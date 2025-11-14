Εκνευρισμός Λαφαζάνη για το βιβλίο Τσίπρα: «Λέει ψέματα, δε συνάντησα ποτέ τον Μεντβέντεφ»

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του σχετικά με ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα.

Στο απόσπασμα του βιβλίου, ο Τσίπρας φέρεται να αναφέρει ότι ο Λαφαζάνης είχε πάει στη Μόσχα μαζί με άλλα δύο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και είχαν συναντήσει τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ, όπου τους περιγράφει σαν «καρικατούρες», ατάκα που την αναφέρει ως την εντύπωση που φέρεται να αποκόμισε γι αυτούς ο Ρώσος πρώην πρωθυπουργός.

Ο Λαφαζάνης μιλώντας στο Status FM 107.7 απόρησε από που προκύπτει αυτό το συμπέρασμα, αρνούμενος ότι είδε ποτέ τον Μεντβέντεφ.

Στο απόσπασμα των δηλώσεων του Κ. Βαξεβάνη (που διέρρευσε το απόσπασμα) που έπαιξε ο ραδιοφωνικός σταθμός, αναφέρεται πως ο Τσόπρας «τους περιγράφει σαν κάτι τύπους γραφικούς, που άλλα ήθελαν, άλλα λέγανε, άλλα είχαν κατανοήσει. Περιγράφεται μια συνάντηση στη Μόσχα με τον Μεντβέντεφ, τον τότε πρόεδρο της Ρωσίας, όπου τρία στελέχη του υπουργείου παρακαλώ, η Νάντια Βαλαβάνη, ο Κώστας Ήσυχος κι ο Παναγιώτης Λαφαζάνης περιγράφονται από τον Αλέξη Τσίπρα ως γραφικές καρικατούρες, που αποκαλούν τον Μεντβέντεφ σύντροφο σα να είναι στην πρώην Σοβιετική Ένωση και τους κοιτάει ο Μεντβέντεφ και γελάει γιατί τους θεωρεί καρικατούρες ή όπως αλλιώς τους χαρακτηρίζει».

Με αφορμή αυτό, ο Π. Λαφαζάνης δήλωσε: «Βεβαίως λέει ψέματα, Αν είναι, βέβαια, αλήθεια ότι τα γράφει αυτά. Αυτά είναι χονδροειδή ψέματα. Εγώ δεν έχω κάνει καμία συνάντηση με τον Μεντβέντεφ πόσο μάλλον με τον Κώστα Ήσυχο και τη Νάντια Βαλαβάνη. Δεν είχε νόημα να κάνουμε συνάντηση με τον Μεντβέντεφ, αυτά είναι αστεία πράγματα».

Ο Λαφαζάνης σχολίασε επίσης ότι δεν λέει «πρώτη φορά ψέματα ο Τσίπρας. Βεβαίως δεν έχω συναντηθεί ποτέ με τον Μεντβέντεφ και δεν ξέρω σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται. Μάλλον μιλάει για όταν πήγαμε στη Μόσχα για την υπογραφή για τον αγωγό. Είχαμε πάει μεγάλη κυβερνητική αντιπροσωπεία τότε εκεί. Για πιο κρίσιμα και σοβαρά θέματα είπε πολλά ψέματα, για αυτό θα έλεγε αλήθεια; Αν τα λέει αυτά, είναι χαρακτηριστικά για τον χαρακτήρα του βιβλίου. Και πού ξέρει αυτός ποια ήταν τα συναισθήματα του Μεντβέντεφ, αν συναντηθήκαμε; Αυτά είναι αστεία πράγματα» πρόσθεσε, κρατώντας ωστόσο επιφύλαξη μέχρι να διαβάσει το βιβλίο.

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι προσπαθεί να κάνει με αυτό το βιβλίο. Θα είναι σοβαρό με ανάλυση της πορείας του; Είναι βιβλίο που λέει ιστορίες για αγρίους; Αυτά είναι όλα υποθέσεις. Από τον Αλέξη Τσίπρα τα περιμένω όλα πλέον. Βρίσκεται σε δεινή θέση. Θέλει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για την πρωθυπουργία του, να δικαιολογήσει τις κωλοτούμπες που έχει κάνει. Έβλαψε σοβαρά τη χώρα και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιβάρυνση όλων μας», είπε ακόμη.

