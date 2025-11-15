Πρώην υπουργοί του Τσίπρα διαψεύδουν τα όσα γράφει για Πούτιν και Μεντβέντεφ – Τι αποκάλυψε ο Στρατούλης

Μυθεύματα χαρακτηρίζουν δύο πρώην υπουργοί της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τα όσα φέρεται να αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο υπό έκδοση βιβλίο του «Ιθάκη», περί συνάντησης με τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ στη Μόσχα τον Απρίλιο του 2015.

Έτσι ενισχύεται το σκηνικό των έντονων αντιπαραθέσεων γύρω από το βιβλίο, με όλο και περισσότερους πρωταγωνιστές εκείνης της περιόδου, που σήμερα δεν είναι καν στον ΣΥΡΙΖΑ ή πάντως δεν έχουν σχέση με τον κ. Τσίπρα, να αντιδρούν και να απορρίπτουν αποσπάσματα της «Ιθάκης», πριν μάλιστα προλάβει να κυκλοφορήσει.

Μετά τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο Δημήτρης Στρατούλης και ο Κώστας Ήσυχος, ο οποίος αναφέρεται ως συμμετέχων στη συνάντηση, διέψευσαν την πληροφορία, μάλλον με μία έντονη δυσφορία. Και μάλλον λογικά διότι εμφανίζονται οι Παναγιώτης Λαφαζάνης, Κώστας Ήσυχος και Νάντια Βαλαβάνη να αποκαλούν σύντροφο τον Μεντβέντεφ και εκείνος να τους κοιτάζει σαν να τους θεωρεί «γραφικές καρικατούρες».

Ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κ. Ήσυχος αναφερόμενος στη φημολογούμενη συνάντηση με τον Μεντβέντεφ είπε πως «ουδέποτε βρέθηκα σε ένα τέτοιο ταξίδι, εκείνη την περίοδο ήμουν με τον Αποστολάκη στη Βραζιλία».

Δήλωσε δε σχετικά με την λεγόμενη «επιστροφή» του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, πως ο πρώην πρωθυπουργός το βλέπει περισσότερο ως επάγγελμα παρά ως κοινωνικό λειτούργημα.

Ο κ. Στρατούλης επισήμανε από την πλευρά του ότι ο Κώστας Ήσυχος δεν πήγε ποτέ σε μία τέτοια συνάντηση – πήγε τον Ιούνιο στη διάσκεψη της Πετρούπολης μόνο.

Ο πρώην υπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι η συνάντηση στις 8 Απριλίου του 2015 ήταν ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Βλαντιμίρ Πούτιν και εμφάνισε έναν non paper, που μοιράστηκε αμέσως μετά στους υπουργούς της κυβέρνησης προς ενημέρωσή τους για τα διαμειφθέντα. Ανάμεσα στα άλλα είχε συμφωνηθεί η κατασκευή ενός αγωγού φυσικού αερίου (νότιος ευρωπαϊκός αγωγός) για τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου, με την άμεση προκαταβολή μάλιστα κάποιων δις έναντι των μελλοντικών τελών διέλευσης.

Εκείνη την περίοδο έγιναν 7 τηλεφωνικές συνομιλίες του Αλέξη Τσίπρα με τον Πούτιν για την υλοποίηση των συμφωνιών, αλλά μετά την υπογραφή του μνημονίου, η ελληνική κυβέρνηση υπαναχώρησε.

Νωρίτερα τα φερόμενα αποσπάσματα του βιβλίου είχε διαψεύσει και ο Πάνος Λαφαζάνης: «Βεβαίως λέει ψέματα, Αν είναι, βέβαια, αλήθεια ότι τα γράφει αυτά. Αυτά είναι χονδροειδή ψέματα. Εγώ δεν έχω κάνει καμία συνάντηση με τον Μεντβέντεφ πόσο μάλλον με τον Κώστα Ήσυχο και τη Νάντια Βαλαβάνη. Δεν είχε νόημα να κάνουμε συνάντηση με τον Μεντβέντεφ, αυτά είναι αστεία πράγματα», είπε ο τότε υπουργός Ενέργειας.

