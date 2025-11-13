Να ισοσκελίσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επιχειρεί η ΝΔ – Η καταγγελία Λαζαρίδη και τα πυρά από Γερουλάνο και Γιαννούλη

Την απομάκρυνση του Σταύρου Βαβία, υποψηφίου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και ιδιοκτήτη ΚΥΔ στον Έβρο από κάθε θέση ευθύνης ζήτησε από τον Νίκο Ανδρουλάκη ο Μακάριος Λαζαρίδης καταγγέλλοντας οτι διερευνάται από την Δικαιοσύνη, με την καταγγελία ότι συμμετείχε στο κύκλωμα των οικολογικών σχημάτων του 2024.

«Αυτό το πρόσωπο που σήμερα κατονομάζεται σε επίσημη καταγγελία για απάτη δεκάδων εκατομμυρίων, φωτογραφιζόταν δίπλα στον κ. Ανδρουλάκη στην πρόσφατη περιοδεία του στον Έβρο. Και ξέρετε ποιο είναι το παράδοξο; Ότι στην ίδια περιοδεία ο κ. Ανδρουλάκης μιλούσε για “γαλάζιες συμμορίες”! Κύριε Ανδρουλάκη, ποιος έχει, τελικά, τις “συμμορίες”; Διότι όταν τα δικά σας στελέχη, οι δικοί σας υποψήφιοι, οι δικοί σας άνθρωποι, διαχειρίζονται ΚΥΔ που καταγγέλλονται και ερευνώνται για απάτες εκατομμυρίων, τότε το πρόβλημα είναι βαθιά πολιτικό και ηθικό. Ούτε αυτό, φαντάζομαι θα μας πείτε, ότι το γνωρίζατε», ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης, θυμίζοντας τις υποθέσεις Μπουνάκη και Αντωνόπουλου.

«Κύριε Ανδρουλάκη, όταν τα στελέχη σας υφίστανται τέτοιες σοβαρές καταγγελίες, δεν μπορείτε να κάνετε πως δεν βλέπετε. Η διαφάνεια και η πολιτική εντιμότητα είναι πράξη ευθύνης κι όχι μια επικοινωνιακή βιτρίνα που στήνεται για να καλύψει τις σκιές. Και η ώρα των πράξεων έχει έρθει», είπε.

Γερουλάνος: Λάσπη στον ανεμιστήρα

Για μπλε σκάνδαλο έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος κατηγορώντας την πλειοψηφία ότι ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα. «Θέλετε να μας πείτε ότι αυτό το σκάνδαλο δεν είναι μπλε και ψάχνετε ανθρώπους που έχουν εμπλακεί, για να ισοσκελίσετε το σκάνδαλο, δεν θα σας περάσει», είπε και θύμισε ότι ο «φραπές» ήταν γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής και ο «χασάπης» υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ. «Συζητάμε συγκεκριμένη δικογραφία που σας κυνηγάει», τόνισε.

«Όταν θέλεις να βρεις συνενόχους από το πουθενά, ακτίθεσαι ανεπανόρθωτα», σχολίασε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Χρήστος Γιαννούλης και έκανε λόγο για ανερμάτιστες επιθέσεις κατά δικαίων και αδίκων. «Μεταφέρετε τον βούρκο, με το “όλες μου οι γνώσεις, φήμες και διαδόσεις”», είπε.

