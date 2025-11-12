Κόντρα Μαρινάκη – ΠΑΣΟΚ για τη «βεντέτα» του Ανδρουλάκη

Τη δική του απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, που σχολίασε την τηλεοπτική συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη και τις αναφορές του στις βεντέτες, με αφορμή το μακελειό στα Βορίζια, έδωσε το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του.

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξή του το πρωί στον ΣΚΑΙ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας για το μακελειό στα Βορίζια, δήλωσε: «Έχουμε μπερδέψει τα ‘’εγκλήματα τιμής’’ με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα. Βεντέτα σημαίνει ‘’έγκλημα τιμής’’. Η Κρήτη έχει χαμηλότερο μέσο όρο ανθρωποκτονιών απ’ ό,τι η υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή, στην Κρήτη, που αντιπροσωπεύει το 6% του συνολικού πληθυσμού, οι ανθρωποκτονίες είναι στο 2,5%».

Παύλος Μαρινάκης: Υπάρχουν ανθρωποκτονίες «δικαιολογημένες»;

Με αφορμή αυτή τη δήλωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας εξηγήσεις.

«Σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε τηλεοπτική του συνέντευξη δήλωσε: “Έχουμε μπερδέψει τα εγκλήματα τιμής με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα. Βεντέτα σημαίνει έγκλημα τιμής”. Μπορεί να μας εξηγήσει τι εννοεί;», δήλωσε χαρακτηριστικά, ο Παύλος Μαρινάκης.

«Υπάρχουν ανθρωποκτονίες “δικαιολογημένες”; Υπάρχουν ανθρωποκτονίες με μεγαλύτερη και κάποιες άλλες με μικρότερη απαξία; Μήπως ετοιμάζεται ο κ. Ανδρουλάκης να προτείνει και αλλαγή του ποινικού κώδικα που να ρίχνει στα “μαλακά” μια δολοφονία στο πλαίσιο “βεντέτας”; Ή απλώς συμβαίνει το προφανές, δηλαδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαϊδεύει τα αυτιά κάποιων ψηφοφόρων;», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Όπως και να έχει, ο κ. Ανδρουλάκης χρωστάει εξηγήσεις, εκτός εάν, αφού αντιληφθεί τι είπε, αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του», τόνισε ο ίδιος.

ΠΑΣΟΚ: Παλιά του τέχνη κόσκινο του κ. Μαρινάκη

«Μπροστά στην πλήρη διαχειριστική αποτυχία τους να ελέγξουν ζώνες ανομίας και την πρωτοφανή οκταήμερη σιωπή του φιλελεύθερου Πρωθυπουργού για τα αιματηρά γεγονότα στα Βορίζια, ο κ. Μαρινάκης κατέφυγε στα ψέματα και τους γκεμπελισμούς», αναφέρει, μεταξύ άλλων, το ΠΑΣΟΚ στην απάντησή του προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

«Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξήγησε στους δημοσιογράφους που χρησιμοποίησαν τον όρο “βεντέτα”, ότι στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες», αποσαφηνίζει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει: «Ο πολιτικός πανικός σας σάς οδηγεί σε ολισθηρούς δρόμους. Συνέλθετε. Εκπροσωπείτε την Ελληνική Κυβέρνηση».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Παλιά του τέχνη κόσκινο του κ. Μαρινάκη.

Μπροστά στην πλήρη διαχειριστική αποτυχία τους να ελέγξουν ζώνες ανομίας και την πρωτοφανή οκταήμερη σιωπή του φιλελεύθερου Πρωθυπουργού για τα αιματηρά γεγονότα στα Βορίζια, ο κ. Μαρινάκης κατέφυγε στα ψέματα και τους γκεμπελισμούς.

Εδώ η κυβέρνηση συνειδητά δεν αποδοκιμάζει τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και τις ανεκδιήγητες απόψεις του για ελεύθερη οπλοκατοχή στα αμερικανικά πρότυπα κλείνοντας το μάτι σε θέσεις επικίνδυνες για την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή, η κυβερνητική λάσπη θα μας εκπλήξει;

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξήγησε στους δημοσιογράφους που χρησιμοποίησαν τον όρο “βεντέτα”, ότι στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες.

Ποιος μίλησε για “δικαιολογημένα” εγκλήματα, όπως ψευδώς ισχυρίζεστε;

Ο πολιτικός πανικός σας σάς οδηγεί σε ολισθηρούς δρόμους. Συνέλθετε. Εκπροσωπείτε την Ελληνική Κυβέρνηση».

