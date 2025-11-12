Γκάλοπ RealPolls: Τα ενεργειακά δίνουν πόντους στη ΝΔ, τσιμπάει το ΠΑΣΟΚ, συγκράτηση για Τσίπρα, Σαμαρά, πώς αξιολογείται η Γκίλφοϊλ (photos)

Οι ενεργειακές συμφωνίες που υπέγραψε η κυβέρνηση στη Σύνοδο για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία στο Ζάππειο μπορεί να έδωσαν πόντους στη Νέα Δημοκρατία, ωστόσο το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη παρέμεινε κάτω από το ψυχολογικό όριο του 25% στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της RealPolls για το protagon.gr.

Στην αντιπολίτευση, παρατηρείται άνοδος του ΠΑΣΟΚ και σημαντική πτώση της Πλεύσης Ελευθερίας, τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ πλησιάζει το όριο της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης στην πρόθεση ψήφου.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 24,2%, καταγράφοντας άνοδο 0,4% σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση, ενώ το ΠΑΣΟΚ έφτασε ξανά στο διψήφιο, 10%, κερδίζοντας 1,4% από τον Οκτώβριο. Η υποχώρηση της Πλεύσης Ελευθερίας στο 6,1% (από 7,6%) έδωσε την ευκαιρία στην Ελληνική Λύση να περάσει στην τρίτη θέση με 7,5% στην πρόθεση ψήφου (από 7,2%). Πέμπτο είναι το ΚΚΕ με 6% (από 5,7%) και στην έκτη θέση αναρριχήθηκε η Φωνή της Λογικής με 4,3% (από 3,8%), κερδίζοντας από την υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ στο 3,5% (από 4,5%) και του ΜέΡΑ25 στο 3,2% (από 4,4%).

Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση της αδιευκρίνιστης ψήφου που μετρήθηκε στο 18% (από 16,3%), αλλά και η απάντηση των ερωτηθέντων «Άλλο κόμμα» που έφτασε το 7,8%, από 6,6% τον Οκτώβριο και 3,9% τον Σεπτέμβριο.

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ σπάει το φράγμα του 30% και φτάνει στο 30,6% κερδίζοντας σχεδόν τρεις μονάδες από το 27,7%. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει και αυτό κέρδη είναι στο 13,9% από το 10,4% του Οκτωβρίου. Η ανοδική τάση αποδίδεται στην απομάκρυνση της ατζέντας από την υπόθεση τον Τεμπών και την πτώση της Πλεύσης Ελευθερίας κατά τρεις ολόκληρες μονάδες (από το 10,4% στο 7,6%). Μεγάλη είναι πτώση και του ΣΥΡΙΖΑ, στο 5,6% από το 6,9% του Οκτωβρίου, εξαιτίας του παράγοντα Τσίπρα.

Στα δεξιά του πολιτικού φάσματος η Ελληνική λύση ενισχύεται κατά μία μονάδα στο 9,8% από το 8,7%. Ανοδικές τάσης καταγράφονται και στην Φωνή Λογικής στο 5,9% από το 5,3%, ενώ το ΜέΡΑ25 καταγράφει σημαντική πτώση στο 4,3% από το 6,9%.

Οι πρόσφατες συμφωνίες που ανακοινώθηκαν κατά Σύνοδο για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία έχουν ευρεία στήριξη. Ως προς την ανακοίνωση για τις γεωτρήσεις της αμερικανικής ExxonMobil στο Ιόνιο, το 58,3% (30,5% «σίγουρα ναι» και 27,8% «μάλλον ναι») κρίνει ότι αποτελεί θετικό βήμα για τα εθνικά συμφέροντα.

Ως προς τις συμφωνίες ώστε η Ελλάδα να λειτουργήσει ως κόμβος διαμεταγωγής του αμερικανικού LNG, το 57,7% (30,6% «σίγουρα ναι» και 27,1% «μάλλον ναι») τις αξιολογούν θετικά.

Παράλληλα, ένα 45,4% (15,1% σίγουρα και 30,3% μάλλον) απαντά θετικά στο ερώτημα αν οι συγκεκριμένες συμφωνίες θα μας «προστατεύσουν από την τουρκική απειλή».

Ωστόσο, το 62,5% των ερωτηθέντων (21,7% «μάλλον όχι» και 40,8% «σίγουρα όχι») δηλώνουν ότι, κρίνοντας από τις επιλογές της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική, η Ελλάδα δεν βρίσκεται στη «σωστή πλευρά της Ιστορίας». Mόνο το 34,8% (16,3% «σίγουρα ναι» και 18,5% «μάλλον ναι») απαντούν θετικά.

Παρ’ όλ’ αυτά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται σε ποσοστό 30% ο καλύτερος στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Δεύτερος έρχεται ο Κώστας Αλ. Καραμανλής με 18% και τρίτος ο Αλέξη Τσίπρας με 13,7%. Ο Αντώνης Σαμαράς, με 6,5%, βρίσκεται κάτω και από τον Γιώργο Παπανδρέου.

Το 33,7% (Θετικά – Μάλλον Θετικά) έναντι 31,3% (Μάλλον Αρνητικά – Αρνητικά) αξιολογεί θετικά την μέχρι τώρα δραστηριότητα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρεσβευτού των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Επίσης, είναι ενδεικτικό το ότι για τις ενεργειακές συμφωνίες -παρά τον θετικό τους αντίκτυπο-, οι πολίτες δεν θεωρούν ότι θα βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση, με το 56,7% να απαντά αρνητικά στο ερώτημα.

Παράλληλα, οι πολίτες θεωρούν τον κ. Μητσοτάκη καλύτερο ανάμεσα στους τέσσερις τελευταίους εκλεγμένους πρωθυπουργούς της χώρας στον τομέα των μεταρρυθμίσεων, όπου εκεί η επίδοση του είναι στο 38,8%, με δεύτερο τον κ. Τσίπρα στο 17,9%.

Αρνητικά είναι τα ευρήματα σχετικά με την απήχηση τόσο του κ. Τσίπρα όσο και του κ. Σαμαρά αναφορικά με τα φημολογούμενα σχέδιά τους για δημιουργία κόμματος. Ο κ. Σαμαράς μετρά ένα συνολικό ποσοστό 10,4% στην πιθανότητα κάποιος να ψηφίσει ένα κόμμα με αυτόν αρχηγό (3,8% «πολύ πιθανό» και 6,6% «αρκετά πιθανό»). Σχεδόν τρεις στους τέσσερις Ελληνες (ποσοστό 73,4%) δηλώνουν ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να τον ψηφίσουν.

Ως προς το «κόμμα Τσίπρα», μόνο ένα 17,6% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι είναι πιθανό να το ψηφίσουν (9,9% «πολύ πιθανό» και 7,7% «αρκετά πιθανό»), ενώ το 67,9% δηλώνει κάθετα ότι δεν θα το ψηφίσει.

Τέλος, σε περίπτωση που η ΝΔ άλλαζε αρχηγό θα είχε μόνο οριακά οφέλη, ενώ το ΠΑΣΟΚ θα εκτινασσόταν στο 16,5% στην πρόθεση ψήφου και ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπερδιπλασίαζε τα ποσοστά του. Αντιθέτως, η Ελληνική Λύση και κυρίως η Πλεύση Ελευθερίας, το Κίνημα Δημοκρατίας, η Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25 θα εξαϋλώνονταν.

