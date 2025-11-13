search
13.11.2025 16:53

Σφοδρή κριτική Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση – Έκανε λόγο για γκεμπελισμό για τις βεντέτες στην Κρήτη

13.11.2025 16:53
androulakis_0610_1920-1080_new

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης και μετά την κριτική που δέχθηκε από την κυβέρνηση για όσα είπε για τις βεντέτες στην Κρήτη, κατήγγειλε γκεμπελισμό.

«Είναι γκεμπελισμός της ΝΔ, του κ. Μαρινάκη, αλλά και του αρχηγού του τάγματος των γενιτσάρων της ΝΔ, του κ. Φλωρίδη, πού και πότε είπαμε για δικαιολογημένες ανθρωποκτονίες; Μετέφερα την αγωνία του Ηρακλείου», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ανεβάζοντας τους τόνους επέκρινε την κυβέρνηση ότι εμφανίζει ως βεντέτες τη σύγκρουση παρανόμων.

«Κοροϊδεύετε τον λαό της Κρήτης, λέτε θα απαγορεύσω τα πιστολίδι, ενώ με νόμο του κόμματος αυτού από το 2011 είναι κακούργημα. Είναι ανοησίες ή όχι;», υπογράμμισε και σημείωσε πως «απέναντι στους γκεμπελίσκους υπάρχει ο ορθός λόγος, η λογική χωρίς ζώνες ανομίας στην Κρήτη».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι ο πρωθυπουργός παραμένει «βουβός» για όσα συμβαίνουν στα Βορίζια ενώ χαρακτήρισε αθλιότητες προπαγάνδας τα όσα είπε ο υπουργός Υγείας για το αμερικανικό μοντέλο. 

Στην ομιλία του επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με το οποίο κυρώνεται η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με τα έκτακτα μέτρα κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση στην κυβέρνηση ότι λόγω της πολιτικής της «ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει να μπει σε μνημόνια».

«Λέτε ότι περιμένετε την έγκριση του action plan, αλλά ο Επίτροπος απάντησε ότι είναι δική σας ευθύνη και δεν σας πειράζει που σας λέει ψεύτες», τόνισε για να προσθέσει ότι η κυβέρνηση κινείται με ρυθμούς Ferrari μόνον όταν είναι να στηρίξει δικούς της. 

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε την υιοθέτηση Χάρτας Αγροτικής Αναγέννησης και απευθυνόμενος σε αγρότες και κτηνοτρόφους τόνισε ότι εν αντιθέσει με την κυβέρνηση που τους εξαπάτησε και περιφρόνησε, προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι η στήριξή τους. 

Στα υπόψιν, η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη διακόπηκε απότομα, καθώς ξεπέρασε τον προβλεπόμενο χρόνο και τον «έπιασε» ο κόφτης. 

tsiaras 555- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Δύσκολη εθνική προσπάθεια το μοντέλο πληρωμών των αγροτών

ipovrixio-kalodio_0610_1920-1080_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κομισιόν για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Είναι στρατηγική μας προτεραιότητα και θέλουμε να γίνει το συντομότερο δυνατό

ACDC
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμό (κυριολεκτικά) προκάλεσαν οι AC/DC στη Μελβούρνη (Video)

shein-temu
ΚΟΣΜΟΣ

ECOFIN: «Πράσινο φως» στη φορολόγηση των μικρών δεμάτων από Temu και Shein που εισάγονται στην ΕΕ

dimotiki astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Σφραγίσεις 9 καταστημάτων λόγω υπέρβασης χρήσης κοινόχρηστου χώρου από τραπεζοκαθίσματα

metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

