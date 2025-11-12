Βολές Κασσελάκη σε Άδωνι: Υπουργοί εκθειάζουν την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ χωρίς να έχουν ιδέα για τι πράγμα μιλάνε

Πυρά κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τα όσα ανέφερε για την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

«Επειδή υπάρχουν υπουργοί της κυβέρνησης που εκθειάζουν το σύστημα οπλοκατοχής στις ΗΠΑ χωρίς να έχουν οποιαδήποτε ιδέα για τι πράγμα μιλάνε – εδώ απλά Αγγλικά δεν μπορούν να αρθρώσουν – τους ενημερώνω ότι η Αμερική έχει αποτύχει παταγωδώς στο ζήτημα των όπλων και της εγκληματικότητας», τόνισε ο κ. Κασσελάκης σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συμπλήρωσε πως «πέρα από τα στατιστικά, όλοι βλέπουν παγκοσμίως το ένα μακελειό να συμβαίνει μετά το άλλο, κυρίως από θύτες με ψυχικές ασθένειες που ουδέποτε έπρεπε να είχαν πρόσβαση σε όπλα. Η εφαρμοσμένη πολιτική αποδεικνύει το ακριβώς αντίθετο από το πρότυπο της Αμερικής, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της Αυστραλίας. Τη δεκαετία του ’90, η Αυστραλία είχε τεράστιο πρόβλημα με τα όπλα, μέχρι που κατέληξε στο μακελειό του 1996 στο Port Arthur».

Ο κ. Κασσελάκης επισήμανε ότι «αμέσως μετά, η Αυστραλία υιοθέτησε αυστηρούς νόμους για την οπλοκατοχή: καταγραφή εξοπλισμού σε μητρώα, άδειες με εξετάσεις, αιτιολόγηση οπλοκατοχής (κυνήγι κλπ. αλλά όχι αυτοάμυνα), έλεγχος ποινικού μητρώου ιδιοκτήτη κ.α. Επίσης εφάρμοσε πρόγραμμα εξαγοράς παράνομων όπλων. Το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο και μπορείτε να το δείτε στα γραφήματα που σας παρουσιάζω».

Τέλος, ανέφερε ότι «άρα ας μην αφήνουμε τους λεονταρισμούς να αποπροσανατολίσουν από το αυτονόητο που πρέπει να γίνει γενικά (αυστηρό σύστημα οπλοκατοχής) αλλά και στην Κρήτη άμεσα (αφοπλισμός με πρόγραμμα αμνηστίας). Να ακολουθήσουμε την εμπειρία της σωστής εφαρμοσμένης πολιτικής».

