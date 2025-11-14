Τα μηνύματα των δημοσκοπήσεων: Η κυβέρνηση κερδίζει από τα ενεργειακά, αλλά… δεν φθάνουν

Από τις φορολογικές ελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ περίμενε η κυβέρνηση να πετύχει τη δημοσκοπική της ανάκαμψη, ωστόσο, φαίνεται ότι οι πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ που υπεγράφησαν πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της συνόδου των υπουργών Ενέργειας Ευρώπης και ΗΠΑ στο Ζάππειο αποτελούν το «μυστικό όπλο» που δίνει ώθησε στα ποσοστά της ΝΔ.

Τόσο στη δημοσκόπηση της Real Polls για το protagon.gr, όσο και στη μέτρηση της Opinion Poll για το Action 24, οι πολίτες στη μεγάλη πλειοψηφία τους (περίπου 58% στην πρώτη περίπτωση και 73,1% στη δεύτερη) θεωρούν ότι οι συμφωνίες αυτές έχουν θετικό αποτύπωμα στις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, ότι θα παράξουν πλούτο και θέσεις εργασίας (Opinion Poll, 54,5%) και ότι θα λειτουργήσουν και ως «ασπίδα» έναντι των τουρκικών προκλήσεων (Real Polls, 45,4%).

Συνολικά, φαίνεται ότι οι συμφωνίες, τόσο για τις έρευνες για υδρογονάνθρακες στα νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο, όσο και για τη μετατροπή της χώρας σε διαμετακομιστικό κόμβο για αμερικανικό LNG προς την Ευρώπη και την Ουκρανία, αξιολογούνται θετικά από την πλειοψηφία των πολιτών – τόσο για το αποτύπωμα που θα έχουν στην οικονομία, όσο και σε γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό επίπεδο – και πιστώνονται στην κυβέρνηση (έστω κι αν ο αντίκτυπός τους θα φανεί μακροπρόθεσμα).

Μάλιστα, η θετική αυτή αντίληψη φαίνεται ότι μεταφράζεται και σε μικρή άνοδο των ποσοστών της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου: στη δημοσκόπηση της Real Polls στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 24,2% έναντι 23,8% της μέτρησης του Οκτωβρίου. Επίσης, στην πρόβλεψη αποτελέσματος, η ΝΔ «πιάνει» το πολυπόθητο 30% (30,6% για την ακρίβεια), έναντι 27,7% στην προηγούμενη μέτρηση, ενώ η απόσταση από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ παραμένει και στις δύο περιπτώσεις ασφαλής (πάνω από τις 15 εκατοστιαίες μονάδες).

Αν η δημοσκόπηση αυτή αποτυπώνει κάτι, αυτό δεν είναι άλλο από τη… στασιμότητα που μοιάζει να επικρατεί στο πολιτικό σύστημα: ούτε η ΝΔ δείχνει ικανή για το μεγάλο… pivot που θα στείλει το μήνυμα ότι είναι κοντά στην επίτευξη του στόχου της τρίτης συνεχόμενης κυβερνητικής θητείας, αλλά ούτε και φαίνεται ότι υπάρχει ένας άλλος πόλος που θα μπορούσε να αμφισβητήσει την απόλυτη κυριαρχία της στο πολιτικό σύστημα.

Το ΠΑΣΟΚ μοιάζει να ξεχωρίζει, αλλά δεν απειλεί, ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει με εξαΰλωση, η Πλεύση Ελευθερίας «ξεφουσκώνει» και τα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ δεν δείχνουν να μπορούν να απορροφήσουν τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους που συγκεντρώνονται στους αναποφάσιστους ή διασπείρονται όλο και περισσότερο σε άλλα σχήματα. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της δημοσκόπησης, ωστόσο, είναι ότι αυξάνεται και… πληθύνεται η «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων: στην τελευταία μέτρηση φθάνει το 18% (συν ένα 8% που δηλώνει «άλλο κόμμα»), έναντι 16,3% τον Οκτώβριο.

Ταυτόχρονα, το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά, δεν φαίνεται ότι ξαναμοιράζει την τράπουλα. Το ποσοστό που δηλώνει ότι θα ψήφιζε ένα κόμμα Σαμαρά είναι λίγο πάνω από 10% (ελαφρά μειωμένα από την προηγούμενη μέτρηση), ενώ ένα κόμμα του Α. Τσίπρα δηλώνει ότι δυνητικά θα ψήφιζε ποσοστό κοντά στο 18%. Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί μοιάζουν να αναδιατάσσουν ήδη υπάρχουσες δυνάμεις, αλλά όχι να κινητοποιούν νέες. Βέβαια, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κόμματα Σαμαρά ή/και Τσίπρα είναι λογικό να υπάρχει επιφύλαξη από τους πολίτες.

Στην ουσία, πάντως, η ΝΔ μοιάζει να αδυνατεί να απευθυνθεί στη «γκρίζα ζώνη» η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει τεράστια δεξαμενή ψηφοφόρων. Ούτε το φορολογικό πακέτο έπεισε, ούτε τώρα οι ενεργειακές συμφωνίες δίνουν κάποια σημαντική ώθηση στην κυβέρνηση. Εκτός σημαντικού απροόπτου, δε, η κατάσταση δείχνει δύσκολο να ανατραπεί μέχρι τις εκλογές, με έμπειρα κοινοβουλευτικά στελέχη να επισημαίνουν ότι η φθορά από την ακρίβεια, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη, κ.λπ., μοιάζει πλέον μη αναστρέψιμη.

