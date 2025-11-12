Συνάντηση Κικίλια με τον Ιταλό υφυπουργό Μεταφορών – Συζήτηση για διεύρυνση της συνεργασίας στη ναυτιλία

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Μεταφορών της Ιταλίας, Εντοάρντο Ρίτσι, αρμόδιο για τις θαλάσσιες μεταφορές, είχε στο Κάιρο ο Βασίλης Κικίλιας.

Ο υπουργός Ναυτιλίας, συναντήθηκε με τον ιταλό αξιωματούχο στο περιθώριο του Διεθνούς Συνεδρίου «TransMEA 2025″.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταξύ των δύο, επισημάνθηκε η κοινή συναντίληψη που έχουν οι δύο πλευρές σε ζητήματα ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας καθώς, με τον Ελληνα υπουργό να τονίζει ότι οι δύο χώρες διατηρούν εξαιρετική συνεργασία, η οποία μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο.

«Η οπτική μας ως χωρών της Μεσογείου έχει πολλά να συμβάλει στις σχετικές διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές» ανέφερε στον Ρίτσι.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τον συντονισμό τους στους διεθνείς οργανισμούς και στα ευρωπαϊκά όργανα, με στόχο την προώθηση κοινών θέσεων για την ενίσχυση της ναυτιλίας, των θαλάσσιων μεταφορών και της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού στόλου.

