Κρήτη: 23χρονος τραυματίστηκε σε σοβαρό τροχαίο – Τούμπαρε το αυτοκίνητο που οδηγούσε  

Σμπαράλια έγινε το αυτοκίνητο ενός 23χρονου, ο οποίος τα ξημερώματα του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε στον δρόμο προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, στην Κρήτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 2 τα ξημερώματα, ο 23χρονος, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα το όχημα να βγει εκτός πορείας και να ανατραπεί, όπως μεταδίδει το creta24.
Ο νεαρός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
Πρόκειται για το δεύτερο τροχαίο την τρέχουσα εβδομάδα, καθώς τη Δευτέρα (10/11), στον ίδιο δρόμο, σημειώθηκε η παράσυρση της γυναίκας από αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να δίνει «μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ.
