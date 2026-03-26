Χανιά: Έστησαν καντίνα με σουβλάκια για τους ναυτικούς του αεροπλανοφόρου Gerald Ford και πουλάνε το πιτόγυρο… 17 ευρώ

Ευκαιρία να βγάλουν… χρήμα -και με τιμές… καλοκαιρινής περιόδου στη Μύκονο- βρήκαν ορισμένοι με τους Αμερικανούς ναύτες του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford που βρίσκεται στη Σούδα.

Οπως αναφέρει το zarpanews, το αεροπλανοφόρο επέστρεψε λαβωμένο, με τους εκατοντάδες που είναι στο πλήρωμά του να έχουν φτάσει στη Κρήτη.

Εκεί σε προβλήτα ορισμένοι επιχειρηματίες βρήκαν την ευκαιρία να… γδύσουν οικονομικά τους ναύτες. Οπως αναφέρει το δημοσίευμα, στο σημείο άνοιξε ένα μικρό food market στήθηκε στην προβλήτα Κ-14 για να μπορούν να παίρνουν κάτι να τρώνε, με το σουβλάκι να γίνεται ανάρπαστο. Η λεπτομέρεια βέβαια είναι ότι το πληρώνουν… 17 ευρώ, τιμή εξωφρενική ακόμη και για τουρίστες. Παρ’ όλα αυτά έγινε ανάρπαστο από τους Αμερικανούς.

Διαβάστε επίσης:

Κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ: Το ψητοπωλείο «φάντασμα» με τους 323… ανύπαρκτους εργαζόμενους

Κολυδάς: Η κακοκαιρία «Deborah» φέρνει καταιγίδες και στην Αττική την Παρασκευή – 1η και 2η Απριλίου πολύ δύσκολες ημέρες

Ληστεία στα ΕΛΤΑ Λουτρακίου: Στο μικροσκόπιο τα καλάσνικοφ – Εξετάζεται σύνδεση με παλαιότερες υποθέσεις (video)