για να μου φέρει από πίσω σα συνοδεία με άλλο αυτοκίνητο, με το δικό του.

«Έχεις κάνα πλακάκι χρυσού;»

Τέλος ενδεικτική είναι και η συνομιλία μεταξύ του υπαρχηγού και ενός αγνώστου άντρα με μικρό όνομα «Στέλιος» καθώς και έτερου άγνωστου άντρα με τον υπαρχηγό από τον οποίο ζητάει για λογαριασμό του «Στέλιου», να λάβει πλήθος απομιμήσεων χρυσών λιρών για να προμηθεύσει κάποιον τρίτο.

«Στέλιος»: Έχεις κανα πλακάκι χρυσού, τέτοιο, μικρό ή μεγάλο. Ή κάτι;

Υπαρχηγός: Τι, τι, τι να χω;

«Στέλιος»: Καμιά πλάκα χρυσού, τίποτα; Μούφα θέλω.

Υπαρχηγός: Υπάρχει, άμα θες, τι θες; SCRAP ή 24άρι;

«Στέλιος»: Του κιλού θέλω ρε, μούφα, να μην είναι γνήσιο.

Υπαρχηγός: Α, οk, ok.

«Στέλιος»: Ή καμιά λίρα μούφα έτσι, να’ ναι ψιλο original.

Υπαρχηγός: Για να κάνεις πλάκα;

«Στέλιος»: Να δώσω κάπου θέλω, αλλά να φαίνεται κανονική ρε παιδί μου. Να τις αγοράσω κανονικά, για δουλειά είναι ρε.

Υπαρχηγός: Ok. Θα σου πω από κοντά.

Άγνωστος: Προχθές ήμουν με τον φίλο που μιλάγαμε, με άκουσες από μεσα, με κατάλαβες;

Υπαρχηγός: Ε, μου το είπε ο Ε. μου λέει ότι έχει έρθει ο..

Άγνωστος: Όχι ρε, ο φίλος ο Στέλιος ρε, που σε πήραμε που ΄σου πε κάτι.

Υπαρχηγός: Α, ήσασταν μαζί;

Άγνωστος: Ναι. Άμα, άμα τον δεις αύριο από κοντά κοίτα μπας και το φτιάξεις.

Υπαρχηγός: Α, ΟΚ,ΟΚ. Πόσα, πόσα κομμάτια θέλετε;

Άγνωστος: Ε, από κοντά, ε, στρογγυλά θα έχουμε ή τα άλλα τα πλακάκια;

Υπαρχηγός: Στρογγυλά, στρογγυλά. Και τα άλλα τα φτιάχνουμε, θέλουμε μια εβδομάδα, δέκα μέρες. (…) Αυτά τα στρογγυλά τα κουμπιά μπορώ να τα έχω και αύριο, τα, το άλλο πρέπει να τα φτιάξω.

Άγνωστος: Φερ, φέρε μου αύριο έτσι, καμιά δεκαριά να τα δω πως είναι, μπορείς;

Υπαρχηγός: Ωραία, ωραία, ωραία. Ε, κανονικά είναι δε ξεχωρίζεις.

Άγνωστος: Έλα ρε μάγκα. Έλα μωρή παιχτάρα.

Υπαρχηγός: Δε ξεχωρίζεις όχι, μόνο στο βάρος ξεχωρίζουν έτσι; Το μέγεθος και το τέτοιο είναι παρ’ τα , καν’ τα ότι θέλεις, είναι ίδια ακριβώς.

Πώς εξαπάτησαν τον Σπύρο Μαρτίκα

Όπως προαναφέρθηκε, η μαρτυρία του Σπύρου Μαρτίκα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην αποδόμηση του κυκλώματος. Συγκεκριμένα ο κ. Μαρτίκας ανέφερε στις Αρχές ότι οι κατηγορούμενοι του παρέστησαν ότι κάθε Παρασκευή «επενδύουν» μετρητά στα τυχερά παίγνια του Καζίνο Λουτρακίου και την Δευτέρα που ακολουθεί παραλαμβάνουν το κεφάλαιό τους πλέον βέβαιης απόδοσης, ύψους πάνω του 10% και έτσι αποκομίζουν μεγάλο οικονομικό όφελος.

Στη συνέχεια του επέδειξαν τεράστια χρηματικά ποσά σε μετρητά και σημαντική ποσότητα σε χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους συνολικής αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ισχυριζόμενοι ότι είναι κέρδη από τις ως άνω επενδύσεις.

Με αυτές τις παραστάσεις ο κ. Μαρτίκας πείστηκε και τους κατέβαλε, από τον Μάιο έως τον Ιούνιο του 2024 το χρηματικό ποσό, συνολικά, των 720.000 ευρώ για να το «επενδύσουν» με τον ίδιο τρόπο για λογαριασμό του. Ακολούθως, για να διατηρήσουν την πλάνη του, του επέστρεψαν σταδιακά, το ποσό των 110.000,00 ευρώ σε μετρητά καθώς και μέσω εκποίησης πλάκας χρυσού και διαμαντιών σε δύο συγκεκριμένα καταστήματα αγοραπωλησίας χρυσού και πολύτιμων λίθων ενώ στην συνέχεια δεν του απέδωσαν άλλα χρήματα.

Μάλιστα, όταν έγινε ιδιαίτερα πιεστικός, τα μέλη της ομάδας του παρέδωσαν στο Λουτράκι στις 5 Ιουλίου 2024, μία τσάντα με πλάκες χρυσού και χρυσές λίρες (αμφιβόλου γνησιότητας), για να τα εκποιήσει και να αποζημιωθεί πλην όμως στις 8 Ιουλίου έπεσε θύμα εικονικής «ληστείας» που οργανώθηκε από το κύκλωμα στον Πειραιά (πλησίον περιοχής Δραπετσώνα), όταν καθοδόν με τον υπαρχηγό προς το κατάστημα που του είχαν υποδείξει να εκποιήσει τις πλάκες χρυσού και τις χρυσές λίρες δύο άγνωστοι άντρες επιβαίνοντες σε δίκυκλο, τον ακινητοποίησαν με την απειλή όπλων και αφαίρεσαν την ως άνω τσάντα.

