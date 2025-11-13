Και ο Τσακαλώτος απαντά σε Χαρίτση: Προϋπόθεση για το δημοψήφισμα να έχει ιδρυθεί το κόμμα με το οποίο θα συμμαχήσουμε

Και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, με ανάρτησή του, παρεμβαίνει στη δημόσια αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει για τις συμμαχίες, μετά την απόφαση του Αλέξη Χαρίτση να επιμείνει στο αίτημά του για δημοψήφισμα, παρά την αρνητική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, και την απάντηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη «θα τα συζητήσουμε στο Συνέδριο».

Στην ανάρτησή του, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, παραθέτει μια επιχειρηματολογία 9 σημείων όπου μεταξύ άλλων τονίζει: «Το δημοψήφισμα είναι εργαλείο δημοκρατικό στην επίλυση διλημμάτων. Φτάνει το ερώτημα να είναι σαφές. Για παράδειγμα: “Στις επόμενες εκλογές συμφωνείτε να συμμαχήσουμε με τον τάδε αρχηγό ή με αυτό το συμμαχικό σχήμα που απαρτίζεται από τα εξής κόμματα”. Δημοψήφισμα με το ερώτημα «συμμαχίες ή περιχαράκωση» δεν έχει νόημα».

«Προϋπόθεση» όμως, λέει, «για τη διατύπωση ενός τέτοιου ερωτήματος είναι το κόμμα με το οποίο θα συμμαχήσουμε να υπάρχει και να έχει ιδρυθεί, ή να μην έχει αποφασίσει την αναστολή λειτουργίας του με απόφαση των οργάνων του».

Αφήνει επίσης αιχμές ότι η στάση των στελεχών που επιθυμούν τις συμμαχίες με τον προοδευτικό χώρο, εκπέμπει για τη Νέα Αριστερά ότι είναι ένα μεταβατικό σχήμα κι ακόμα πως τα στελέχη αυτά δεν πιστεύουν σε αυτή: «Κανείς δεν θα εμπιστευθεί ένα κόμμα που δίνει την αίσθηση ότι είναι transit στο πολιτικό σύστημα. Δεν μπορεί να είναι χρήσιμη μια συλλογικότητα αν τα βασικά της στελέχη δεν πιστεύουν σε αυτή — είτε αυτόνομα είτε ως κομμάτι ενός ευρύτερου μετώπου».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου

«Περί συμμαχιών και δημοψηφισμάτων

Η Νέα Αριστερά:

1. Οφείλει να συγκροτηθεί ως ένα κόμμα που έχει καθαρή άποψη για το τι φταίει στο σύγχρονο καπιταλισμό και πιο συγκεκριμένα στην ελληνική του εκδοχή, με όλες τις ιδιαιτερότητές του.

2. Να έχει ένα σχέδιο για τις μεγάλες προκλήσεις—ανισότητες, κλιματική κρίση, δημογραφικό—που ανοίγουν το δρόμο για μια πολιτική οικονομία και κοινωνία όπου τα κοινά επιστρέφουν στον δήμο, όπου η ανάπτυξη δεν καταστρέφει το περιβάλλον και οι ανισότητες όλων των ειδών αντιμετωπίζονται ως προτεραιότητα.

3. Συνδέει το όραμά της με άμεσες προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της ακριβείας, του στεγαστικού προβλήματος, της απαξίωσης του ΕΣΥ και άλλων επιτακτικών αναγκών.

4. Οφείλει να δουλεύει δημοκρατικά—το μέσον είναι εξίσου σημαντικό όσο το μήνυμα—αναδεικνύοντας μέσα από τις προτάσεις της το όραμα για μια άλλη κοινωνία.

5. Έχει πλήρη επίγνωση ότι δεν έχει μονοπώλιο της σοφίας. Ψάχνει συμμαχίες στο κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.

6. Δημοκρατικά είναι όλα τα όργανα του κόμματος, από το συνέδριο μέχρι τις οργανώσεις βάσης. Συζητάμε, ακούμε ο ένας τον άλλον, αλλάζουμε άποψη αν ακούσουμε μια πτυχή που δεν είχαμε υπολογίσει, αποφασίζουμε και πράττουμε.

7. Το δημοψήφισμα είναι εργαλείο δημοκρατικό στην επίλυση διλημμάτων. Φτάνει το ερώτημα να είναι σαφές. Για παράδειγμα: «Στις επόμενες εκλογές συμφωνείτε να συμμαχήσουμε με τον τάδε αρχηγό ή με αυτό το συμμαχικό σχήμα που απαρτίζεται από τα εξής κόμματα». Δημοψήφισμα με το ερώτημα «συμμαχίες ή περιχαράκωση» δεν έχει νόημα.

Προϋπόθεση για τη διατύπωση ενός τέτοιου ερωτήματος είναι το κόμμα με το οποίο θα συμμαχήσουμε να υπάρχει και να έχει ιδρυθεί, ή να μην έχει αποφασίσει την αναστολή λειτουργίας του με απόφαση των οργάνων του.

8. Τα ζητήματα των συμμαχιών και των δημοψηφισμάτων είναι κορυφαία ζητήματα, αλλά δεν πρέπει να παραλύσουν την καθημερινή δουλειά του κόμματος στην κοινωνία και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Μόνο αν πράξουμε τα παραπάνω θα είμαστε χρήσιμοι σε ένα μέτωπο που μπορεί να κερδίσει. Διαφορετικά, η συμμετοχή μας θα χαρακτηριστεί εξαιρετικά πιθανό απλά ιδιοτελής.

9. Κανείς δεν θα εμπιστευθεί ένα κόμμα που δίνει την αίσθηση ότι είναι transit στο πολιτικό σύστημα. Δεν μπορεί να είναι χρήσιμη μια συλλογικότητα αν τα βασικά της στελέχη δεν πιστεύουν σε αυτή—είτε αυτόνομα είτε ως κομμάτι ενός ευρύτερου μετώπου», έγραψε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

