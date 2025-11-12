Έτσι θα είναι τα σπίτια των στελεχών των ΕΔ που εξήγγειλε ο Δένδιας – 10.454 κατοικίες και πρόνοια για την ακρίβεια 

Το στεγαστικό σχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας. Πρόκειται για το οικιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων που περιλαμβάνει την κατασκευή 10.454 κατοικιών και τον εκσυχρονισμό των υφιστάμενων 7.030 κατοικιών.

Στόχος του ΥΠΕΘΑ είναι σε βάθος 15ετίας να υπάρχουν 17.484 σύγχρονες κατοικίες για τα στελέχη.

Ο κ. Δένδιας, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι «η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους» ενώ, όπως τόνισε το πρόγραμμα διέπεται από «διακλαδικότητα και διαφάνεια».

«Στόχος είναι να υπάρξει παροχή στέγης σε όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που μετατίθενται σε τόπο μη επιθυμίας τους. Θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας» σχολίασε.

Οι τρεις φάσεις της κατασκευής των ακινήτων

Η κατασκευή περισσότερων από 10.454 νέων κατοικιών χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

Α’ Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 5.100 για το σύνολο του προσωπικού σε Έβρο και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για την περίοδο έως 2030. Η πρώτη φάση ξεκίνησε το 2024 και έως τον Δεκέμβριο του 2026 θα παραδοθούν περισσότερες από 1.059 κατοικίες.

Β’ Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 2.623 κατοικιών για το σύνολο του προσωπικού σε Αιγαίο, Κρήτη και Θράκη και το 50% της Αττικής για την περίοδο 2031-2035.

Γ’ Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 2.731 κατοικιών στο 100% της επικράτειας έως το 2040.

Αντίστοιχα, ο εκσυγχρονισμός 7.030 υφιστάμενων στρατιωτικών οικημάτων χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

Α’ Φάση: Ανακαίνιση – συντήρηση 2.520 κατοικιών έως το 2030 σε Θράκη, νησιά Αιγαίου και 50% Κρήτη.

Β’ Φάση: Ανακαίνιση – συντήρηση 2.527 κατοικιών σε Μακεδονία, Αττική και 50% Κρήτη, από το 2031-2035.

Γ’ Φάση: Ανακαίνιση – συντήρηση 1.983 κατοικιών στην υπόλοιπη επικράτεια για την περίοδο 2036-2040.

Η χρηματοδότηση του Οικιστικού Προγράμματος είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Συνολικά απαιτούνται 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων τα 1,44 δισεκατομμύρια προέρχονται από ίδιους πόρους, ενώ τα 260 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από πόρους του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο κ. Δένδιας έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι για λόγους διαφάνειας θα ακολουθηθεί διαδικασία «τυποποίησης για συγκράτηση κόστους» στις νέες κατασκευές και τις ανακαινίσεις ενώ προχώρησε και στην παρουσίαση υποδειγμάτων συγκροτημάτων που θα περιλαμβάνουν οικίες του ενός, δύο και τριών υπνοδωματίων.

Βρεφονηπιακοί σταθμοί, φοιτητικές εστίες και οικογενειακό καλάθι

Ειδικότερα, για τις νέες δομές υπογράμμισε ότι θα κατασκευαστούν έξι νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί με δυνατότητα φιλοξενίας 252 βρεφών και νηπίων, ώστε να καλυφθούν στο 100% οι ανάγκες των στελεχών. Επίσης, ανακατασκευάζονται – επεκτείνονται 6 κτίρια υφιστάμενων παιδικών σταθμών για τη φιλοξενία 70 βρεφών πλέον των 180 νηπίων.

Ακόμη, θα κατασκευαστούν τρία νέα συγκροτήματα υποστήριξης διαβίωσης αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων, 50 διαμερίσματα του ενός υπνοδωματίου ενώ θα παρέχεται και ιατροφαρμακευτική υποστήριξη.

Επιπλέον, όπως εξήγγειλε, για δόκιμους αξιωματικούς που σπουδάζουν σε ΑΕΙ κατασκευάζονται 4 νέα συγκροτήματα φοιτητικών εστιών που θα φιλοξενούν 120 σπουδαστές, οι οποίοι μετέχουν στα Ειδικά Προγράμματα Θητείας.

Επιπρόσθετα, ο Ν. Δένδιας εξήγγειλε πρωτοβουλία στήριξης του οικογενειακού καλαθιού για τις στρατιωτικές οικογένειες.

Φωτογραφίες από την Παρουσίαση του στεγαστικού προγράμματος:

Διαβάστε επίσης:

Γκάλοπ RealPolls: Τα ενεργειακά δίνουν πόντους στη ΝΔ, τσιμπάει το ΠΑΣΟΚ, συγκράτηση για Τσίπρα, Σαμαρά, πώς αξιολογείται η Γκίλφοϊλ (photos)

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κομπίνα με τα πολλαπλάσια ζώα και τη δήλωση δημόσιων εκτάσεων ως βοσκοτόπια περιέγραψε στέλεχος της Cognitera

Συνάντηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη: Επικαιροποίηση των παραμέτρων του έργου του καλωδίου με στόχο την προσέλκυση επενδυτών (Video)