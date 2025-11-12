search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 15:49
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2025 15:20

Συνάντηση Κικίλια με τον Ιταλό υφυπουργό Μεταφορών – Συζήτηση για διεύρυνση της συνεργασίας στη ναυτιλία

12.11.2025 15:20
kikilias-rixi

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Μεταφορών της Ιταλίας, Εντοάρντο Ρίτσι, αρμόδιο για τις θαλάσσιες μεταφορές, είχε στο Κάιρο ο Βασίλης Κικίλιας.

Ο υπουργός Ναυτιλίας, συναντήθηκε με τον ιταλό αξιωματούχο στο περιθώριο του Διεθνούς Συνεδρίου «TransMEA 2025″.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταξύ των δύο, επισημάνθηκε η κοινή συναντίληψη που έχουν οι δύο πλευρές σε ζητήματα ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας καθώς, με τον Ελληνα υπουργό να τονίζει ότι οι δύο χώρες διατηρούν εξαιρετική συνεργασία, η οποία μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο.

«Η οπτική μας ως χωρών της Μεσογείου έχει πολλά να συμβάλει στις σχετικές διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές» ανέφερε στον Ρίτσι.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τον συντονισμό τους στους διεθνείς οργανισμούς και στα ευρωπαϊκά όργανα, με στόχο την προώθηση κοινών θέσεων για την ενίσχυση της ναυτιλίας, των θαλάσσιων μεταφορών και της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού στόλου.

Διαβάστε επίσης:

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Βουλής

Έτσι θα είναι τα σπίτια των στελεχών των ΕΔ που εξήγγειλε ο Δένδιας – 10.454 κατοικίες και πρόνοια για την ακρίβεια 

Γκάλοπ RealPolls: Τα ενεργειακά δίνουν πόντους στη ΝΔ, τσιμπάει το ΠΑΣΟΚ, συγκράτηση για Τσίπρα, Σαμαρά, πώς αξιολογείται η Γκίλφοϊλ (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
euro
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην Ελλάδα ο δεύτερος χαμηλότερος μέσος μισθός για το 2024: Μας ξεπέρασαν η Ρουμανία και η Ουγγαρία

meth_nosokomeio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ 22χρονος που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα στοίχημα

perou-dustuxima-234
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Περού: Λεωφορείο εξετράπη κι έπεσε σε χαράδρα – Τουλάχιστον 37 νεκροί 

odigisi-alkool
ΥΓΕΙΑ

Θεσσαλονίκη: Δράση για οδήγηση χωρίς αλκοόλ με σύμμαχο ένα self test – Το 25% των θανατηφόρων τροχαίων οφείλεται στο ποτό

dr Kim Kyllesbech Larsen UG CTIO
ADVERTORIAL

Η United Group ορίζει τον Δρ. Kim Kyllesbech Larsen ως Chief Technology and Information Officer (CTIO), με ισχύ από 1η Νοεμβρίου 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις
STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

the voice new
MEDIA

«The Voice» και «Μια νύχτα μόνο» τα πρώτα σε τηλεθέαση προγράμματα του σαββατοκύριακου (8,9/11)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 15:45
euro
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην Ελλάδα ο δεύτερος χαμηλότερος μέσος μισθός για το 2024: Μας ξεπέρασαν η Ρουμανία και η Ουγγαρία

meth_nosokomeio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ 22χρονος που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα στοίχημα

perou-dustuxima-234
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Περού: Λεωφορείο εξετράπη κι έπεσε σε χαράδρα – Τουλάχιστον 37 νεκροί 

1 / 3