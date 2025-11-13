Σφοδρή κριτική Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση – Έκανε λόγο για γκεμπελισμό για τις βεντέτες στην Κρήτη

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης και μετά την κριτική που δέχθηκε από την κυβέρνηση για όσα είπε για τις βεντέτες στην Κρήτη, κατήγγειλε γκεμπελισμό.

«Είναι γκεμπελισμός της ΝΔ, του κ. Μαρινάκη, αλλά και του αρχηγού του τάγματος των γενιτσάρων της ΝΔ, του κ. Φλωρίδη, πού και πότε είπαμε για δικαιολογημένες ανθρωποκτονίες; Μετέφερα την αγωνία του Ηρακλείου», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ανεβάζοντας τους τόνους επέκρινε την κυβέρνηση ότι εμφανίζει ως βεντέτες τη σύγκρουση παρανόμων.

«Κοροϊδεύετε τον λαό της Κρήτης, λέτε θα απαγορεύσω τα πιστολίδι, ενώ με νόμο του κόμματος αυτού από το 2011 είναι κακούργημα. Είναι ανοησίες ή όχι;», υπογράμμισε και σημείωσε πως «απέναντι στους γκεμπελίσκους υπάρχει ο ορθός λόγος, η λογική χωρίς ζώνες ανομίας στην Κρήτη».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι ο πρωθυπουργός παραμένει «βουβός» για όσα συμβαίνουν στα Βορίζια ενώ χαρακτήρισε αθλιότητες προπαγάνδας τα όσα είπε ο υπουργός Υγείας για το αμερικανικό μοντέλο.

Στην ομιλία του επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με το οποίο κυρώνεται η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με τα έκτακτα μέτρα κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση στην κυβέρνηση ότι λόγω της πολιτικής της «ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει να μπει σε μνημόνια».

«Λέτε ότι περιμένετε την έγκριση του action plan, αλλά ο Επίτροπος απάντησε ότι είναι δική σας ευθύνη και δεν σας πειράζει που σας λέει ψεύτες», τόνισε για να προσθέσει ότι η κυβέρνηση κινείται με ρυθμούς Ferrari μόνον όταν είναι να στηρίξει δικούς της.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε την υιοθέτηση Χάρτας Αγροτικής Αναγέννησης και απευθυνόμενος σε αγρότες και κτηνοτρόφους τόνισε ότι εν αντιθέσει με την κυβέρνηση που τους εξαπάτησε και περιφρόνησε, προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι η στήριξή τους.

Στα υπόψιν, η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη διακόπηκε απότομα, καθώς ξεπέρασε τον προβλεπόμενο χρόνο και τον «έπιασε» ο κόφτης.

