Χάρης Δούκας: «Συμβολικό κλείσιμο των δήμων στις 19 Δεκεμβρίου» – Πόροι, αρμοδιότητες, εκλογικός νόμος στο επίκεντρο

Κλιμακώνεται η σύγκρουση των δημάρχων με την κυβέρνηση, με αιχμή την αυτοτέλεια και τις ισχυρές αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και την διασφάλιση των πόρων, καθώς και την απόσυρση του εκλογικού συστήματος που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών για κατάργηση του β’ γύρου.

Η κόντρα είχε ξεκινήσει προ ημερών από το συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, στο οποίο παραλίγο να υιοθετηθεί το ψήφισμα των δημάρχων της κεντροαριστεράς με επικεφαλής τον Χάρη Δούκα, έναντι εκείνου της πλειοψηφικής παράταξης της ΝΔ.

Το γαλάζιο στρατόπεδο μοιάζει διχασμένο, καθώς η κυβερνητική πολιτική έχει απογοητεύσει και εξοργίσει πολλούς δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους, που έχουν εκλεγεί με γαλάζια ψηφοδέλτια. Και πρόκειται για μία κατάσταση που δύσκολα μπορεί να ελεγχθεί, καθώς οι δημοτικές αρχές λαμβάνουν τα ανάλογα μηνύματα από τη βάση.

Προκειμένου δε να μην καταγράψει κι άλλο κάζο το κυβερνών κόμμα, ειδικά ενόψει του έκτακτου συνεδρίου της ΚΕΔΕ στις 17 Δεκεμβρίου από τον Χάρη Δούκα, ο οποίος έχει κάνει σημαία τη διεκδίκηση ενός ισχυρού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπήρξε κομματική σύσκεψη με την παρουσία υψηλόβαθμων παραγόντων της ΝΔ για να «μαζευτούν» οι αντιδράσεις εντός της γαλάζιας παράταξης.

Ραντεβού στις 19 Δεκεμβρίου δίνει ο Δούκας

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μιλώντας στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, έστειλε μήνυμα αγωνιστικής στάσης απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές.

Ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στο πρόσφατο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη και στο ισχυρό μήνυμα που εξέπεμψε: «Οι συνθήκες στην Αυτοδιοίκηση άλλαξαν. Τα πράγματα είναι πια πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι πριν από έναν χρόνο. Νομίζω ότι στείλαμε ένα μήνυμα παντού: Σηκώνουμε ανάστημα. Δεν υπάρχει “ναι μεν αλλά”».

Για το ψήφισμα που κατέθεσε η παράταξη Αυτοδιοίκηση Τώρα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, σημείωσε: «Το ξεκάθαρο “ΟΧΙ” στο νέο εκλογικό νόμο δεν είναι “ήσσονος σημασίας”. Δεν κάνουμε πίσω στην άρση των αρμοδιοτήτων μας σε σχέση με τον Κώδικα, δεν αποδεχόμαστε άλλη απώλεια θεσμοθετημένων πόρων, δεν αποδεχόμαστε αλλαγή εκλογικού νόμου που δεν ζητήθηκε και δεν επιλύει κανένα πρόβλημα. Εμείς λέμε ότι το κεντρικό ζήτημα είναι οι πολίτες να καταλάβουν ότι εμείς θέλουμε την αυτοδιοίκηση αυτόνομη και όχι να είμαστε επαίτες».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην κινητοποίηση των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι οι δράσεις της Αυτοδιοίκησης πρέπει να έχουν κοινωνικό έρεισμα: «Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε 19 Δεκεμβρίου σε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων με δυναμικές κινητοποιήσεις έξω από τη Βουλή ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού. Και να προγραμματίσουμε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Βουλής και τα κόμματα. Οι κινητοποιήσεις πρέπει να γίνουν μαζί με τους πολίτες και τους εργαζόμενους. Δεν αρκεί να πάμε έξω από τη Βουλή. Πρέπει να οργανώσουμε μία ενημερωτική καμπάνια. Ας φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης των πολιτών. Εμείς εδώ δεν είμαστε για να λέμε λόγια. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε. Όλοι αυτό θέλουμε. Να σταθούμε αντάξιοι σε όσους μας εμπιστεύτηκαν. Η Δημοκρατία ξεκινά από τον Δήμο. Οφείλουμε να το αποδεικνύουμε και εμείς κάθε φορά».

