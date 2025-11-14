Βουλή – Μητσοτάκης για την ακρίβεια: «Η θέση της Ελλάδας δεν είναι αυτή που θέλουν ορισμένοι» (Live)

Με τη φράση «οι ρίζες των ανατιμήσεων πάνε πίσω στον χρόνο» απάντησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, στις κατηγορίες περί «ακρίβειας Μητσοτάκη», στο πλαίσιο της συζήτησης στην «Ώρα του Πρωθυπουργού» ερώτησης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο Κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «το αυξημένο κόστος ζωής είναι το πρώτο πρόβλημα των νοικοκυριών. Απασχολεί όλα τα κράτη. Μέλημα μας είναι να το αντιμετωπίσουμε στην πατρίδα μας. Ξέρω το άγχος των γονιών να εξασφαλίσουν τα παιδιά τους, να κάνουμε κάποιοι δύο δουλειές και την αβεβαιότητα των νέων ζευγαριών που θέλουν το πρώτο τους σπίτι. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα».

Ο πρωθυπουργός απέδωσε την ακρίβεια στις διεθνείς συνθήκες, λέγοντας: «Να μην ξεχνάμε όμως από πού ξεκινήσαμε το 2019, όταν ανέλαβε το τιμόνι του τόπου. Αξίζει να θυμηθούμε πώς δημιουργήθηκε ο παγκόσμιος πληθωρισμός. Αυτό έγινε λόγω της πανδημίας. Ήταν αναμενόμενο ότι θα οδηγούμασταν σε πληθωρισμό. Πριν η εφοδιαστική αλυσίδα αποκατασταθεί ήρθε η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Τώρα έχουμε την παγκόσμια μάχη των δασμών. Οι ρίζες των ανατιμήσεων πάνε πίσω στον χρόνο».

Παράλληλα, επιχείρησε να διαψεύσει τις απόψεις ότι η Ελλάδα «βυθίζεται» στον πληθωρισμό, λέγοντας ότι «η θέση της Ελλάδας δεν είναι αυτή που θέλουν ορισμένοι. Η Ελλάδα συνολικά είχε χαμηλότερο πληθωρισμό τα τελευταία 5,5 χρόνια από την Ευρώπη. Στα τρόφιμα ο πληθωρισμός είναι ο ίδιος. Παντού οι τιμές αυξήθηκαν περίπου 40%. Τα πήγαμε καλύτερα στην ενέργεια, τα πήγαμε χειρότερα στα ενοίκια».

