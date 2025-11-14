Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να κατευνάσει τους γαλάζιους βουλευτές – Σήμερα στο εντευκτήριο της Βουλής για χαλαρό καφέ και συζήτηση μαζί τους

Σήμερα, μετά το τέλος της «Ώρας του Πρωθυπουργού», όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αντιπαρατεθεί μετά από αρκετό καιρό στη Βουλή με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στο εντευκτήριο του κοινοβουλίου για ένα καφέ με τους γαλάζιους βουλευτές, προκειμένου να έχει μια πρώτη πιο χαλαρή αλλά ουσιαστική επαφή με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Μετά από αρκετό καιρό εσωκομματικής γκρίνιας, ομαδικών ερωτήσεων και κορύφωση της έντασης με τη «μίνι ανταρσία» για τα ΕΛΤΑ, η πρωτοβουλία αυτή για μια χαλαρή αλλά φορτισμένη πολιτικά συνάντηση με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έρχεται στην πιο κρίσιμη στιγμή.

Τους τελευταίους μήνες η Κοινοβουλευτική Ομάδα έστειλε καθαρό μήνυμα ότι δεν θέλει να είναι απλός «μηχανισμός ψήφισης». Οι ομαδικές ερωτήσεις για ζητήματα ενέργειας και κόστους ζωής, ανέδειξαν μια υπόγεια πίεση: οι βουλευτές αισθάνονται πως συχνά καλούνται να υπερασπιστούν αποφάσεις χωρίς να έχουν προειδοποιηθεί, χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος.

Το θέμα των ΕΛΤΑ ήταν η σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεχειλίσει. Η αιφνίδια ανακοίνωση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα προκάλεσε όχι μόνο σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης, αλλά και έντονη δυσφορία σε «γαλάζιους» βουλευτές που είδαν στις περιφέρειές τους ηλικιωμένους και μικρές κοινωνίες να μένουν χωρίς βασική ταχυδρομική εξυπηρέτηση και να αντιδρούν.

Ακολούθησε ο τηλεμαραθώνιος των 4,5–5 ωρών με τον CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, όπου οι βουλευτές – περίπου 90 – εξαπέλυσαν ομαδικά πυρά, ζητώντας εξηγήσεις και διορθώσεις. Το κλίμα δεν ήταν απλώς «ζωηρό». Ήταν ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν σκοπεύει να σηκώσει αδιαμαρτύρητα το πολιτικό βάρος αποφάσεων που δεν έχουν δουλευτεί επαρκώς στην κοινωνία.

Σ’ αυτό το περιβάλλον ήρθαν και δημόσιες παρεμβάσεις αρθρογράφων, που άσκησαν σκληρή κριτική στους βουλευτές της ΝΔ για τη στάση τους στο ζήτημα των ΕΛΤΑ, παρουσιάζοντάς τους περίπου ως φορείς μικροπολιτικής αντίστασης σε αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Όμως η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη: οι βουλευτές κλήθηκαν να διαχειριστούν, μέσα σε λίγα 24ωρα, τον θυμό των τοπικών κοινωνιών, χωρίς να νιώθουν ότι είχαν συμμετοχή στον σχεδιασμό.

Στη συνέχεια ήρθε το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων και οι καθυστερήσεις στην καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Οι αγρότες απειλούν να κλείσουν τους δρόμους και να κάνω κινητοποιήσεις μέσα στις γιορτές και την πίεση αυτοί δέχονται οι βουλευτές στις τοπικές της κοινωνίες

Κι εκεί ακριβώς αρχίζει το πολιτικό πρόβλημα.

Ο πρωθυπουργός δείχνει να έχει πλήρη επίγνωση αυτής της κατάστασης. Ο σημερινός καφές στο εντευκτήριο δεν είναι κίνηση δημοσίων σχέσεων, είναι reset εμπιστοσύνης. Έρχεται μετά από μια σειρά γεγονότων που έδειξαν πως το κέντρο εξουσίας στο Μαξίμου και η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος δεν κινούνται πάντα στον ίδιο ρυθμό. Οι ομαδικές ερωτήσεις, οι εσωκομματικές αιχμές, οι αντιδράσεις στα ΕΛΤΑ, η ανησυχία για την αντίδραση των αγροτών όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, όλα συνθέτουν ένα σκηνικό όπου η σχέση πρωθυπουργού–βουλευτών χρειάζεται ανανέωση συμβολαίου.

Η πρωτοβουλία να κατέβει ο πρωθυπουργός στο εντευκτήριο, στο φυσικό χώρο των βουλευτών, είναι ακριβώς η γέφυρα που έλειπε. Ο Μητσοτάκης έχει την ευκαιρία να ακούσει χωρίς φίλτρα τι συμβαίνει στις περιφέρειες: πώς «γράφουν» τα μέτρα στην καθημερινότητα, πού υπάρχουν διοικητικές δυσλειτουργίες, ποιοι υπουργοί μπλοκάρουν αντί να λύνουν προβλήματα, πού η κυβέρνηση χάνει σε επικοινωνία ενώ έχει επιχειρήματα με το μέρος της.

Ταυτόχρονα, στέλνει μήνυμα ότι αντιλαμβάνεται τις εσωκομματικές πιέσεις όχι ως απειλή, αλλά ως μηχανισμό διόρθωσης πορείας. Σε μια φάση όπου το πολιτικό κλίμα είναι πιο βαρύ, με δημοσκοπικές πιέσεις και κοινωνική κούραση, οι βουλευτές δεν μπορούν να είναι απλοί χειροκροτητές. Θέλουν ρόλο, λόγο και συμμετοχή. Αν αυτό δεν κατοχυρωθεί, η γκρίνια μετατρέπεται εύκολα σε αποστασιοποίηση.

Γι’ αυτό η σημερινή κίνηση έχει και ουσία και συμβολισμό. Σε επίπεδο ουσίας, είναι η αφετηρία για ένα πιο θεσμοθετημένο μοντέλο επικοινωνίας: τακτικότερες συναντήσεις, λιγότεροι αιφνιδιασμοί, καλύτερη ενημέρωση πριν από δύσκολες αποφάσεις. Σε επίπεδο συμβολισμού, δείχνει έναν πρωθυπουργό που δεν φοβάται να μπει στο «μάτι του κυκλώνα» της εσωκομματικής κριτικής και προτιμά να τη διαχειριστεί πρόσωπο με πρόσωπο και όχι μέσω διαρροών.

Η Νέα Δημοκρατία λένε γαλάζιοι βουλευτές κερδίζει όταν λειτουργεί ως ομάδα – όχι ως άθροισμα υπουργικών γραφείων και μεμονωμένων βουλευτικών φωνών. Ο Μητσοτάκης, με τη συνάντηση στο εντευκτήριο, στέλνει το μήνυμα ότι η κοινοβουλευτική του ομάδα δεν είναι απλά αριθμοί στην οθόνη της ψηφοφορίας, αλλά ο πυρήνας της πολιτικής του νομιμοποίησης. Και οι βουλευτές, από την πλευρά τους, έχουν τώρα το πεδίο να καταθέσουν όχι μόνο παράπονα, αλλά και προτάσεις, ιδέες, διορθωτικές κινήσεις.

Και σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρξουν κι άλλες επαφές του πρωθυπουργού με βουλευτές με γεύματα και δείπνα προκειμένου να ακουστούν όλα τα παράπονα και να λυθούν προβλήματα για να ξεκινήσει η επόμενη χρονιά με ένα πραγματικό restart στην ανανέωση εμπιστοσύνης.

Σε τελική ανάλυση, σε μια περίοδο όπου η αντιπολίτευση επενδύει στην εικόνα μιας κυβέρνησης αποκομμένης από την κοινωνία, ο πρωθυπουργός επιλέγει να ξανασυνδεθεί πρώτα με τους δικούς του ανθρώπους μέσα στη Βουλή. Γιατί αν δεν κλείσουν τα εσωτερικά μέτωπα, καμία εξωτερική μάχη δεν κερδίζεται πραγματικά. Και ο σημερινός καφές, όσο απλός κι αν μοιάζει, μπορεί να είναι η αρχή για μια νέα φάση εμπιστοσύνης, συνεργασίας και πιο ειλικρινούς αποδοχής των προβληματισμών των βουλευτών – πριν αυτοί μετατραπούν σε μόνιμο πονοκέφαλο.

Διαβάστε επίσης:

Σύγκρουση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια

Τα μηνύματα των δημοσκοπήσεων: Η κυβέρνηση κερδίζει από τα ενεργειακά, αλλά… δεν φθάνουν

Νέα Αριστερά: Σε εξέλιξη η κρίση για τις συμμαχίες και τον Τσίπρα, βαραίνει το κλίμα – Σε αναμονή της επόμενης κίνησης Χαρίτση