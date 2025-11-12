Σάκης Αρναούτογλου: «Η Ευρώπη χρειάζεται αξιόπιστα δεδομένα για μια δίκαιη και βιώσιμη αλιευτική πολιτική»

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Σάκης Αρναούτογλου, ανέλαβε εισηγητής της νέας έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου με θέμα: «Στατιστικά στοιχεία για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια στην Ευρώπη και κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1921/2006, 762/2008, 216/2009, 217/2009 και 218/2009».

Πρόκειται για μια κομβική νομοθετική πρωτοβουλία που αφορά άμεσα και τους Έλληνες αλιείς και υδατοκαλλιεργητές, καθώς εισάγει ένα νέο ενιαίο πλαίσιο συλλογής και αξιοποίησης στατιστικών δεδομένων, με στόχο τη διαφάνεια, την απλούστευση και την ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων.

Μιλώντας στην Επιτροπή Αλιείας, ο κ. Αρναούτογλου ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εμπεριστατωμένη πρόταση, επισημαίνοντας ότι ο νέος Κανονισμός EFAS «αποτελεί σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού, που απλουστεύει και ενοποιεί ένα πολύπλοκο πλαίσιο πέντε διαφορετικών νομικών πράξεων».

Ωστόσο, υπογράμμισε την ανάγκη στοχευμένων βελτιώσεων, επισημαίνοντας:

«Η πρόταση πρέπει να ενισχυθεί με μηχανισμούς διασταύρωσης και ποιοτικού ελέγχου των δεδομένων, με πραγματική διαφάνεια και με σαφή στρατηγική για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό μέσω τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι αισθητήρες».

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής τόνισε επίσης ότι η κοινωνικοοικονομική διάσταση της αλιείας πρέπει να αναδειχθεί ισότιμα με τα βιολογικά και παραγωγικά στοιχεία:

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για βιώσιμη αλιεία χωρίς να έχουμε δείκτες για τα εισοδήματα, την απασχόληση και τη ζωή των ανθρώπων που εξαρτώνται από τη θάλασσα».

Κλείνοντας, ο Έλληνας Ευρωβουλευτής ζήτησε ευρωπαϊκή τεχνική και οικονομική στήριξη προς τα κράτη μέλη, ιδίως προς εκείνα που διαθέτουν περιορισμένους πόρους όπως η Ελλάδα, ώστε η εφαρμογή του νέου Κανονισμού να γίνει με ενιαία κριτήρια και χωρίς αποκλεισμούς.

Ο Κανονισμός EFAS, όπως τόνισε, «μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και δίκαιο ευρωπαϊκό σύστημα στατιστικών που θα στηρίζει πραγματικά τους αλιείς και τις τοπικές κοινωνίες».

